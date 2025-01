El actor de Peggy Mitchell regresará a la telenovela de la BBC, EastEnders.

¡Jaime Winstone está listo para retomar el papel de Peggy Mitchell mientras regresa a #EastEnders en un próximo episodio como parte de la trama continua de salud mental de Phil. Dirígete aquí para más info ➡️ https://t.co/ANECdebzN8 @BBC @BBCOne @BBCiPlayer pic.twitter.com/gcJVlb210W

— BBC EastEnders (@bbceastenders) 25 de enero de 2025

Winstone dijo: “Fue un honor ser recibida de nuevo para interpretar a Peggy Mitchell, ¡ella es un papel soñado para mí; así que poder contribuir a esta icónica familia en esta importante historia ha sido un viaje tan alegre y emocional y realmente espero haber hecho justicia.

¡Gracias a toda la familia de EastEnders, esta ha sido una experiencia maravillosa!”

EastEnders está trabajando en estrecha colaboración con The Samaritans, Rethink Mental Illness, la Campaign Against Living Miserably (CALM) y Mind para asegurar que la historia de la depresión de Phil se represente de la manera más precisa y sensible posible.

¡Oficialmente hemos entrado en el año del 40 aniversario de EastEnders! ¡Vamos… #EE40 #EastEnders pic.twitter.com/efSekGUFmB

— BBC EastEnders (@bbceastenders) 1 de enero de 2025

Este año también será el 40 aniversario del culebrón y verá el regreso del hermano de Phil, Grant (Ross Kemp) después de casi 10 años de ausencia.

La razón de su regreso se mantiene en secreto, pero se insinúa como “explosivo”.

Chris Clenshaw, productor ejecutivo de EastEnders, dijo: “Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a los jóvenes Mitchells para estas escenas especiales mientras nos acercamos a la semana de nuestro 40 aniversario.

“En 2022, tanto fans como críticos celebraron la interpretación de Jaime como Peggy, y con la historia de Phil, este parece ser el momento perfecto para que retome el icónico papel, acompañada una vez más por George, Daniel, Teddy y ahora Sam como un joven Nigel.

“Flashbacks como estos brindan al público una oportunidad única para comprender mejor la mentalidad de Phil y los eventos traumáticos que lo han llevado a su crisis de salud mental.”