El acto egoísta de despedida de Joe Biden.

Fue suficientemente impactante que Donald Trump eligiera a uno de los padres de sus nueras para ser embajador de Estados Unidos en Francia y a otro como su enviado en Medio Oriente. El primero, Charles Kushner, padre de Jared, esposo de Ivanka Trump, también es un delincuente condenado.

El temor de que Trump convierta a Estados Unidos en una república bananera no es descabellado. Pero Joe Biden ha privado a los demócratas de la oportunidad de ocupar una posición más elevada al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en la historia en perdonar a un hijo.

El momento del acto de inmunidad general de Biden para su hijo Hunter fue desafortunado. Permitió a Trump desviar la atención de su nepotismo. Como cuestión de principio, también fue lamentable. El estado de derecho en Estados Unidos parece ser un juego en el que los bien conectados siempre parecen tener una carta de salida de la cárcel gratuita.

Sea quien sea más el blanco de Trump con sus poderes de represalia, Hunter Biden ya no está en esa lista. Pero la historia no pasará por alto el papel de Joe Biden en permitir el regreso de Trump al poder. Que la ayuda de Biden fuera involuntaria no es excusa. Biden fue presidente durante cuatro años y no logró responsabilizar a Trump por intentar derrocar la democracia estadounidense.

Otros países, especialmente Brasil, que en algún momento pudo haberse llamado genuinamente una república bananera, pueden hacer cumplir sus leyes. Su ex presidente trumpiano, Jair Bolsonaro, ha sido vetado de postularse a un alto cargo hasta 2030 por intentar anular su derrota electoral en 2022. Lo mejor que Biden pudo hacer fue dar vida al dicho de que si vas contra el rey, más te vale no fallar. Falló en grande contra Trump.

Pero es peor que eso. Biden se aferró a sus sueños de un segundo mandato el tiempo suficiente como para complicar las cosas para su partido. Kamala Harris está recibiendo la mayor parte de la culpa por haber perdido ante Trump el mes pasado. Pero la mayor responsabilidad recae en Biden. Al negarse a dimitir hasta finales de julio, privó al Partido Demócrata de la oportunidad de celebrar unas primarias.

Harris apenas tuvo 100 días para presentar una alternativa coherente a la figura más versátil de Estados Unidos en décadas. Que llegara a estar a uno o dos puntos del recuento de Trump es un logro. Que probablemente no debería haber sido la nominada en primer lugar es responsabilidad de Biden. No solo se mantuvo obstinadamente en su puesto hasta muy tarde, sino que su respaldo aseguró que Harris no tuviera competencia.

No hay duda de que la historia familiar de Biden es trágica. En cualquier contexto, el amor incondicional de un padre por un hijo gravemente defectuoso es conmovedor. Los republicanos pusieron a Hunter Biden en el punto de mira como una forma de llegar a su padre. La mayoría de los estadounidenses que mintieron en su formulario de registro de armas sobre el uso de sustancias adictivas recibirían un simple castigo. Hunter estaba enfrentando una pena de cárcel hasta que su padre lo perdonó.

Sin embargo, el alcance de diez años del perdón de Biden (que data de 2014) está diseñado para cubrir el momento en que Hunter intentó monetizar el hecho de que su padre era vicepresidente. Hunter Biden no tenía nada excepto su apellido para recomendarlo a socios comerciales en Ucrania, China y otros lugares. Su punto de venta era el acceso al poder. No hay evidencia de que Biden haya hecho algo por ayudar en los negocios de su hijo. Pero tampoco hay evidencia de que haya intentado evitar tal empresa poco sabia en primer lugar.

No es casualidad que el perdón de Biden haya seguido al anuncio de Trump de Kash Patel, un despiadado leal a Trump sin otros credenciales, como su próximo director del FBI. Patel ha prometido repetidamente encarcelar a los enemigos de Trump. Como jefe de policía de Estados Unidos con una gran autoridad investigativa, será la espada de venganza de Trump. Los recuerdos de la ruina que el FBI de J. Edgar Hoover trajo a tantas carreras durante la época del miedo rojo de McCarthy y más allá son repentinamente relevantes.

El nombre de Hunter Biden aparece en esa lista de enemigos. Pero también aparecen docenas de otros. Biden también podría perdonar a colegas y aliados por crímenes que existen en la imaginación de Patel y Trump. Tal vez ese sea su acto final. Pero ya ha manchado el proceso. Ha pasado años diciéndoles a los estadounidenses que ningún hombre está por encima de la ley. La distancia entre Biden y Trump ahora está oculta por la niebla.

La habilidad insólita de Trump como político es aprovechar el cinismo de las personas. En lugar de defender los ideales estadounidenses, se dirige a aquellos que los ven como una farsa hipócrita. En esa búsqueda, Trump debe agradecer a sus oponentes, no perseguirlos.

Aunque está sobreutilizada, es difícil olvidar la frase de WB Yeats de que “los mejores carecen de toda convicción mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad”. Esas palabras capturan tanto a Biden como a Trump. El estado de derecho en Estados Unidos está a punto de recibir la madre de todas las pruebas de estrés. Si falla, Biden habrá desempeñado un papel en debilitar las barreras de contención.

