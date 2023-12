El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha cambiado de opinión y ha declarado que respalda el envío de vehículos todoterreno que de otra manera serían desechados bajo el esquema ULEZ (Zona de Emisión Ultra Baja) a Ucrania.

Fuente: The Telegraph; European Pravda

Detalles: El alcalde de Londres anteriormente no respaldaba el envío de vehículos no conformes con ULEZ a Ucrania, diciendo que no beneficiaría a los londinenses desde una perspectiva ambiental, económica y social.

Sin embargo, luego de una campaña mediática y numerosos llamamientos, Khan cambió de opinión y pidió al Secretario de Transporte Mark Harper que hiciera “posible que los londinenses y otras personas en todo el país donen vehículos adecuados a Ucrania a través de programas de chatarra”.

La carta a Harper, que el alcalde de Londres escribió con el ex ministro de Defensa Ben Wallace, decía que sería posible enviar automóviles a Ucrania si se cambiaran las reglas nacionales relevantes.

El ULEZ tiene como objetivo limpiar el aire de Londres requiriendo que los conductores de vehículos de alta emisión en la ciudad paguen una tarifa de £12.50. Los londinenses pueden recibir hasta £2,000 por desechar su automóvil si no cumple con los estándares de emisión de ULEZ. Estos son generalmente autos todoterreno y camionetas.

“Somos optimistas de que trabajarás con nosotros para permitir que los londinenses y otras personas de todo el país reciban dinero por sacar vehículos contaminantes de las calles de nuestras ciudades mientras brindan un apoyo vital al pueblo de Ucrania”, escribieron Khan y Wallace.

Anteriormente, el ex primer ministro Boris Johnson, quien fue antecesor de Khan como alcalde de Londres, calificó de “mezquino y ridículo” el rechazo del alcalde de Londres a enviar automóviles a Ucrania.

“Los ucranianos son perfectamente capaces de resolver los problemas de calidad del aire por sí mismos, lo que necesitan es ayuda para derrotar una amenaza que es infinitamente más peligrosa, y ese es el presidente Putin. Las acciones de Khan parecen ser extraordinarias”, dijo Johnson.

Antecedentes: El 16 de diciembre, Sadiq Khan se negó a enviar automóviles entregados por londinenses bajo el esquema ULEZ a Ucrania tras una petición del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

