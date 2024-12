El alcalde Eric Adams fue rechazado $4 millones en fondos públicos para la campaña de reelección.

Eric Adams fue denegado millones de dólares en fondos públicos para su reelección – distribuyendo un golpe masivo a la campaña del alcalde en apuros ya que los candidatos se alinean para desafiar al político acusado. La Junta de Finanzas de Campañas de la Ciudad de Nueva York dictaminó el lunes por la mañana que la campaña de Hizzoner no sería elegible, al menos por ahora, para más de $4 millones en fondos públicos de emparejamiento – ya que su caja de guerra está sujeta a investigaciones federales y municipales.

El emparejamiento de fondos proporciona a los candidatos $8 por cada dólar donado por los neoyorquinos hasta los primeros $250 recaudados._footer_

El ya abarrotado campo de candidatos demócratas que se alinean para desafiar al alcalde actual ha estado esperando ansiosamente la decisión.

La falta de fondos de la ciudad hace que la reelección sea una tarea hercúlea para Adams, quien ya está enfrentando un caso criminal histórico en la corte federal.

“Debería señalar la primera fecha de pago, y no es inusual que varios candidatos sean inelegibles en este momento”, dijo el presidente de la CFB, Frederick Schaffer. “Los candidatos a los que se les ha denegado el pago hoy tienen derecho a apelar esa decisión”.

“La junta generalmente no hace una explicación pública de sus decisiones de pago, sin embargo, debido a que las circunstancias son inusuales en el interés público, hemos determinado que es apropiado ser transparentes con el público”, dijo Schaffer.

La Junta de Finanzas de Campañas de la Ciudad de Nueva York dictaminó el lunes por la mañana que la campaña de Hizzoner no sería elegible, al menos por ahora, para más de $4 millones en fondos públicos de emparejamiento. Kevin C Downs para el New York Post

La falta de fondos de la ciudad hace que la reelección sea una tarea hercúlea para Adams, quien ya está enfrentando un caso criminal histórico en la corte federal. James Keivom

“La junta ha determinado que hay motivos para creer que la campaña de Adams ha participado en conductas perjudiciales para el programa de fondos de emparejamiento en violación de la ley, incluida la Ley de Financiamiento de Campañas y las reglas de la junta”, agregó.

Schaffer dijo en el otoño que la agencia abriría una revisión de la campaña actual del alcalde después de que este fuera acusado en septiembre.

“Si bien se presume que el alcalde es inocente hasta que se demuestre lo contrario y merece el debido proceso, la junta revisará de todos modos toda la información relevante, incluida pero no limitada a la acusación, para hacer cumplir las reglas de financiamiento de campañas de nuestra ciudad y proteger los dólares de los contribuyentes”, dijo Schaffer en ese momento.

Desde entonces, la CFB ha señalado fondos recibidos este último año como cuestionables entre julio y octubre, con un tercio posiblemente siendo inválido ya que las donaciones del alcalde han estado bajo mayor escrutinio, según el medio de noticias the City.

También señaló varias irregularidades en su campaña de 2021 que la junta podría usar para rechazar fondos de emparejamiento en esta ocasión.

Los funcionarios de la ciudad y el Distrito Sur de Nueva York han estado investigando la primera campaña del alcalde para el Ayuntamiento con acusaciones de agrupación indebida de miles de dólares en donaciones como parte de múltiples esquemas de donaciones simuladas.

Adams está programado para ir a juicio en abril, lo que le daría solo unas semanas para hacer su presentación a los votantes sin la nube de corrupción si es absuelto. James Keivom

El alcalde fue acusado de cargos federales de corrupción en conexión con esos casos de financiamiento de campañas.

Está programado para ir a juicio en abril, lo que le daría solo unas pocas semanas para hacer su presentación a los votantes sin la nube de corrupción si es absuelto.

Sin embargo, la campaña aún tenía más de $3 millones en efectivo después de su última presentación en octubre, según los registros.