El agujero de $2.8 mil millones en las sanciones de EE.UU. a Irán.

Los remolcadores maniobraron el buque cisterna Eternal Fortune en un muelle en la terminal de petróleo de la isla de Kharg el 28 de octubre de 2023, mientras emitía falsamente su ubicación en el Golfo de Omán. La embarcación estaba asegurada por una empresa estadounidense.

Durante meses, mientras los grupos respaldados por Irán atacaban a las fuerzas de los Estados Unidos y a sus aliados en el Medio Oriente, la administración Biden elogiaba sus esfuerzos para restringir los ingresos petroleros de Irán, y la capacidad del país para financiar milicias aliadas. La secretaria del Tesoro dijo al Congreso que sus equipos estaban “haciendo todo lo posible” para combatir los envíos ilegales, y un asesor de la Casa Blanca dijo que las “sanciones extremas” habían paralizado de manera efectiva el sector energético de Irán.

Sin embargo, las sanciones no lograron detener la salida de petróleo por valor de miles de millones de dólares desde Irán en el último año, según una investigación del New York Times, que revela una gran brecha en la supervisión de Estados Unidos.

El petróleo fue transportado a bordo de 27 buques cisterna, utilizando un seguro de responsabilidad obtenido de una empresa estadounidense. Esto significa que las autoridades estadounidenses podrían haber interrumpido el transporte de petróleo aconsejando al asegurador, el Club Americano de Nueva York, que anulara la cobertura, lo que a menudo es un requisito para que los buques cisterna realicen negocios.

En cambio, los 27 buques cisterna pudieron transportar cargamentos en al menos 59 viajes desde 2023, encontró The Times, y la mitad de los buques transportaron petróleo en viajes múltiples.

El Departamento del Tesoro no respondió a la pregunta sobre si estaba al tanto de que los barcos habían transportado petróleo iraní mientras estaban asegurados por el Club Americano.

Los buques cisterna exhibieron señales de advertencia que los expertos de la industria, y el Tesoro, han dicho que colectivamente merecen una mayor escrutinio. Entre otras banderas rojas, los buques son: propiedad de empresas ficticias, más antiguos que el promedio de los buques y utilizan una táctica llamada “spoofing” para ocultar sus verdaderas ubicaciones.

Los hallazgos del Times llegan en un momento en que la administración Biden está bajo un escrutinio creciente por parte de legisladores y grupos de defensa por su manejo de las sanciones a Irán.

“Es muy preocupante”, dijo la senadora Maggie Hassan, demócrata de Nuevo Hampshire, quien ha presentado un proyecto de ley para fortalecer la aplicación de sanciones a los buques engañosos.

“Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas a su disposición para identificar, detener y sancionar a estos malos actores”, dijo. “Estas nuevas revelaciones destacan los riesgos”.

En respuesta a los hallazgos del Times, un portavoz del Tesoro dijo en un comunicado: “El Tesoro sigue enfocado en apuntar a las fuentes de financiación ilícitas de Irán, incluida la exposición de redes de evasión y la interrupción de miles de millones de dólares en ingresos”.

Imagen de la isla de Kharg, uno de los principales terminales de petróleo de Irán, donde muchos de los buques cisterna asegurados por el Club Americano cargaron petróleo.

La cobertura proporcionada por empresas como el Club Americano es un factor clave en la capacidad de los buques cisterna para mover petróleo. La mayoría de los puertos importantes insisten en que los barcos tengan un seguro de responsabilidad, entre otros requisitos, antes de poder ingresar y hacer negocios.

El Club Americano es uno de solo 12 aseguradores importantes de su tipo, y el único con sede en Estados Unidos. Específicamente, la compañía dice que sus pólizas cubren a terceros afectados durante un accidente causado por la negligencia de un buque.

A raíz de estos seguros juegan un papel fundamental en el transporte marítimo, han sido consultados por el gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de sanciones a las ventas de petróleo rusas.

Daniel Tadros, director de operaciones del Club Americano, dijo que su empresa tiene uno de los programas de cumplimiento más estrictos de la industria. Pero dijo que el equipo de cumplimiento de seis personas de la compañía estaba abrumado cada mes con cientos de preguntas sobre buques potencialmente sospechosos, y que investigar incluso un caso lleva tiempo.

“Es imposible para nosotros saber a diario exactamente qué hace cada barco, a dónde va, qué carga, quiénes son sus propietarios”, dijo Tadros. “Me gustaría pensar que los gobiernos tienen muchas más capacidades, mano de obra y recursos para seguir eso”.

Agregó que el gobierno de Estados Unidos recién había sugerido el uso de imágenes de satélite para empresas relacionadas con el transporte marítimo que buscan evasión de sanciones. Las imágenes de satélite se han utilizado como una herramienta de seguimiento de barcos en la industria durante al menos una década.

Los propietarios de buques dispuestos a eludir las restricciones comerciales pueden ganar más que sus comisiones normales. Pero para mantener conexiones comerciales con Occidente, incluidos los aseguradores, pueden recurrir al uso de tácticas engañosas.

Desde principios de 2023, los 27 buques cisterna transportaron aproximadamente 59 millones de barriles de petróleo, según un análisis de Times. El cálculo se basa en la profundidad de un buque cisterna en el agua antes y después de cargar el petróleo, una medida utilizada por analistas de la industria.

No hay una fuente oficial que detalle la cantidad de petróleo que sale de Irán. Según estimaciones de Kpler, una empresa que monitorea el comercio global, el petróleo transportado por los buques cisterna representaría aproximadamente el 9 por ciento de las exportaciones de petróleo de Irán en ese período.

Muchos de los buques cisterna terminaron en China, que ha triplicado sus importaciones de petróleo iraní en los últimos dos años.

Algunos de los envíos continuaron hasta el otoño, mientras que un grupo respaldado por Irán, Hamás, lideró el asalto del 7 de octubre a Israel, y otros militantes alineados con Irán, como los hutíes en Yemen, lanzaron ataques en rutas marítimas y fuerzas estadounidenses en la región.

Para entonces, los buques cisterna habían transportado al menos 2,8 mil millones de dólares en petróleo crudo, basándose en los precios informados más bajos del petróleo iraní en 2023.

Esa cifra en dólares podría ser mayor. The Times encontró otros once buques cisterna, anclados cerca de los puertos de petróleo iraníes el año pasado, que utilizaron prácticas engañosas y tenían un seguro del Club Americano. Aunque no hay muchas otras razones para que los buques cisterna oculten su presencia, The Times no pudo verificar si cargaron petróleo.

Donde estaban disponibles los datos de contacto, The Times solicitó comentarios a más de 40 entidades relacionadas con los buques cisterna involucrados en el transporte de petróleo iraní. Ninguna respondió.

Algunos expertos expresaron dudas de que el Club Americano estuviera haciendo todo lo posible para…