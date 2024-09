El arma secreta de Hollywood es un estudio de animación llamado Titmouse

“

La serie “The Legend of Vox Machina” de Amazon Prime Video es una de las muchas series que utiliza la animación del estudio independiente Titmouse Animation.

Amazon Studios

Hay un gigante en la industria del entretenimiento que sigue siendo desconocido para muchos espectadores casuales de dibujos animados, se llama Titmouse Animation.

Mientras la animación teatral convencional se está recuperando de un bache y enfrentando la amenaza inminente de la inteligencia artificial, Titmouse —que está a punto de celebrar su 25 aniversario el próximo año— está en su mejor momento. La compañía de producción independiente ha trabajado con casi todos los grandes estudios de Hollywood para crear contenido animado único y diverso.

Incluso si no has escuchado el nombre, probablemente hayas visto el trabajo de Titmouse. Desde sus inicios, el estudio creó la secuencia de apertura de “Avatar: The Last Airbender” de Nickelodeon, produjo varias secuencias animadas para “Community” de la NBC y realizó las cinemáticas para los juegos “Guitar Hero”. Más recientemente, el trabajo de Titmouse se puede ver en “Big Mouth” de Netflix, “The Legend of Vox Machina” de Amazon Prime Video y “Star Trek: Lower Decks” en Paramount+.

“Es genial, ya sabes, y es extraño ser independiente”, dijo Chris Prynoski, co-propietario de Titmouse. “Me gusta. Es como ser un gran freelancer”.

La mayoría de los grandes estudios de Hollywood tienen un estudio de animación interno —a veces más de uno, en el caso de Disney y Universal— pero para ciertos proyectos, trabajar con un tercero es necesario. Esto puede ser porque el equipo interno no tiene la capacidad para trabajar en estos proyectos o porque un tercero, como Titmouse, tiene una especialización que el estudio necesita.

Por ejemplo, Universal llamó a Titmouse para producir la animación 2D de una escena en “Trolls Band Together” de 2023 en la que los troll son transportados brevemente a un mundo psicodélico y alucinante.

Títmouse animó una secuencia psicodélica en la película de Universal “Trolls Band Together”.

Universal

En los primeros días, Prynoski dijo que el estudio no era tan selectivo acerca de los proyectos en los que trabajaba, pues estaba estableciéndose en la industria.

“Ahora, afortunadamente, tenemos un historial y una reputación, por lo que el esfuerzo no es el mismo que solía ser”, dijo.

El prestigio de Titmouse en la industria significa que el estudio puede ser más selectivo con el trabajo que acepta de otras compañías y que puede tomar grandes riesgos en proyectos internos. También significa que más estudios y creativos buscan la compañía.

“Me gusta poder decir ‘no’ a cosas”, dijo Prynoski.

Desde 2000, Titmouse ha crecido de una compañía de dos personas a una compañía que emplea alrededor de 1,100 personas.

Comienzos humildes

Fundado por Chris y Shannon Prynoski, Titmouse comenzó como una compañía de camisetas, pero a medida que seguían llegando trabajos de animación independiente, la pareja lo convirtió en una compañía de animación a tiempo completo. Chris Prynoski había trabajado previamente en MTV en “Daria” y “Beavis and Butt-Head” y dejó su trabajo en Cartoon Network para lanzar Titmouse.

“Los Prynoskis tomaron esta valiente decisión empresarial sin otra razón que el hecho de que podían (y porque nadie compraba sus camisetas, pero los estudios de televisión y cine seguían dandoles dinero para hacer dibujos animados)”, dice el sitio web de la compañía.

La decisión también se debió, en parte, al deseo de Prynoski de desarrollar una cultura de oficina basada en la creatividad, la experimentación y la diversión. Él dijo que mientras estaba en la animación de MTV, estaba rodeado de “un montón de artistas raros y marginados”, pero cuando pasó a estudios de animación más convencionales, el trabajo era mucho más limitado y los empleados estaban restringidos en sus roles.

En Titmouse, Prynoski quería que los trabajadores tuvieran más libertad para explorar diferentes puestos dentro de la empresa.

