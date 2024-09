El Aleph Alpha de Alemania es la mejor esperanza de Europa para desarrollar avances en IA fuera del Valle del Silicio.

“

Muy pocos startups han recaudado suficiente dinero para construir y mantener potentes modelos de IA generativos. Aleph Alpha de Alemania parecía ser uno de ellos. A finales del año pasado, alardeaba de una inversión superior a los $500 millones de gigantes industriales del país y uno de sus magnates más ricos, consolidándose como la mayor esperanza de Europa en el desarrollo de IA avanzada independiente del Valle del Silicio.

Ahora, está saliendo de esa competencia.

La semana pasada, Aleph Alpha anunció una nueva estrategia centrada en su último producto, PhariaAI, un “sistema operativo para IA generativa”. Es efectivamente software para ayudar a clientes corporativos y gubernamentales a usar chatbots y herramientas de IA, independientemente de si la tecnología subyacente fue hecha por Aleph Alpha o uno de sus rivales. El startup todavía planea desarrollar grandes modelos de lenguaje, o LLMs — los sistemas que sustentan productos como ChatGPT — pero ya no son el centro de su estrategia comercial. Tampoco está tratando de superar los modelos de firmas como OpenAI o Meta.

El cambio convierte a Aleph Alpha en el último startup de IA de alto vuelo en cambiar de rumbo en un campo controlado cada vez más por unos pocos gigantes bien capitalizados. En los Estados Unidos, varios recién llegados prominentes abandonaron planes ambiciosos después de que sus fundadores aceptaran trabajos en Microsoft, Google y Amazon. Startups detrás de los principales modelos de IA — incluidos OpenAI, Anthropic y el Mistral de Francia — también han formado estrechas alianzas con estos gigantes tecnológicos, de los cuales dependen para obtener dinero y recursos informáticos.

“El mundo ha cambiado”, dijo Jonas Andrulis, director ejecutivo de Aleph Alpha, en una entrevista. “Simplemente tener un LLM europeo no es suficiente como modelo de negocio. No justifica la inversión.” Se refirió a la consolidación del campo, y la costosa competencia en informática que esto desató, como factores detrás de la “evolución” de su empresa.

El cambio significa que Aleph Alpha puede hacer crecer su negocio sin tener que gastar las sumas monumentales necesarias para mantener los modelos de IA líderes. Sin embargo, el poder del Valle del Silicio puede que no sea la única razón detrás del giro de Aleph Alpha. Otros cercanos al startup dicen que ha sido obstaculizado en el mercado de IA en rápido movimiento debido a decisiones lentas y dificultades para estar a la altura de las presiones únicas asociadas con ser un campeón nacional.

“Como fundador, por supuesto que pienso que deberíamos estar avanzando más rápido”, dijo Andrulis, antes de agregar que la estrategia de su empresa estaba más desarrollada que las de otros rivales de IA generativa. “Nadie sabe cómo construir modelos de negocio que tengan sentido. Sin duda estamos un paso adelante ahí.”

Fundada en 2019 por veteranos de Apple Inc. y Deloitte LLP, Aleph Alpha se presentaba como un startup de IA de vanguardia comprometido con la defensa de “valores europeos” como la transparencia, la autonomía y el cumplimiento normativo. En abril de 2022, el startup lanzó Luminous, un modelo de IA diseñado para analizar y generar imágenes y texto en cinco idiomas. Después del lanzamiento de ChatGPT siete meses después — transformando la IA de un campo de investigación de nicho en una prioridad principal para inversores y gobiernos — todos querían participar, incluida Alemania.

“Esa atención necesitaba un objetivo”, dijo Ludwig Ensthaler, socio fundador de 468 Capital, en julio. “Y Aleph Alpha era ese objetivo.”

De repente, Andrulis se reunía frecuentemente con el canciller alemán Olaf Scholz y aparecía con Robert Habeck, ministro de economía de Alemania, para destacar la importancia de la “IA hecha en Europa”. En noviembre pasado, Habeck y Andrulis se pararon uno al lado del otro para anunciar que la última recaudación de fondos de Aleph Alpha había superado los $500 millones e incluía a gigantes de la industria alemana como SAP SE y Bosch.

La atención desmedida sorprendió incluso a los mayores impulsores del pequeño startup. Después de la ronda de 2023, cuando la empresa tenía alrededor de 60 empleados, el periódico empresarial alemán Handelsblatt puso a Andrulis en su portada con el titular “Toda Europa debería esperar que este empresario tenga éxito.” Ensthaler, que fue el primer inversor de Aleph Alpha, recordó que hizo una doble toma al verlo. “¿Es esto una broma?”

El inversor quedó impresionado con el progreso del startup en un campo desafiante, pero no sintió que hubiera ganado una cobertura tan apasionada. Entre bastidores, varios integrantes de Aleph Alpha describieron el período alrededor de la recaudación de fondos como turbulento, con el liderazgo debatiendo el lanzamiento de un chatbot, expandiéndose fuera de Alemania y trayendo a Intel Corp. como respaldador. En un momento dado, los inversores consideraron la idea de encontrar un nuevo CEO antes de decidir contratar a un director de operaciones, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas al discutir asuntos privados. (Andre Retterath, presidente de la junta directiva de la startup, dijo que los directores no consideraron reemplazar a Andrulis). Historias críticas sobre la empresa en los medios alemanes detallarían más tarde objetivos de ventas incumplidos, retrasos en los productos, quejas de clientes y rotación de personal senior.

