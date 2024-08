El arquero indio sin brazos disparando por el oro paralímpico

Abhilasha Chaudhary

Sheetal Devi, 17, está decidida a ganar un oro para India en los Paralímpicos

La arquera Sheetal Devi toma su arco, carga una flecha y apunta cuidadosamente a su objetivo, a unos 50m (164 pies) de distancia, con una mirada de inmensa concentración en su rostro.

Lo mismo hace su oponente, quien está jugando una partida de práctica con ella en una academia de entrenamiento en India.

La diferencia es que Devi está sentada en una silla. Levanta el arco con su pierna derecha, tira de la cuerda usando su hombro derecho y suelta la flecha usando la fuerza de su mandíbula.

Lo que nunca cambia durante este proceso es la tranquilidad de Devi.

La joven de 17 años del distrito de Jammu nació con foceomalía, un raro trastorno congénito, lo que la convierte en la primera (y única activa) arquera femenina en competir sin brazos.

La medallista de oro de los Juegos Para-Asiáticos ahora se está preparando para los Paralímpicos, que comienzan el 28 de agosto en París.

“Estoy inspirada para ganar el oro”, dijo Devi. “Cada vez que veo las medallas que he ganado [hasta ahora], me siento inspirada para ganar más. Apenas he comenzado”.

Abhilasha Chaudhary

Devi nació con foceomalía, un raro trastorno congénito

Alrededor de 4.400 atletas de todo el mundo participarán en 22 deportes en los Paralímpicos de este año.

La arquería ha sido parte de los Juegos desde la edición inaugural en 1960. Aunque países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Corea del Sur han dominado el conteo de medallas, India ha contado con una única medalla de bronce en 17 ediciones.

Los para-arqueros se agrupan en categorías dependiendo de la severidad de su discapacidad.

Las distancias que tienen que disparar también difieren según el sistema de clasificación, lo que luego determina si un arquero puede usar dispositivos de ayuda como sillas de ruedas y ayudas para soltar.

Los arqueros que compiten en la categoría W1 son usuarios de sillas de ruedas con discapacidad en al menos tres de las cuatro extremidades con una clara pérdida de fuerza muscular, coordinación o rango de movimiento.

Quienes compiten en la categoría abierta tienen una discapacidad en la mitad superior o inferior o en un lado de sus cuerpos y usan silla de ruedas, o tienen un problema de equilibrio y disparan de pie o apoyados en un taburete. Los competidores usan arcos recurvos o compuestos, según el evento.

Devi está actualmente en el primer lugar en el mundo en la categoría de mujeres abierta compuesta.

En 2023, ganó una plata en el Campeonato Mundial de Para-Arquería, lo que le ayudó a calificarse para los Juegos de París.

En París, enfrentará una dura competencia de oponentes, incluidas la tercera del mundo Jane Karla Gogel y la ganadora del Campeonato Mundial Oznur Cure.

Getty Images

Devi es medallista de oro en los Juegos Para-Asiáticos

Pero aquellos que la conocen dicen que estaba destinada a practicar el deporte – y ganar.

“Sheetal [Devi] no eligió la arquería, la arquería eligió a Sheetal”, dice Abhilasha Chaudhary, uno de los dos entrenadores nacionales de Devi.

Nacida en un pequeño pueblo en una familia de agricultores, Devi no había visto un arco y flecha hasta que tuvo 15 años.

El punto de inflexión llegó en 2022 cuando visitó el complejo deportivo de la Junta del Santuario de Shri Mata Vaishno Devi en Katra, a unos 200 km de su hogar, por recomendación de un conocido.

Allí conoció a Chaudhary y a su otro entrenador, Kuldeep Vedwan, quienes la introdujeron en el mundo de la arquería. Pronto se trasladó a un campo de entrenamiento en la ciudad de Katra.

Los entrenadores dijeron que estaban fascinados por la determinación de Devi.

El desafío era monumental, pero eventualmente prevaleció su visión – aprovechar la fuerza en las piernas y la parte superior del cuerpo de Devi al máximo.

Devi dijo que la fuerza venía de años de usar sus pies para la mayoría de las actividades, incluidas escribir y trepar árboles con sus amigos.

Sin embargo, su decisión de intentar una carrera en la arquería no llegó sin sus dudas.

“Sentí que esto era imposible”, dijo. “Mis piernas solían doler mucho, pero de alguna manera lo hice”.

En sus momentos de bajón, Devi se inspiraba en el arquero estadounidense Matt Stutzman, quien famosamente disparaba con los pies usando un dispositivo personalizado.

La familia de Devi no podía pagar una máquina similar, así que su entrenador Vedwan se propuso crear un arco para ella.

Usó materiales de origen local y lo personalizó según sus necesidades en una herrería local.

Abhilasha Chaudhary

El entrenador de Devi, Kuldeep Vedwan, creó un dispositivo personalizado para ayudarla a jugar

El verdadero desafío, sin embargo, fue descubrir cómo usar más que solo sus piernas para formar una técnica equilibrada y sostenible.

“Tuvimos que manejar cómo equilibrar la fuerza en sus piernas, modificarla y usarla técnicamente”, explica Chaudhary. “Devi tiene piernas fuertes, pero tuvimos que averiguar cómo usar su espalda para disparar”.