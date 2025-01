El alivio de Israel para los rehenes impregnado de temor.

“

Fue el momento que los israelíes habían estado anhelando. El domingo por la tarde, 471 largos días después de ser capturados por Hamas en la hora más oscura de la historia de Israel, tres jóvenes rehenes realizaron el doloroso viaje desde la prisión en Gaza hacia la libertad en su tierra natal.

La liberación de las tres mujeres — Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher — marcó el comienzo de un acuerdo de múltiples fases que ofrece la posibilidad de poner fin a la brutal guerra en Gaza, y la esperanza de libertad para decenas de rehenes más después de más de 15 meses de tormento para ellos, sus familias y la nación.

Pero la alegría y el alivio de los israelíes por la liberación están marcados por la angustia de lo que revelarán las próximas semanas. Funcionarios israelíes creen que al menos la mitad de los 94 rehenes restantes están muertos. Y muchos dudan de que la frágil tregua dure lo suficiente para que todos sean devueltos.

Uno de los rehenes israelíes saliendo de un vehículo para ser entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante la operación de intercambio de rehenes y prisioneros en la Plaza Saraya en el oeste de la ciudad de Gaza el domingo © AFPTV/AFP via Getty Images

“Existe esta dicotomía entre el estado mental en el que este podría ser el último día [de vida] para un esposo o hijo — y la posibilidad de que esa misma persona pueda estar durmiendo en la habitación de al lado la próxima semana”, dice Udi Goren, cuya familia espera la devolución del cuerpo de su primo Tal Haimi, que fue asesinado el 7 de octubre y luego llevado a Gaza.

“No creo que las palabras puedan describir la inmensa disparidad entre estas dos emociones.”

Durante los últimos 15 meses, el destino de los rehenes ha sido grabado en la conciencia nacional de Israel. Sus rostros de tiempos más felices han sido pegados y vuelto a pegar en edificios y vallas publicitarias desde Haifa hasta Eilat. Los detalles de sus vidas llenan los boletines de noticias diarios. Las manifestaciones exigiendo que el gobierno actúe para asegurar su liberación se han convertido en una cita semanal.

Pero a medida que el reloj avanzaba hacia la tregua de este fin de semana, junto a las esperanzas de que al menos algunos finalmente serían liberados, hubo recordatorios de lo volátil que seguía siendo la situación. Misiles desde Yemen activaron el aullido inquietante de las sirenas de alerta aérea en todo el país. En Tel Aviv, un palestino apuñaló a un israelí antes de ser abatido por un transeúnte.

Mientras tanto, los aviones de combate israelíes seguían pulverizando Gaza hasta la mañana del domingo, elevando la cifra de muertes en el enclave destrozado desde que se anunció el acuerdo la semana pasada a más de 140, según funcionarios palestinos.

Júbilo en Tel Aviv mientras la cobertura de noticias muestra la liberación de los tres rehenes © Shir Torem/Reuters

“Hay un destello de esperanza, pero no es la luz al final del túnel”, dijo Daria Giladi, mientras ella y una amiga se unieron a una manifestación en apoyo de los rehenes en el centro de Jerusalén el sábado por la noche.

“Estás feliz de que la gente regrese a casa, estás feliz de que la guerra vaya a llegar a su fin, aunque sea por poco tiempo. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Solo es un tercio de los rehenes que se supone que regresarán [en la primera fase del acuerdo]. Así que no es suficiente”

Incluso para los familiares de los 33 rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo —cuando se liberarán a niños, mujeres, enfermos y ancianos— la incertidumbre es aguda.

La ex rehén Emily Damari se reúne con su familia el domingo © IDF

Los padres de Sharone Lifschitz, Yocheved y Oded, defensores de toda la vida de la convivencia con los palestinos, fueron ambos capturados el 7 de octubre. Yocheved fue liberada 17 días después. Pero la familia no tiene idea del destino de Oded. Cuando Yocheved regresó, le dijo a su familia que estaba muerto. Pero los rehenes liberados unas semanas después en una tregua en noviembre de 2023 dijeron que lo habían visto con vida.

Y así, durante los últimos 15 meses, la familia ha esperado, manteniendo la esperanza contra toda esperanza de que Oded regrese sano y salvo, mientras luchan con la enormidad de lo que significaría para un octogenario frágil herido en la muñeca durante el asalto de Hamas el haber sobrevivido tanto tiempo en su cautiverio.