La atención también se centró en el financiamiento poco convencional del startup, que la empresa solo confirmó mucho después del hecho. La mayor parte de su recaudación de fondos, €300 millones, llegó como subsidio de investigación a 10 años de la Fundación Dieter Schwarz, una institución formada por el multimillonario alemán detrás del conglomerado minorista Schwarz Group. Solo €110 millones de la inversión llegaron como capital, mientras que el resto provenía de garantías de ingresos de los inversores de la startup. La empresa nunca ha revelado su valoración.

Normalmente, las valoraciones sirven como indicadores de capital potencial para los inversores, y esta omisión hizo que algunos externos cuestionaran si Aleph Alpha estaba inflando su tamaño con una inversión llamativa. Retterath señaló que la estructura inusual del trato dificultaba calcular una valoración, pero la describió como “la más atractiva” que había visto dentro del sector de la IA generativa.

El acuerdo, que vinculaba los esfuerzos de investigación de la empresa al grupo Schwarz, se ajustaba a la estrategia no declarada de Andrulis de priorizar el crecimiento nacional por encima de todo. La empresa rechazó una oferta de financiamiento de Intel Corp. para centrarse principalmente en inversores nacionales, según personas familiarizadas con los planes que no podían discutir las deliberaciones financieras públicamente. Otras dos personas que trabajaron en la empresa que no querían ser identificadas hablando sobre estrategias internas también dijeron que Andrulis concentró sus esfuerzos de ventas en empresas alemanas y agencias gubernamentales a pesar de un impulso interno para expandirse internacionalmente.

El mercado tecnológico de Alemania es relativamente pequeño. IDC, una firma de investigación de mercado, estimó que los gastos en informática y software en países de habla alemana alcanzarían los $330 mil millones para 2026, representando menos de un tercio del gasto total proyectado en Europa.

Andrulis se negó a hacer comentarios sobre la oferta de Intel, pero dijo que prefería un trato sin requisitos de comprar recursos informáticos de los inversores. Describió la ronda de financiamiento como sobresuscrita y dijo que Aleph Alpha optó por respaldadores que no impusieran “limitaciones estratégicas” a la startup. (Un portavoz de Intel también se negó a hacer comentarios).

Andrulis también dijo que aunque el “plan de ruta” de la empresa incluye eventualmente expandirse más allá de su país de origen, “no podemos decepcionar a nuestros socios alemanes.”

Mientras Aleph Alpha se centraba en Alemania, surgía otro rival nacional. Un mes después del gran anuncio de Aleph Alpha, la empresa de París Mistral selló una ronda de €385 millones para construir sus propios grandes modelos de lenguaje. En los meses siguientes, Mistral ingresó más dinero — alcanzando una valoración de $6 mil millones en junio — y lanzó múltiples versiones y modelos nuevos. Mientras tanto, el modelo de Aleph Alpha languidecía sin actualizaciones notables.

Diez meses después de la cúspide de su atención mediática, Aleph Alpha ahora tiene aproximadamente 200 empleados y está reserves €20 millones en ingresos recurrentes anuales, según dos personas familiarizadas con las finanzas que pidieron no ser identificadas discutiendo información privada. La empresa informó a los inversores que obtendría €20 millones en ingresos totales en 2024 y alcanzaría los €70 millones el próximo año, según documentos vistos por Bloomberg News. En 2023, proyectó €5.9 millones en ventas pero entregó menos de €1 millón.

Andrulis no quiso hacer comentarios sobre las cifras de ventas más allá de decir que el startup está en camino de superar sus objetivos este año. Un portavoz de Aleph Alpha dijo que alcanzarán una cifra de ingresos “de dos dígitos sólidos” este año. Andrulis señaló que Aleph Alpha tiene actualmente “30 a 40” clientes, con el 90 a 95% de su negocio en Alemania. La empresa conjunta del startup con la unidad alemana de PricewaterhouseCoopers LLP, formada este verano, anunciará varios acuerdos destacados más adelante este otoño, dijo Andrulis.

Thomas Odenwald, un ejecutivo alemán que pasó cuatro meses como vicepresidente en Aleph Alpha antes de irse en abril, dijo que muchas empresas de la nación muestran poca aptitud para correr riesgos y tomar decisiones rápidas. “Este concepto de ‘fallar rápidamente’ — necesitas interiorizar eso como startup,” dijo Odenwald, que vive en California. “Va en contra de la mentalidad tradicional alemana.”

Sin embargo, Ensthaler, el inversor temprano, señaló que las empresas que buscan usar IA en Alemania deben cumplir con requisitos particulares de privacidad de datos y regulaciones. Aleph Alpha, dijo, está “mejor posicionada para atender esas necesidades.” Otros observadores también han sugerido que los startups de IA de Europa están mejor preparados para competir fuera de la costosa carrera de LLMs. Adrian Locher, socio general de Merantix, una firma de capital de riesgo en Berlín, dijo que ofrecer aplicaciones de IA “altamente especializadas” para industrias particulares podría ser un modelo que florecería en Europa. “Eso no significa necesariamente que Aleph Alpha tenga que ser el ‘OpenAI de Europa’ para tener éxito,” dijo.

Por ahora, Aleph Alpha se está asentando en su nueva estrategia. En julio, anunció que los empleados del gobierno en su estado natal de Baden-Wurtemberg pronto comenzarán a usar el sistema ahora llamado PhaidraAI. Durante una entrevista, Andrulis lo mostró brevemente — una interfaz que permite a los empleados públicos utilizar herramientas de IA para hacer tareas como gestionar archivos, buscar documentos o escribir correos electrónicos.

El gobierno está utilizando el modelo de Aleph Alpha para ejecutar parte de ese sistema. Para otra parte, está utilizando un LLM construido por Mistral.

