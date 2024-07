El activista Trian tiene algunos resortes para construir valor para los accionistas en Solventum.

“

La gente camina frente a la Bolsa de Nueva York el miércoles 3 de abril de 2024 en Nueva York.

Peter Morgan | AP

Empresa: Solventum (SOLV)

Negocio: Solventum, anteriormente conocida como 3M Health Care, es una empresa de salud global que se escindió de 3M el 1 de abril. Tiene cuatro segmentos principales. Primero, está el segmento de Cirugía Médica, un proveedor de soluciones que incluye cuidados avanzados de heridas, garantía de esterilización, control de temperatura, suministros quirúrgicos, estetoscopios y electrodos médicos. Existe el segmento de Soluciones Dentales, que proporciona productos dentales y ortodónticos y agentes de unión que abarcan la vida del diente. El segmento de Sistemas de Información de Salud proporciona a los sistemas de atención médica soluciones de software, que incluyen documentación asistida por ordenador para médicos, facturación directa y automatización de codificación, reconocimiento de voz y plataformas de visualización de datos. Por último, el segmento de Purificación y Filtración ofrece filtros, purificadores, cartuchos y membranas.

Valor en el Mercado de Valores: $9.95B ($57.63 por acción)

Rendimiento de SOLV en 2024

Activista: Trian Fund Management

Participación Porcentual: n/a

Costo Promedio: n/a

Comentario del Activista: Trian opera una cartera concentrada de ocho a diez compañías de mediana a gran capitalización, cotizadas en bolsa, con las que se involucra activamente con la dirección de la empresa con el objetivo de mejorar el valor a largo plazo para los accionistas. Trian, dirigida por Nelson Peltz, asume muy pocas posiciones, pero es muy activa en sus posiciones. Peltz llama a su fórmula “activismo operativo”. Lo define como trabajar con la gerencia de empresas con alto potencial pero con bajo rendimiento para aumentar ganancias reduciendo gastos generales, deshaciéndose de negocios accesorios y mejorando marcas reconocidas.

Qué Está Sucediendo

Bloomberg News informó el 22 de julio que Trian ha tomado una posición en Solventum.

Entre Bastidores

Solventum es una empresa de salud global que se escindió de 3M el 1 de abril, con el 80.1% de las acciones distribuidas a los accionistas de 3M y el 19.9% restante retenido por 3M para ser monetizado en un plazo de cinco años tras la transacción. Solventum tiene una posición de mercado líder en numerosas categorías, productos impulsados por un rendimiento sólido y una alta fidelidad a la marca. La empresa opera en cuatro segmentos que generaron $8.2 mil millones de ingresos en 2023: Cirugía Médica (56.5%), Soluciones Dentales (16.2%), Sistemas de Información de Salud (15.7%) y Purificación y Filtración (11.6%). El negocio de salud fue consistentemente uno de los segmentos más fuertes de 3M cuando formaba parte de la estructura del conglomerado, presumiendo de la tasa de crecimiento más alta de cualquier división y márgenes que superaban la media de la empresa. Durante más de dos décadas, el negocio creció orgánicamente cada año. Además, la empresa ha tenido márgenes de beneficios operativos ajustados de más del 25% y una generación de flujo de efectivo libre de más de $1.4 mil millones durante los últimos tres años. A pesar de esto, la acción no ha tenido un buen rendimiento desde la escisión, cayendo más del 20% desde el cierre de su primer día de cotización hasta que se conoció la posición de Trian.

Como empresa independiente, Solventum ha sido poco cubierta y mal entendida por el mercado. A pesar de ser una escisión de un conglomerado, Solventum en sí es un mini conglomerado con cuatro negocios diferentes. Si bien todos están relacionados con la medicina, ninguno comparte realmente la misma tecnología, clientes, cadena de suministro o distribución. Por lo tanto, es una empresa difícil de analizar para los inversores y el sector de ventas, y no ha tenido mucho impacto en la comunidad de inversiones. Sin embargo, como empresa recién independiente, hay vientos favorables potenciales inherentes en la mayoría de las escisiones, como una mejor focalización y agilidad de la gerencia y la capacidad de alinear mejor la compensación de la gerencia con el valor del negocio.

