El actor de Hollyoaks, Paul Danan, ha fallecido a los 46 años, según la gerencia.

En una publicación en Instagram, Independent Creative PR describió al actor como “un faro de luz para muchos”.

La declaración dijo: “Es con corazones pesados ​​que compartimos la trágica noticia del fallecimiento de @pauldanan a solo 46 años. Conocido por su presencia en televisión, talento excepcional y amabilidad inquebrantable, Paul fue un faro de luz para muchos.

“Su partida prematura dejará un vacío irremplazable en la vida de todos los que lo conocieron.

“Durante este momento difícil, solicitamos respeto y privacidad para la familia, amigos y colegas de Paul”.

La publicación también dijo que no habría “más comentarios” sobre su muerte.

El actor fue mejor conocido por interpretar a Sol Patrick en Hollyoaks de Channel 4 de 1997 a 2001.

Fue concursante de Celebrity Love Island en 2005 y 2006, pero no logró ganar ninguna serie.

En 2017, Danan participó en Celebrity Big Brother de Channel 5, donde fue expulsado temprano, y dijo en ese momento que esperaba que la serie le diera una “segunda oportunidad” en su carrera.

Regularmente pedía su regreso a Hollyoaks, y más tarde comenzó el podcast The Morning After With Paul Danan, que duró desde 2019 hasta 2023.

Sus otras apariciones incluyeron Celebrity Coach Trip de E4 y el programa de comedia de sketches The Kevin Bishop Show de Channel 4.

El DJ Fat Tony llamó a Danan “uno de los hombres más dulces” y dijo que su muerte a los 46 años “duele tanto”.

En Instagram, el DJ dijo: “Esto duele tanto, Dios te bendiga Paul, uno de los hombres más dulces que he conocido, qué día tan triste x.”