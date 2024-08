El análisis de la imagen de ‘Minnesota Nice’ de Walz resuena con algunos votantes del Medio Oeste selon Reuters.

Por Stephanie Kelly y Jarrett Renshaw

BLACK RIVER FALLS, Wisconsin (Reuters) – David Mattison, un trabajador postal jubilado, había pasado casi toda su vida en este rincón remoto de Wisconsin, viendo como las granjas familiares fallaban y los pequeños negocios cerraban con el vaciamiento de la economía rural.

Así que había abordado las elecciones presidenciales de este año con un sentido de desapego, aún no convencido de que ninguno de los candidatos demócratas o republicanos hablara a sus preocupaciones como votante en América rural, hasta que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se unió a la lista demócrata como compañero de fórmula de Kamala Harris.

Mattison, que ha votado por republicanos y demócratas, habría estado abierto a un candidato más conservador. Pero dijo no le gustaba la división del contendiente republicano Donald Trump. Y, aunque Mattison admitió que no estaba familiarizado con las políticas de Walz, se identificó con el origen del gobernador como un habitante del Medio Oeste que también fue criado en zona rural.

“Es un chico de la región”, dijo Mattison, de 68 años, a Reuters afuera de un Walmart Supercenter en Black River Falls, Wisconsin, una ciudad con una población de alrededor de 3,500 personas a unas 60 millas (97 km) de la frontera estatal de Minnesota.

Los funcionarios de la campaña de Harris apuestan a que el estilo campechano de Walz, sus raíces del Medio Oeste y su historia de vida como ex granjero, maestro y miembro de la Guardia Nacional, atraerán a algunos de los hombres blancos en áreas rurales que votaron por Trump por márgenes enormes en las últimas dos elecciones, y ayudarán a asegurar los estados de batalla de Wisconsin, Michigan y Pensilvania para los demócratas.

Pero eso es una tarea ardua, especialmente en los estados del Medio Oeste donde el electorado tiende a ser más viejo, más blanco y más obrero: la base más sólida de Trump.

Reuters entrevistó a alrededor de 40 votantes en el noroeste de Wisconsin, una de las áreas más reñidas del estado, acerca de los candidatos y sus compañeros de fórmula, hablando con votantes demócratas, republicanos e indecisos.

Muchos de esos votantes dijeron que ya habían tomado una decisión antes de que Harris eligiera a Walz como su compañero de fórmula.

Pero Mattison y otro votante independiente dijeron que la elección de Harris de Walz los había inclinado hacia la lista demócrata este año. Otro ex votante de Trump tenía una opinión favorable sobre Walz pero no estaba seguro de cómo votaría. Otro grupo dijo que aún estaban indecisos.

Tales movimientos incrementales podrían ser decisivos en los estados de batalla. Ganancias modestas en algunos segmentos del electorado – como los votantes blancos de clase trabajadora – podrían hacer toda la diferencia, dijo Chris Borick, un encuestador y profesor de la Universidad de Muhlenberg en Pensilvania.

El presidente Joe Biden aseguró su victoria en las elecciones de 2020 sobre Trump en parte porque tuvo un desempeño superior al de Hillary Clinton en 2016 entre los votantes blancos de clase trabajadora.

Borick dijo que Biden todavía perdió el segmento en general, “pero logró mover la aguja hacia arriba unos cuantos puntos y eso hizo una gran diferencia”.

‘DESTRUYÓ MINNESOTA’

Sin embargo, sigue siendo difícil para la campaña de Harris galvanizar a los votantes escépticos, incluso aquellos que no les gusta Trump.

Kevin Dunning, de 65 años, un votante republicano que anteriormente tenía una empresa de pintura comercial, dijo a Reuters que nunca había votado por Trump y nunca lo haría.

Pero no le gustaron las acciones de Walz como gobernador durante la pandemia de COVID-19, cuando ordenó el cierre temporal de restaurantes con servicio en el local, gimnasios y otros negocios.

