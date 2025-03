El acuerdo de cese al fuego en Gaza alcanza un momento crítico.

Paul Adams, corresponsal diplomático de Reuters, informa que los palestinos en Gaza están tratando de reconstruir sus vidas en medio de la frágil paz actual. La primera fase de la tregua en Gaza finaliza el sábado. Los últimos 42 días han sido llenos de incertidumbre, esperanza, duelo y enojo, pero todo lo que debía ocurrir en ese tiempo ha sucedido. Los rehenes israelíes, vivos y muertos, han sido liberados. Los prisioneros palestinos también han sido puestos en libertad. Sin embargo, las negociaciones para la segunda fase, que incluye la liberación de todos los rehenes restantes y la retirada de las tropas israelíes de Gaza, apenas han comenzado. Las conversaciones iniciaron en El Cairo el viernes, pero la delegación israelí regresó a casa esa misma noche. Reportes sugieren que las negociaciones continuarán “a distancia” y que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostendrá conversaciones nocturnas con la delegación, ministros y jefes de inteligencia.

Para una reunión de este tipo que se realice tarde en el sabbath es altamente inusual. Sin embargo, hasta la mañana del sábado no se han revelado detalles. Israel parece estar buscando extender la fase actual por otras seis semanas para recuperar más rehenes y liberar más prisioneros palestinos sin retirar sus tropas. El gobierno insiste en que Hamas, el grupo responsable de las masacres de octubre de 2023 y la toma de 251 rehenes, debe deponer las armas y renunciar a cualquier forma de autoridad en la Franja de Gaza. También afirma que aún no está listo para abandonar el corredor de Filadelfia en la frontera Egipto-Gaza, un proceso que debería haber comenzado el sábado. En una declaración enviada a los periodistas el viernes, un funcionario israelí sin nombre dijo: “No permitiremos que los asesinos de Hamas vuelvan a merodear nuestras fronteras con camionetas y armas, y no permitiremos que se rearman a través del contrabando”. Este tipo de citas anónimas suelen provenir directamente de la oficina del primer ministro.

El verano pasado, los esfuerzos por asegurar un alto el fuego en Gaza fracasaron cuando Netanyahu insistió en mantener las tropas israelíes estacionadas a lo largo del corredor de Filadelfia. El viernes por la noche, Hamas dijo que no accedería a una extensión de la primera fase sin garantías de mediadores estadounidenses, cataríes y egipcios de que eventualmente se llevaría a cabo la segunda fase. Hamas parece determinado a permanecer como una fuerza en Gaza, incluso si está dispuesto a ceder el gobierno cotidiano a otros actores palestinos, incluida la Autoridad Palestina con base en Cisjordania.

Egipto ha estado trabajando en un plan de reconstrucción para Gaza, como alternativa a la propuesta de Donald Trump de tomar el área y evacuar a toda su población civil. Sin embargo, los diplomáticos occidentales no son optimistas acerca de que el plan, que se presentará en una cumbre de la Liga Árabe en El Cairo el próximo martes, tenga los robustos acuerdos de seguridad y gobernanza necesarios para cumplir con las demandas de Israel. Este es un momento crítico. El Secretario General de la ONU, António Guterres, insta a las partes “a no escatimar esfuerzos para evitar una ruptura de este acuerdo”. Existe la creencia generalizada de que, tarde o temprano, la guerra volverá a comenzar.

Es una perspectiva sombría, tanto para los rehenes como para los dos millones de palestinos en Gaza que están tratando de reconstruir sus vidas en la frágil paz actual. En un lugar donde las familias todavía están recuperando cadáveres de entre los escombros, a veces con sus propias manos, la idea de una reanudación de un conflicto que ya ha cobrado decenas de miles de vidas es escalofriante. Las áreas en el centro de la Franja de Gaza que hasta ahora han escapado de lo peor del conflicto sufrirían gravemente ante un posible retorno a la guerra, lo que haría aún más difícil sostener la vida en este territorio devastado.