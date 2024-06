El ANC de Sudáfrica cada vez más cerca de formar un gobierno de unidad.

Con solo unas horas antes de que se reúna el parlamento de Sudáfrica por primera vez desde que el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) perdiera su mayoría en las elecciones del mes pasado, las negociaciones siguen en curso sobre la formación de un nuevo gobierno. El CNA dice que ha logrado un “avance” en la formación de un gobierno de unidad nacional, pero es demasiado temprano para dar detalles. Sin embargo, un portavoz de la principal oposición Alianza Democrática, Solly Malatsi, le dijo a la BBC: “Todavía no hemos llegado ahí”. Una de las primeras responsabilidades del parlamento se espera que sea una votación secreta sobre si Cyril Ramaphosa sigue siendo presidente. Aunque aún no se ha finalizado un acuerdo de coalición, se espera que el Sr. Ramaphosa sea reelegido. El CNA perdió su mayoría parlamentaria por primera vez en 30 años en las elecciones del 29 de mayo, obteniendo el 40% de los votos. Esto significa que necesitaba el respaldo de otros partidos para que el Sr. Ramaphosa permanezca en el poder. “Estamos hablando con los partidos políticos en este momento”, dijo el secretario general del CNA, Fikile Mbalula, a los periodistas después de una reunión de los principales funcionarios del partido el jueves por la noche, agregando que no podía dar más detalles. Dijo que sería un movimiento hacia el centro político, porque los partidos del CNA de izquierda han dicho que no se unirán a una coalición. Dijo que partidos como la pro-empresarial DA habían acordado formar un gobierno de unidad nacional. Pero el CNA y la DA no han acordado cómo exactamente cooperarán, agregó el Sr. Mbalula. “Si la DA llegara a obtener algunas de estas cosas que quiere, significaría que el CNA estaría muerto”, dijo. La DA quedó en segundo lugar en las elecciones con el 22% de los votos. El presidente Ramaphosa ha acusado previamente a la DA – que obtiene principalmente su apoyo de las minorías raciales – de ser “traicionera” y “reaccionaria”. Cualquier acuerdo con la DA sería impopular entre muchos activistas del CNA. El partido es un defensor de la economía de libre mercado, que está en desacuerdo con las tradiciones de izquierda del CNA, y tiene una reputación de representar los intereses de la minoría blanca.