“Walz ha destruido Minnesota”, dijo Dunning.

En cambio, Dunning planea escribir su propio nombre y el de su sobrina para presidente y vicepresidente, mientras vota por candidatos en otras carreras.

La mayoría de los estados tienden sólidamente hacia el republicano o el demócrata, dejando la carrera presidencial en manos de unos pocos estados de batalla que están legítimamente en juego.

Mientras Harris y Trump están en gran medida empatados en las encuestas de opinión nacionales, atraen a demografías muy diferentes.

Harris lidera significativamente a Trump entre los votantes con títulos universitarios, así como entre los votantes negros y jóvenes, según las encuestas.

Trump tiene una ventaja importante entre los votantes blancos que no fueron a la universidad, liderando a Harris 59% a 29% en julio, según un análisis de cuatro encuestas de Reuters/Ipsos.

Eso también le da una ventaja en los antiguos estados industriales de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son más viejos y más blancos que el resto del país.

Aunque los funcionarios de campaña esperan que Harris aumente la energía y la participación en ciudades diversas como Filadelfia y Detroit y reproduzca los enormes márgenes de Biden en los suburbios, las primeras encuestas muestran que enfrenta más escepticismo que Biden entre los votantes blancos de clase trabajadora.

En la lista republicana, el senador de los Estados Unidos JD Vance de Ohio comparte las creencias políticas de Trump, que combinan el aislacionismo y el populismo económico. Aunque Vance puede ayudar a impulsar la campaña de Trump en Pensilvania y Michigan, sus puntos de vista conservadores podrían ser un desvío para los votantes menos extremos.

Walz aprendió a vender las políticas liberales del Partido Demócrata a los escépticos votantes blancos de clase trabajadora cuando fue elegido por primera vez al Congreso en un distrito conservador en 2006.

En 2010, Walz fue reelegido al Congreso en medio de un alud republicano que hundió a muchos otros demócratas. Seis años más tarde, escapó con una victoria a pesar de la victoria de Trump por 15 puntos sobre Clinton.

El desempeño de Walz en el contexto de los aludes republicanos llamó la atención de los asesores de Harris al evaluar a los candidatos a vicepresidente, según dos fuentes familiarizadas con el proceso.

El distrito de Walz cambió a manos del Partido Republicano inmediatamente después de que él se fuera para postularse como gobernador en 2018.

Mary Brown, de 69 años y asesora laboral en Eau Claire, Wisconsin, fue la segunda votante con la que habló Reuters que se inclinó hacia Harris después de que Walz se uniera a la lista.

‘SIEMPRE PARECE NORMAL’

Dijo que nunca votaría por Trump y había estado pensando en votar por el Partido Demócrata en la carrera presidencial. Pero había estado esperando ver la elección de Harris como vicepresidenta; a Brown le gustó que Walz, al igual que ella, fuera un ex maestro.

En otras carreras, Brown votará basándose en el candidato en lugar de a lo largo de líneas partidistas, dijo.

Peter Norvold, un jubilado de 68 años con opiniones demócratas, dijo que era suficiente fan de Harris, pero apreciaba el comportamiento constante de Walz.

La ciudad natal de Norvold, Hudson, Wisconsin, está separada de Minnesota por el río St. Croix, y dijo que había visto a Walz en la televisión.

“Él siempre parece ser normal”, dijo Norvold. “Solo parece calmado y seguro, sin preocupaciones. No parece enojado, no parece preocupado “.

Jason Nachreiner, de 39 años y técnico de calefacción y aire acondicionado, no ha sido persuadido por Harris o Trump. Harris no ha demostrado nada, dijo, mientras cree que Trump podría mejorar la economía, pero no le gusta la “turbulencia” que trae.

Había votado por Trump en la última elección y por Clinton en 2016. Va a votar esta vez, pero no tiene idea de cómo decidirá.

¿Qué podría influir en él?

“Ni siquiera sé”, dijo Nachreiner, riendo. “¿Una epifanía? “