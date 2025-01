El Apple Watch ayudó al fundador de Whole Foods a dejar de beber: ‘Cambió mi vida’

Los usuarios de Apple Watch suelen atribuir al dispositivo la capacidad de salvarles la vida durante sustos de salud y situaciones de emergencia. Sin embargo, para el fundador de Whole Foods, fue la visión obtenida del Apple Watch la que le ayudó a mejorar su vida.

Business Insider destacó esta semana que el fundador de Whole Foods, John Mackey, decidió dejar de beber hace tres años gracias en parte a los datos recopilados por su Apple Watch.

“Ojalá hubiera dejado de beber hace 30 años,” dijo Mackey. “Son 30 años de sentirme bien que dejé pasar.”

Mackey afirmó que su Apple Watch contribuyó a su decisión de eliminar el alcohol de su vida para siempre.

“Estaba siguiendo mis patrones de sueño, y algunos días no dormía bien, mientras que otros sí,” recordó. “Así que empecé a preguntarme, ‘¿Qué hice de manera diferente cuando no dormí bien?’”

A través del seguimiento del sueño con Apple Watch y reflexionando sobre sus hábitos, Mackey determinó que más ejercicio y menos comidas copiosas antes de acostarse significaban un mejor sueño. Pero la mayor revelación vino de la falta de sueño profundo, según el Apple Watch.

Mackey también compartió su experiencia en una entrevista en el podcast PLANTSTRONG el año pasado. Mackey mencionó AutoSleep como la aplicación que utilizó para seguir su sueño. En sus propias palabras:

“Cambió mi vida. Me hizo dejar el alcohol hace más de dos años.” […] “Bueno, tengo una aplicación en el Apple Watch llamada AutoSleep, y sigue mi sueño.

Duermo con mi reloj y lo cargo por la mañana cuando me levanto.

Y he aprendido mucho de él porque me dice no solo cuánto tiempo duermo, sino la calidad de mi sueño y cuán profundo es mi sueño. Y empecé a notar que cada vez que tomaba incluso una cerveza o una copa de vino, mi sueño profundo se reducía a cero. No tenía sueño profundo y mi total de sueño disminuía alrededor de una hora.

Y realicé numerosos experimentos porque en realidad me gustaba el alcohol y no quería renunciar a él. Pero los hechos eran tan claros. Cada vez que bebía, nada de sueño profundo. Y entonces empecé a darme cuenta, wow, quizás debería dejar de beber.

Y entonces la pregunta fue, ¿quiero dormir bien o quiero tomar? Y hasta ahora, la respuesta durante más de dos años ha sido que prefiero dormir bien. Pero dejaré la posibilidad de que pueda llegar un momento en el que prefiera tomar, pero hasta ahora no me ha llegado.”

Dormir mejor significa una vida mejor, y para el fundador de Whole Foods, la monitorización del sueño con Apple Watch desbloqueó una clave que proporcionó respuestas sobre cómo mejorar su vida.

La monitorización del sueño es ahora una función incorporada en Apple Watch. Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 y Apple Watch Ultra 2 también son capaces de detectar signos de apnea del sueño.

