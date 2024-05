El actor de Bolton hace su debut en casa en el Octagon en Testmatch

Una ex miembro del Teatro Juvenil del Octágono, Haylie todavía vive en la ciudad y está emocionada de regresar a un lugar con el que está muy familiarizada.

“Es realmente un gran negocio para mí”, dijo. “El Octágono fue donde vi producciones mientras crecía y durante unos tres o cuatro años desde que tenía 11 años, estuve en el teatro juvenil.

“Hicimos presentaciones en el teatro. Recuerdo haber hecho David Copperfield y creo que también hicimos Oliver Twist.

“Así que ahora, a los 27 años, regresar para mi primer papel profesional allí es increíble”.

Testmatch es una obra intrigante y provocativa de Kate Attwell que explora una amplia gama de temas de manera entretenida a lo largo de más de 200 años.

“Es inusual ya que es efectivamente dos obras en una”, dijo Haylie. “La primera mitad está ambientada hoy en día en Lord’s Cricket Ground. Las mujeres de Inglaterra están jugando contra India y la lluvia ha detenido el juego.

“Las jugadoras están confinadas en el vestuario y el público ve cómo interactúan y cómo se desarrollan sus rivalidades en este espacio confinado.

“Luego, en la segunda mitad, volvemos a la década de 1800 en Calcuta y seguimos a estos dos gobernadores de la Compañía de las Indias Orientales. Hay una conexión suelta con el cricket pero realmente es un estudio del colonialismo y el racismo.

“Estos son temas de los que realmente no se habla y no se nos enseña en la escuela. Debo ser honesta, cuando empezamos a investigar cosas para la obra al principio no tenía ni idea sobre la extensión del colonialismo y el poder que tenía la Compañía de las Indias Orientales”.

En el primer acto, Haylie es Inglaterra 3: uno de un elenco de seis mujeres. “No tenemos nombres, solo números”, dijo.

Luego, en el segundo acto, es uno de los dos gobernadores de la Compañía de las Indias Orientales, completo con peluca, calzones y camisa con volantes.

“Soy el hombre dos, he sido ascendida”, se rió

“Hay un gran contraste entre el primer y segundo acto”, dijo. “La primera mitad es muy naturalista y luego cuando volvemos en el tiempo todo está completamente exacerbado. Hay mucho humor oscuro y jugar a uno de estos bufones, que es lo que son, es muy divertido.

“El público puede reír pero también captar algunos mensajes muy poderosos en el camino.

“Es muy raro tener la oportunidad de interpretar a dos personajes completamente diferentes dentro de la misma obra. También poder interpretar a un hombre es muy divertido”.

Para cualquiera que pueda sentirse desanimado al venir por temor a que la obra se trate solo de cricket, Haylie tiene este mensaje tranquilizador.

“Sinceramente, no necesitas saber nada sobre cricket”, dijo. “Eso era una de las cosas que me preocupaban antes de empezar a trabajar en esto. Pero el cricket está muy en segundo plano, se trata más de la relación entre los personajes y sus actitudes”.

Testmatch ha estado en cartel en el Orange Tree de Richmond con críticas entusiastas.

“Creo que una o dos personas vinieron porque eran fanáticos del cricket y pensaron que era una obra sobre cricket, pero aún así les encantó”, dijo Haylie.

“Va a ser interesante ver cómo reacciona el público de Bolton a la producción”.

Parte de ese público es probable que le dé a Haylie una ovación de pie cada noche, ya que su familia y amigos tienen la rara oportunidad de verla en el escenario en su ciudad natal.

“Oh, no”, se rió. “My madre y abuela vinieron a Richmond y mi madre dijo ‘te das cuenta de que habrá alguien en todas las noches, ¿verdad?’”.

“Creo que va a ser un poco extraño en la noche de estreno porque he estado viendo espectáculos en el Octágono durante años”.

Ella cree que el teatro es el escenario perfecto para Testmatch.

“Vamos a estar actuando ‘en el redondo’, lo cual me encanta”, dijo. “Simplemente invita al público y los hace sentir parte del espectáculo. La narración está a su alrededor y como actor eres muy consciente de eso”.

Haylie claramente no tiene nada en común con el Hombre Dos, su personaje en la segunda mitad de la obra, pero ¿qué hay de Inglaterra Tres?

“Sí, supongo que es un poco como yo”, confesó. “Ella es la que intenta mantener la paz y eso es algo que hago yo. Además, es deportista y tiene ese espíritu competitivo.

“Para mí, siempre quise ser futbolista en lugar de jugar al cricket, pero me rompí un tendón de la rodilla que me impidió jugar”.

Haylie fijó su objetivo en una carrera actoral cuando estaba en la escuela.

“Fui a Canon Slade en Bolton y la BBC vino y quería niños que fueran buenos en fútbol, niños y niñas, para una nueva serie.

“De alguna manera terminé obteniendo este papel, no tengo idea de cómo, y estuve en esta serie de estilo documental llamada The Cup que se mostró en BBC Two.

“Desde entonces, simplemente seguí actuando y realmente he estado haciéndolo desde entonces. No fui a una escuela de teatro. He hecho clases en la Escuela de Actuación de Manchester, que es bastante prestigiosa, pero realmente aprendí sobre la marcha.

“No soy y nunca he sido el tipo de persona que quiere ser famosa. Realmente hago actuación porque me encanta, creo que es para eso que nací. Sé que suena un poco cursi, pero es verdad”.

Testmatch se estrena esta noche y se llevará a cabo hasta el próximo sábado.

“Me encantaría que fuera recogido y continuara contando su historia en algún momento”, dijo Haylie.

Entonces, ¿qué le depara el resto del año?

“Puede que haya otra producción en la que esté involucrada próximamente, pero es demasiado pronto para decirlo realmente”, dijo. “También escribo bastante y he escrito un corto que estoy buscando producir el próximo año”.

Testmatch, Octagon Theatre Bolton, hasta el sábado 1 de junio. Detalles en www.octagonbolton.co.uk