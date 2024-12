El Año en Imágenes 2024: Lejos de lo Ordinario

Butler, Pa., 13 de julio Una bala pasó junto a la cabeza del ex presidente Donald J. Trump durante un intento de asesinato en un mitin de campaña.

Doug Mills/The New York Times

“Comencé a enviar esas fotos a mi editor. Ella las revisó y dijo: ‘No te lo vas a creer. Creo que realmente capturaste la bala volando detrás de su cabeza.’ Se me pusieron los pelos de punta. He hablado con Trump al respecto varias veces. Él dijo que es una foto que ha mirado bastante desde entonces. Fue un momento increíblemente surrealista.” — Doug Mills

Milwaukee, 16 de julio Donald J. Trump, con un gran apósito en su oído derecho, fue recibido con aplausos y aplausos ensordecedores en la Convención Nacional Republicana, solo días después del atentado.

Haiyun Jiang for The New York Times

“Él levantaba su puño en lo que era como una coronación para él. Ocurrió cada noche. Parecía que él era el rey en un castillo mirando a sus súbditos. Apareció durante cuatro noches seguidas, y cada vez la gente vitoreaba y coreaba ‘¡U.S.A.!’ y su nombre.” — Haiyun Jiang

Al-Mawasi, Gaza, 13 de julioMohammed Saber/EPA, a través de Shutterstock