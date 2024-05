El Anuncio Altamente Anticipado de la Inteligencia Artificial (IA) de Apple Podría Estar a Solo 14 Días de Distancia. ¿Deberías Comprar la Acción Ahora?

En la película Home Alone, el personaje de Macaulay Culkin, Kevin McCallister, quedó abandonado a su suerte. Algunos podrían ver a Apple (NASDAQ: AAPL) en un papel similar en la carrera por desarrollar tecnología de inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, esa visión podría cambiar pronto. La revelación altamente anticipada de IA de Apple podría estar a solo 14 días de distancia. ¿Deberías comprar acciones ahora en anticipación de un gran movimiento?

Marquen sus calendarios

El equipo directivo de Apple ha estado dejando pistas durante un tiempo de que importantes noticias relacionadas con su estrategia de IA estaban por llegar. El CEO Tim Cook dijo en la llamada de ganancias del segundo trimestre de la empresa a principios de este mes que Apple está “realizando inversiones significativas” en IA generativa. Añadió: “[E]stamos ansiosos por compartir algunas cosas muy emocionantes con nuestros clientes pronto”.

Los comentarios de Cook llegaron justo después de que promocionara la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), programada para comenzar el 10 de junio de 2024. Se mostró entusiasmado con este evento: “No podemos esperar para revelar lo que tenemos preparado”.

¿Dijo Cook inequívocamente que Apple anunciaría nuevos productos de IA en el WWDC? No. Sin embargo, muchos observadores de Apple creen que el gigante tecnológico aprovechará esta conferencia para hacer una gran aparición en el ámbito de la IA.

La especulación es tan desenfrenada que creo que Apple casi tiene que revelar, al menos en parte, cuáles son sus planes de IA. Con sus acciones en declive hasta el momento en 2024 mientras que la mayoría de las otras acciones de los “Magnificent Seven” han subido a cifras de dos dígitos (o, en el caso de Nvidia, a tres dígitos), Apple tiene mucho en juego para convencer a los escépticos de que no se quedará atrás con la IA.

Qué podría anunciar Apple

Tendremos que esperar un par de semanas (presumiblemente) para averiguar con certeza qué anuncios relacionados con la IA hará Apple. Sin embargo, no faltan conjeturas sobre lo que está por venir.

Mark Gurman de Bloomberg piensa que la estrategia de IA de Apple se desglosa en tres partes:

Gurman espera que Apple utilice sus propios LLM para dispositivos y la nube. Sin embargo, cree que Apple utilizará el chatbot GPT-4 de OpenAI y posiblemente también optará por Gemini de Alphabet’s Google.

El New York Times informó recientemente que Apple presentará mejoras importantes al asistente de IA Siri en el WWDC. Citando fuentes “familiares con el trabajo de la empresa”, el periódico dijo que la versión actualizada de Siri incorporará nueva tecnología de IA generativa.

Apple destaca regularmente nuevas versiones de sus sistemas operativos en los eventos anuales del WWDC. Se espera que la empresa anuncie iOS 18 con funcionalidades significativas de IA nuevas, incluida asistencia de IA en las aplicaciones Keynote y Pages, herramientas de edición de IA similares a las de los teléfonos inteligentes Android y listas de reproducción automáticas de Apple Music generadas automáticamente.

Historia continúa

¿Deberías comprar acciones de Apple ahora?

Comprar acciones de Apple ahora con la esperanza de un gran rebote la semana del 10 de junio conlleva tres riesgos clave. Discutiré estos en orden de menor a mayor preocupante.

En primer lugar, es posible que Apple no haga su gran revelación de IA en el WWDC. Mucha gente se sorprenderá si eso sucede, pero no está totalmente fuera de la cuestión. Aun así, apostaría a que Apple hará importantes anuncios de IA en un par de semanas.

En segundo lugar, Apple podría anunciar una gran funcionalidad de IA nueva pero que no haga que sus acciones se muevan mucho. Hay tantos rumores volando sobre lo que la empresa va a revelar que podrían estar en gran medida ya incluidos en el precio de las acciones. Con Apple cotizando a un múltiplo de ganancias a futuro de 29 pero reportando un declive interanual de ingresos del 4% en su último trimestre, no hay duda de que los inversores cuentan con algo para impulsar el crecimiento.

En tercer lugar, las nuevas ofertas de IA de Apple podrían ser decepcionantes. Si esto sucede (y absolutamente no lo descartaría), espera que las acciones de Apple sufran un golpe.

Con estos riesgos en mente, no creo que los inversores deban comprar acciones de Apple únicamente para obtener ganancias de un posible catalizador relacionado con la IA a corto plazo. Dicho esto, soy cautelosamente optimista sobre las perspectivas a largo plazo de la empresa. Con más de 2 mil millones de dispositivos en uso en todo el mundo, Apple debería estar en una posición privilegiada para dominar la IA en el borde: el uso de IA en dispositivos donde se crea data en lugar de en la nube. Con suerte aprenderemos más sobre cómo Apple planea conquistar este mercado en 14 días.

