El ANC parece estar listo para compartir el poder después de su histórica derrota.

Hace 2 horas

Farouk Chothia & Catherine Byaruhanga, Noticias de la BBC, Johannesburgo. Con la mayoría de los resultados ya en, el líder del ANC Cyril Ramaphosa tendrá que formar una coalición. REUTERS El ANC, que ha gobernado durante mucho tiempo, tendrá que compartir el poder después de perder su mayoría parlamentaria. El recuento en más del 80% de los distritos electorales está completo y la participación del ANC actualmente se sitúa en un 41%. A la zaga están la Alianza Democrática (DA) con un 22%, el partido MK liderado por el expresidente Jacob Zuma con un 13% y el EFF con un 9%. Los resultados finales se esperan para el fin de semana. El ANC siempre ha obtenido más del 50% desde las primeras elecciones democráticas del país en 1994, que vieron a Nelson Mandela convertirse en presidente. El apoyo al ANC ha disminuido significativamente debido a la indignación por los altos niveles de corrupción, desempleo y crimen. Una mujer que ha votado por el ANC en cada elección durante 30 años cambió al DA esta vez, y dijo que quería sacarlos del poder por completo debido a la crisis del costo de vida y los frecuentes cortes de energía eléctrica. “Este resultado no es bueno. Quería sacarlos del gobierno. Necesitamos darle a otra persona una oportunidad,” dijo a la BBC. La analista política Sanusha Naidoo dijo a la BBC que aunque aún quedaban muchos votos por contar, no había forma de que el ANC pudiera alcanzar el 50% necesario para formar un gobierno por sí solo. Dijo que lo mejor que podría esperar era un 45%. Para mantener el poder, el partido tendrá que formar una coalición con uno o más otros partidos. El presidente del ANC, Gwede Mantashe, dijo que su partido probablemente no formaría una alianza con el centro-derecha DA, que actualmente ocupa el segundo lugar con un 22%. Dijo que tendría que haber una “alineación de políticas” entre los partidos para un acuerdo de coalición. Para el ANC, sus políticas de empoderamiento negro, destinadas a dar a los negros una participación en la economía tras su exclusión durante la era del apartheid racista, eran “no negociables”. Añadió que cualquier socio de coalición tendría que estar de acuerdo con el proyecto de Ley de Seguro Nacional de Salud (NHI), que fue promulgado este mes. El DA se opone tanto al NHI como a las políticas de empoderamiento negro del ANC. El apoyo al DA parece haber crecido en estas elecciones, ya que el partido recuperó los votos de personas blancas que habían respaldado a un partido a su derecha en las últimas elecciones, y de algunas personas negras que sentían que debía tener una oportunidad en el gobierno nacional. A pesar de la reticencia del ANC a aliarse con el DA, su líder John Steenhuisen no ha descartado la idea. El Sr. Steenhuisen dijo que si se alcanzara una alianza con el ANC, habría algunas condiciones inamovibles. “Respeto por el estado de derecho y la constitución, una economía de mercado social que trate al sector privado como socios en la agenda de crecimiento. Cero tolerancia a la corrupción y al despliegue de cuadros, y un enfoque absolutamente centrado en las políticas económicas que generan empleo”. El Sr. Steenhuisen también dijo a la BBC que tendría que consultar a los socios de coalición previos a las elecciones antes de considerar cualquier negociación. Pero descartó al EFF y al partido MK, que abogan por la expropiación de tierras propiedad de blancos y la nacionalización de minas, como posibles socios de coalición. “Creo que la inestabilidad no es del interés del país. Una coalición con la izquierda radical en Sudáfrica del partido MK y el EFF producirá las mismas políticas que destruyeron Zimbabwe, destruyeron Venezuela”, dijo. Una posibilidad sería una coalición entre el partido MK y el ANC tanto en KwaZulu-Natal como a nivel nacional, pero dadas las relaciones conflictivas entre los dos partidos, eso parece poco probable. A pesar de que Zuma ha sido suspendido del ANC, todavía es miembro. Pareció sugerir que haría un trato con el ANC si reemplazara al presidente Cyril Ramaphosa como líder. “Tengo problemas con el liderazgo del ANC, no con el ANC en sí mismo o con su membresía”, dijo recientemente a la BBC. Sin embargo, se mostró renuente a discutir la posibilidad de entrar en un pacto postelectoral con el ANC. Otra opción sería trabajar con el EFF, liderado por Julius Malema, un exlíder juvenil del ANC. Los dos partidos forman actualmente la coalición que gobierna la ciudad más grande del país, Johannesburgo. Un récord de 70 partidos y 11 independientes se presentaron, con los sudafricanos votando por un nuevo parlamento y nueve legislaturas provinciales. El DA ha firmado un pacto con 10 de ellos, acordando formar un gobierno de coalición si obtienen suficientes votos para desalojar al ANC del poder. Pero esto no incluye al EFF o al MK, que serían necesarios para formar una mayoría. Mientras los partidos se apresuran a formar alianzas, el expresidente de Kenia Uhuru Kenyatta, que lidera la misión de observación electoral de la Unión Africana en Sudáfrica, ofreció algunos consejos para formar coaliciones. Dijo que los gobiernos de coalición deben centrarse en áreas de acuerdo en lugar de diferencias. “Solo puedo desearles suerte y esperar que el liderazgo tome esta decisión del pueblo de forma positiva”, dijo. Información adicional de Anne Soy y Anthony Irungu. Imágenes de Getty/BBC.