“Todos luchamos por él con la creencia de que, hasta que sepamos lo contrario, queremos que regrese. Si su destino y su fortaleza han sido suficientes, y encontró una manera de sobrevivir contra todo pronóstico, estamos deseando verlo”, dice Lifschitz, con la voz entrecortada.

“[Pero] él vio la destrucción de todo por lo que luchó. Y luego tuvo que estar en manos de las personas que causaron [esa destrucción]. Y de alguna manera tuvo que sobrevivir cuando su salud no está fuerte y está herido. Es muy difícil desearle eso a cualquier persona —y mucho menos a un padre al que queremos tanto”.

Yarden Gonen, hermana de la rehén israelí liberada Romi Gonen (en la foto), habla durante una manifestación de familias de los cautivos que piden su liberación, en un kibbutz cerca de la frontera con Gaza en agosto pasado © Jack Guez/AFP via Getty Images

Para las familias cuyos familiares no serán liberados hasta las fases dos y tres del acuerdo—cuando se devolverán los rehenes masculinos restantes vivos, y luego los cuerpos de los fallecidos— la incertidumbre es mayor.

Cuando tuvo lugar la tregua de siete días anterior e intercambio de rehenes por prisioneros en noviembre de 2023, liberando a 110 de los 250 rehenes originalmente capturados, muchos en Israel esperaban que esto generara más acuerdos similares y que los rehenes restantes pudieran regresar pronto también.

Pero lo que siguió fueron 14 meses de falsos amaneceres, ya que Israel y Hamas no lograron llegar a un acuerdo en repetidas ocasiones, y el número de rehenes vivos disminuyó constantemente. Las afirmaciones de ministros de extrema derecha en el gobierno de Benjamin Netanyahu de haber frustrado repetidamente un acuerdo han indignado a los familiares de los rehenes. Y ha dejado a aquellos con familiares que no se liberarán hasta las etapas dos o tres temiendo que su momento no llegue nunca.

Entre ellos está Herut Nimrodi, cuyo hijo, entonces de 18 años, Tamir, fue capturado en su pijama, descalzo y sin sus gafas, de su base militar cerca del cruce de Erez en las primeras horas del ataque de Hamas.

Nimrodi sabe la hora exacta —06.49am— de su último mensaje, cuando Tamir se puso en contacto con ella y dijo que los cohetes estaban cayendo en la base. La familia descubrió que lo habían capturado cuando una de sus hijas vio un video en Instagram. Pero en los meses transcurridos desde entonces no han tenido indicación de su condición. En noviembre, celebraron su 20 cumpleaños sin saber “siquiera si llegó a los 19”.

“Sé que el nombre de mi hijo no está en la lista [para ser liberado en la primera fase] porque es un soldado, y estamos aterrados”, dice Nimrodi. “Lo que temo no es solo que no lleguemos a la próxima etapa. Sino también que [una vez que el primer grupo haya sido liberado] el lobby [para más liberaciones] se reducirá mucho, porque habrá menos rehenes y solo serán hombres.”

También es amplia la conciencia de que, incluso para aquellos que regresen, el regreso será solo un primer paso. Lifschitz dice que su madre está “mejor que la mayoría de nosotros” con su regreso de su cautiverio.

Familiares y amigos de personas asesinadas y secuestradas por Hamas se reúnen en Tel Aviv el domingo © Oded Balilty/AP

Pero para aquellos que han pasado más de 15 meses en cautiverio, el proceso probablemente será mucho más difícil. Rehenes liberados anteriormente han hablado de ser mantenidos en jaulas, o completa oscuridad, de ser drogados y golpeados, y en algunos casos de sufrir o presenciar abuso sexual.

Hagai Levine, un médico que trabaja con un foro que apoya a las familias de los rehenes, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que esperaba que “cada aspecto de la salud física y mental de los rehenes se vea afectado”. “El tiempo es esencial —la recuperación será un proceso largo y agonizante”, dijo.

Pero a pesar de la angustia por los desafíos que se avecinan, las familias están desesperadas por que comience el proceso. “Todos en Israel —y por supuesto las familias— necesitan un cierre. Somos una sociedad herida en este momento. Estamos en trauma. Ni siquiera hemos comenzado la pos-trauma aún”, dice Nimrodi. “Necesitamos sanar. Y ver a los rehenes regresar es un proceso de sanación para nosotros como comunidad.”

Lifschitz está de acuerdo. “Sabemos que muchos rehenes no están vivos y tendremos que pasar por bastantes funerales y shivas [períodos de duelo]”, dice. “Pero al menos, habrá una especie de cierre. Sabremos. Al menos sabremos.”