Hay también numerosas palancas para la creación de valor en Solventum, específicamente la reaceleración del crecimiento orgánico, la restauración de márgenes mientras se invierte para impulsar el crecimiento y la simplificación del portafolio de negocios de la empresa. Comenzando por el crecimiento orgánico, Solventum había demostrado la capacidad de crecer en cifras bajas a medianas de un solo dígito dentro de 3M durante años, pero estaba limitada por la estructura del conglomerado. Como empresa independiente, debería ser más ágil en la implementación de iniciativas de crecimiento y simplemente lograr que el crecimiento vuelva al 4% crearía valor en medio de un consenso del sector de que no habrá crecimiento. En cuanto a los márgenes, la empresa tiene un margen de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del 25%, que es un margen de beneficio sólido pero que podría ser mejor. Ese margen incluye 800 puntos básicos de costos corporativos asignados a estos negocios como parte de 3M. Como entidad independiente, necesitará rehacer algunas de estas funciones, pero también puede eliminar muchos de los altos costos a través de la disciplina de la dirección. Por último está la simplificación del portafolio. Nuevamente, como mini conglomerado, Solventum tiene un negocio central y tres negocios no centrales y no sinérgicos con diferentes productos, fuerzas de ventas, clientes, fabricación y distribución. Es probable que sus segmentos tengan la escala para ser empresas independientes y cotizar a múltiplos de valoración más altos como empresas puras, o podrían ser vendidos a un fondo de capital privado o a un adquirente estratégico. Una venta de cualquiera de estos negocios permitiría a la empresa desapalancar su balance, que actualmente cotiza a 4 veces el apalancamiento neto, e iniciar un dividendo. No hay razón por la que esta empresa deba cotizar a un múltiplo precio-ganancias menor que sus competidores. Ciertamente, no debería cotizar más barato que 3M, ya que anteriormente era uno de los mejores negocios de 3M.

Trian es conocida por ser una activista hábil en el estado de resultados y ha ayudado a muchas empresas a mejorar márgenes y crecimiento. No hay más que ver las tazas de café en la oficina de la firma, que dicen “Ventas Arriba, Gastos Abajo”. Tampoco faltan ejemplos de Trian siendo un valioso inversor orientado a la gobernanza corporativa y creando un tremendo valor para los accionistas a nivel de la junta directiva. Pero lo que algunos pueden no darse cuenta es que la firma también tiene una amplia experiencia con escisiones, como: (i) Pentair, que dividió en 2018 a nVent Electric plc; (ii) Kraft Foods, que se dividió en dos empresas en 2012 y se renombró Mondelez; (iii) la escisión de Dupont de Dow en 2019; (iv) la escisión de Cadbury de Dr. Pepper; y (v) la escisión de Ingersoll Rand de Allegion en 2013, entre otros. Sin embargo, la escisión más relevante es la división de GE en el ámbito de la salud. Trian ha sido un accionista activo en General Electric desde 2015 y ha solicitado mejoras tanto operativas como estratégicas. El 4 de enero de 2023, GE escindió su división GE HealthCare, como parte de su plan de dividirse en tres empresas independientes. Desde entonces, GE HealthCare Technologies ha tenido un rendimiento del 34.45% frente a un rendimiento del 26.92% para el Russell 2000 en el mismo periodo.

Aunque Trian tiene un historial de ser un accionista activo, la firma también ha creado un tremendo valor para los accionistas como director comprometido. Creemos que en esta situación, lo último es apropiado. No hay ningún activista con más experiencia que Trian en el compromiso operativo con una empresa recién escindida y en abordar los problemas y oportunidades inherentes en las escisiones. Además, si hay una oportunidad de desprenderse de uno o más negocios, los accionistas tendrían la seguridad de contar con un representante accionista financieramente astuto en la junta directiva para evaluar ofertas competitivas y asegurar la maximización del valor del accionista. La junta directiva consta de 12 miembros con cuatro directores en cada clase y comenzará el proceso de eliminar la junta escalonada en 2025, para finalmente ser completamente desescalada en 2028. Dado el ajuste evidente, nos sorprendería si esto no se resuelve de manera amistosa con un representante de Trian en la Junta, pero el período de nominación de directores se abre el 2 de diciembre, y Trian nunca ha evitado una pelea por procuración si la firma considera que es necesario. Cabe señalar que 3M retuvo el 19.9% de las acciones comunes de Solventum, pero acordó votar en espejo, lo que le obligará a votar estas acciones en proporción a los votos emitidos por los demás accionistas de la empresa.

Ken Squire es el fundador y presidente de 13D Monitor, un servicio de investigación institucional sobre activismo accionarial, y el fundador y gestor de cartera del 13D Activist Fund, un fondo mutuo que invierte en una cartera de inversiones activistas 13D.

