El ambicioso plan de Suecia para la expansión de la energía nuclear hasta 2035 está en peligro a medida que se acercan los plazos.

El objetivo del gobierno sueco de poner en marcha nueva capacidad de energía nuclear para la mitad de la próxima década es un gran desafío, pero uno que es alcanzable, según el coordinador nacional de la nación para el impulso de la energía atómica.

Sobre todo, se necesitará una coordinación efectiva entre las diferentes partes de la industria, el gobierno y otros organismos, dijo Carl Berglof, quien fue nombrado coordinador nacional nuclear en enero. El plan del gobierno exige que al menos 2.500 megavatios estén en funcionamiento para 2035.

Suecia necesita desesperadamente nueva capacidad de energía debido a que se proyecta que la demanda se duplique con la electrificación de la economía en las próximas décadas. Suecia tiene seis reactores actualmente, que proporcionan aproximadamente un tercio de la electricidad de la nación. La empresa estatal Vattenfall AB y la finlandesa Fortum Oyj se encuentran entre las firmas que estudian nuevos reactores, aunque las decisiones de inversión aún están a varios años de distancia.

“Suecia es vista como un país atractivo para invertir ya que conocemos la energía nuclear”, dijo Berglof a los periodistas en Estocolmo el martes. “Pero también tenemos que demostrar que es posible”.

Se necesita claridad sobre el apoyo brindado por el estado, dijo. El modelo debe permanecer igual a lo largo del programa de nuevas construcciones, agregó.

Vattenfall dijo la semana pasada que lo más temprano que un nuevo reactor podría ponerse en línea es en la primera mitad de la década de 2030.

La empresa dijo que había reducido la lista de posibles proveedores de los llamados reactores modulares pequeños a dos empresas de seis: Rolls Royce Holdings Plc y GE Hitachi Nuclear Energy.

Paralelamente, Vattenfall continúa estudiando proveedores para posibles unidades a gran escala, incluyendo a Electricite de France SA, Westinghouse Electric Co. y Korea Hydro and Nuclear Power Co. Vattenfall también ha dicho que está estudiando la posibilidad de prolongar la vida útil de sus unidades existentes.