“Estuve en Warner Bros. por mucho tiempo”, dijo Ben Kalina, director de operaciones de Titmouse. “Aprendí mucho en Warner Bros., pero no había variedad de cosas que pudieras hacer allí. Warner Bros. está tan desarrollado, han existido para siempre, así que llegas y tienes un rol y haces un tipo de show. Y cuando estás en las primeras etapas de tu carrera, a veces es un poco frustrante hacer siempre lo mismo y no explorar ni experimentar.”

Kalina celebró 16 años con Titmouse este año y ascendió desde gerente de producción a productor a jefe de producción antes de llegar a su rol actual.

“Recuerdo esa entrevista”, agregó Prynoski. “Yo le pregunté, ‘¿Por qué quieres dejar Warner Bros. para venir aquí?’ Porque en ese momento éramos un estudio considerablemente más pequeño. Y él dijo, ‘Veo que están innovando y tomando riesgos, intentando nuevas metodologías y cosas así’.”

Vibra creativa

Esta mentalidad no solo ha atraído a creativos, también ha atraído a estudios a Titmouse.

“Cuando estábamos buscando estudios de animación, Chris [Prynoski] dejó en claro que Titmouse quería incursionar en la animación para adultos en horario estelar y que su máxima prioridad como estudio era simplemente hacer programas geniales y bien diseñados”, dijo Andrew Goldberg, co-creador de “Big Mouth” de Netflix.

El repertorio de Titmouse va desde la animación tradicional 2D hasta la 3D, desde programas para niños hasta comedias para adultos. Ha trabajado con Disney Jr. y Apple TV+ en programas como “T.O.T.S.” y “Harriet the Spy”, así como para Comedy Central y Max en “Digman” y “Scavengers Reign”.

La compañía también fue elegida por Sony para ayudar con secuencias en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, incluyendo animaciones del cuaderno de dibujo de Miles Morales y flashbacks del villano Spot.

“Intentamos hacer programas en los que podamos encontrar algo en lo que podamos destacar, ya sabes, algo que veamos como interesante”, dijo Prynoski. “No tenemos un estilo propio, pero tenemos una sensibilidad propia. Aunque el diseño visual puede no lucir exactamente igual y el género puede ser muy diferente, parece que hay algo que la gente puede identificar en nuestros shows.”

Un viaje a la sede de Titmouse en Los Ángeles muestra el compromiso del estudio con la creatividad y la diversidad. Casi cada centímetro cuadrado de la ubicación en Burbank está cubierto de arte. Murales de piso a techo ocupan amplios sectores del edificio de tres pisos, carteles tipo ghaneses de proyectos de Titmouse adornan los pasillos y cada escalera está equipada con docenas de marcadores de pintura para que los empleados llenen la pared con sus propios diseños.

Aunque los plazos son importantes en Titmouse, los líderes de la compañía dijeron que quieren fomentar un ambiente que permita la espontaneidad y anime a los empleados a expresarse y a expandir sus imaginaciones.

Shannon Prynoski, la pareja de Chris en los negocios y en la vida, incluso lanzó “Day 5 Second”. Se ha convertido en una tradición anual en la que los empleados del estudio tienen un día libre remunerado para producir sus propios cortos animados personales; aunque estos días, no todos los cortos se limitan a la restricción de los cinco segundos.

Los cortometrajes terminados se proyectan en ciudades donde Titmouse tiene oficinas: Los Ángeles, la ciudad de Nueva York y Vancouver, Canadá. En algunos casos, esos proyectos han sido desarrollados posteriormente en series de televisión. Un corto se convirtió en el programa “Mao Mao: Héroes de Puro Corazón” en Cartoon Network, por ejemplo. Este año, Titmouse ha colaborado con la cadena de cines Cinemark para mostrar “Lo Mejor del Día de la Animación de 5 Segundos” en cines seleccionados el 20 de septiembre.

A medida que Titmouse se acerca a su aniversario emblemático, Chris Prynoski dijo que espera que la compañía continúe creciendo hacia afuera y produciendo más propiedad intelectual propia, no solo asociándose con estudios establecidos.

Pero en última instancia, “Solo queremos seguir haciendo dibujos animados geniales”, dijo Prynoski.

Divulgación: NBCUniversal es la empresa matriz de Universal Studios y CNBC.

“