El alcalde de Kyiv tiene disputas con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania.

Las tensiones políticas internas en Ucrania han estado aumentando en previsión de un alto el fuego que podría llevar a elecciones. Esta semana, estallaron en público con un notable reproche público del alcalde de Kiev al presidente Volodymyr Zelensky.

En un discurso en video emitido el miércoles, el alcalde de la capital del país, Vitali Klitschko, acusó a la oficina del presidente de abusar de los poderes de la ley marcial, el último salvo en una disputa continua sobre el uso de la ley militar durante la guerra de casi tres años contra Rusia.

El Sr. Klitschko, un ex campeón de boxeo de peso pesado que ha construido una base política en la capital, ha desatado una disputa soterrada con el Sr. Zelensky desde hace varios años, irritado por lo que ve como un intento del presidente de usurpar la autoridad de la ciudad.

En su declaración, el Sr. Klitschko acusó al Sr. Zelensky de nombrar a un administrador militar para la ciudad que, según él, había intentado asumir los poderes del Concejo Municipal electo.

El administrador, Tymur Tkachenko, fue designado como jefe de la ley marcial de Kiev el 31 de diciembre. Formaba parte de una ronda de nombramientos en regiones y ciudades de toda Ucrania que comenzaron en 2022 y tenían como objetivo reforzar las defensas otorgando autoridad a los oficiales en la cadena de mando militar sobre los gobiernos locales.

El Sr. Klitschko dijo que el Sr. Tkachenko no tenía experiencia militar, lo que, según él, “indica motivos políticos para este nombramiento”. Acusó al Sr. Tkachenko de “interferencia y bloqueo de la actividad económica” en la capital al retrasar decisiones sobre infraestructura y construcción no relacionadas con la guerra.

“Mientras tú, como comandante supremo en jefe, te enfocas en la guerra y la defensa de Ucrania, las personas a tu alrededor están trabajando incansablemente en intrigas políticas”, dijo Klitschko en un video dirigido a Zelensky.

La oficina presidencial no respondió de inmediato el jueves a una solicitud de comentario sobre la acusación de Klitschko.

Tkachenko emitió una respuesta combativa a las acusaciones, diciendo que no veía espacio para un diálogo constructivo con Klitschko y que la administración militar, por lo tanto, “resolvería los problemas de la ciudad y ayudaría a los residentes de Kiev”.

La disputa ha escalado en un momento incómodo para Ucrania, mientras espera ver si el presidente Trump continúa apoyando a Kiev o intenta forjar términos de alto el fuego con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia que podrían ser favorables al Kremlin.

Bajo la ley marcial introducida cuando las fuerzas rusas invadieron en febrero de 2022, las ciudades y pueblos en primera línea en Ucrania están gobernados únicamente por administraciones militares. Muchos de los que están más lejos de la línea del frente tienen tanto autoridades civiles como militares.

Los grupos de la sociedad civil en Ucrania llevan mucho tiempo expresando su preocupación de que el gobierno central utilice administradores militares para asegurar un mayor control de la autoridad, incluso en asuntos no relacionados directamente con la defensa. El movimiento se produce en medio de un revés previo a la invasión para el partido político de Zelensky en las elecciones locales que dejó a políticos de la oposición en control de la mayoría de las ciudades y gobiernos regionales, incluido el de Kiev.

En las últimas elecciones locales antes de la invasión, el partido del presidente, Servidor del Pueblo, no ganó ninguna posición de alcalde en Ucrania. Sin embargo, hoy bajo la ley marcial, un tercio de los jefes de administraciones militares locales y regionales nombrados bajo la ley marcial en Ucrania tienen vínculos con Servidor del Pueblo.

La expectativa es que si se logra un alto el fuego, Ucrania levantaría la ley marcial y celebraría elecciones; la última elección presidencial ocurrió en 2019, cuando Zelensky asumió el cargo. Klitschko es considerado un posible competidor de Zelensky en una elección presidencial, aunque no ha declarado su intención de postularse.

Klitschko ha sido alcalde de Kiev desde 2014. En su video criticando a Tkachenko, el administrador militar designado, lo acusó de no revisar documentos sobre “órdenes de restaurar edificios, compensar a los propietarios por instalaciones dañadas, restaurar infraestructuras y muchas otras cosas”.

Agregó que las principales tareas de la administración militar deberían ocuparse de reclutar hombres para servir en el ejército, la defensa civil, la seguridad pública y la protección de la infraestructura crítica.

El conflicto en Kiev se produce en medio de críticas de los legisladores de la oposición de que Zelensky ha utilizado los poderes de la ley marcial para aumentar la autoridad de un círculo cercano de asesores, así como para eliminar oponentes políticos en el gobierno local.

En 2022, después de la invasión a gran escala, el alcalde elegido de la ciudad de Chernihiv, al norte de la capital, dijo que la oficina del presidente estaba tratando de destituirlo y nombrar a un administrador militar en su lugar.

La tensión entre ese alcalde, Vladyslav Atroshenko, y la administración de Zelensky data de antes de la guerra, dicen los analistas políticos, cuando el alcalde decidió colaborar con el partido político de oposición de Klitschko, UDAR, que significa “Golpe”. Atroshenko fue posteriormente despojado de sus poderes como alcalde en una decisión judicial en un caso que lo acusaba de conflictos de interés.

En diciembre del año pasado, el alcalde interino de Chernihiv, Oleksandr Lomako, renunció y también publicó un discurso en video a Zelensky acusando al designado militar de abusar de los poderes. Dijo que el administrador militar había tomado la ciudad como rehén. Las elecciones solo pueden celebrarse después de que se levante la ley marcial.

Los analistas dicen que el mayor problema en las relaciones entre las administraciones militar y civil es la duplicación de poderes. No siempre fue el caso.

Inicialmente, cuando Zelensky creó la Administración Militar de la Ciudad de Kiev en febrero de 2022, Klitschko como alcalde automáticamente se convirtió en su jefe. Pero más tarde, para “mejorar la defensa de la capital”, dijo Zelensky, dividió los dos roles, con Klitschko permaneciendo como alcalde, y un general, Mykola Zhernov, asumiendo el cargo de la oficina paralela de administración militar para la ciudad.

Los miembros del partido político de Klitschko que sirven en el Consejo de la Ciudad plantean regularmente preguntas sobre la adecuación de operar una administración militar separada en la ciudad después de que los rusos fueran expulsados de la capital hace casi tres años y la ciudad quedara relativamente protegida de los ataques con misiles con defensas aéreas.