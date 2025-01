El Análisis Interno Competitivo de Nokia del iPhone Original al Día Siguiente Mayormente Acertó

Hace unos días, Nokia presentó su Archivo de Diseño en la Universidad Aalto en Finlandia. Fahad X encontró una verdadera joya: una presentación interna confidencial compartida dentro de la empresa al día siguiente de que Apple presentara el iPhone original en la Macworld Expo en enero de 2007. Para el crédito del equipo que preparó esta presentación, en su mayoría lo entendieron.

“La interfaz táctil del iPhone puede establecer un nuevo estándar de arte: La nueva interfaz de usuario puede cambiar los estándares de la experiencia del usuario superior para todo el mercado”. Citaron a Avi Greengart (un observador perspicaz y atento): “visualmente impresionante e increíblemente receptivo”.

El teclado en pantalla solo se menciona de pasada en una presentación titulada “Otras Grandes Innovaciones” como “Entrada predictiva y correctiva desde el teclado qwerty en pantalla”. La mayoría de los fabricantes de teléfonos inteligentes existentes simplemente no podían creer que el teclado táctil del iPhone funcionaría. Steve Ballmer se rió famosamente de su puesto en Microsoft debido al precio del iPhone y la falta de un teclado físico. BlackBerry estaba obsesionado con los teclados físicos. Esta presentación de Nokia es notable por estar abierta a la idea de que Apple había descubierto algo. Tiene un punto, bajo “El iPhone tiene el mayor impacto en la definición de la frescura” (¡cierto!), que establece: “Aunque Steve Jobs enfatizó la superioridad del iPhone sobre los ‘Botones’, se espera que la categoría Consumer QWERTY continúe teniendo éxito”. Pero aún así, esta presentación es notable por reconocer la importancia potencial del teclado del iPhone.

Falla al hacer referencia al software de terceros: “No se menciona el soporte de Java, el método de entrada de usuario inusual puede ser la razón. La falta de Java excluiría a una gran cantidad de software existente.” Estaba tan cerca de entenderlo correctamente. La falta de soporte del iPhone para la entonces “dominante” plataforma Java ME (Micro Edition) realmente excluyó todo el software móvil existente. Pero todo ese software era malo, realmente malo. Era malo desarrollarlo, distribuirlo, instalarlo, usarlo. No admitirlo fue un gran triunfo para el iPhone, al igual que no admitir Flash Player terminó siendo un gran triunfo tanto para el iPhone en particular como para la web móvil en general.

Es extraño en retrospectiva que la presentación haga mención de aplicaciones móviles Java, pero la única mención de la web sea de pasada: “Navegación – Navegador web Safari – (reportadamente el más avanzado de todos) Pantalla completa con funcionalidad de zoom táctil.” Esto habla de la mentalidad anterior al iPhone de Nokia de que las plataformas móviles no eran realmente dispositivos centrados en internet, sino que principalmente servían para ejecutar software mediocre de los operadores (para consumidores) o departamentos de TI corporativos. La excelente versión de Mobile Safari del iPhone desde el día uno, con soporte para el “verdadero internet”, no el “internet pequeño” (para usar los propios términos de Steve Jobs). Es fácil dejarse cegar por la forma en que las cosas funcionan actualmente y asumir que seguirán funcionando de esa manera.

El equipo de Nokia clavó la naturaleza notable y potencialmente camb…

