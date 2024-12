El activista del SIDA y el banquero

“

Peter Staley acababa de ser diagnosticado como VIH positivo cuando reconoció que tenía otro desafío por delante: tenía que contarle a su hermano mayor James, conocido como Jes (por sus iniciales), que era gay y dar la noticia de lo que en ese momento, era efectivamente una sentencia de muerte. Esto fue en 1985. Peter tenía 24 años. Había seguido recientemente a Jes, de 28 años, a quien Peter consideraba seriamente homofóbico, en una prometedora carrera en J.P. Morgan (JPM).

Así comenzaron los viajes paralelos y extraordinarios de dos hermanos hacia el liderazgo. Jes, ahora con 59 años, ascendió rápidamente en las filas de J.P. Morgan y luego de la fusión con JPMorgan Chase (n. ° 55 en el Global 500 de este año), dirigiendo la gestión de activos y, más tarde, su banco de inversión. Peter, ahora con 55 años, fue el primer operador de bonos del gobierno de EE. UU. en Wall Street en salir como gay y VIH positivo. Como líder de ACT UP, se convirtió en uno de los activistas LGBT y del SIDA más famosos en Estados Unidos, o, para algunos, infames.

Durante la altura de la crisis del SIDA en los años 90, Peter fue arrestado 10 veces, incluyendo una vez por protestar por los precios de los medicamentos contra el VIH/SIDA de las grandes farmacéuticas encadenándose al balcón de la Bolsa de Nueva York y arrojando billetes falsos de $100 que decían al diablo con su lucro. Dice Peter hoy: “Si Jes alguna vez tuvo alguna duda en J.P. Morgan, me convertí en una de las personas más odiadas en Wall Street después de cerrar la Bolsa de Nueva York, nunca lo escuché”.

En cuanto a Jes, él dice que su hermano le permitió ver “de primera mano el mayor valor humano que personalmente haya presenciado” y entender la importancia de la diversidad en el lugar de trabajo. De hecho, a medida que J.P. Morgan se convirtió en pionero en los derechos LGBT, Jes estuvo tras bastidores ayudando a liderar esa carga. Estuvo en la empresa, y considerado por muchos como candidato para suceder al CEO Jamie Dimon, hasta que salió en 2013 después de perder el favor de Dimon. En diciembre pasado, el gigante bancario británico Barclays (BCS) eligió a Jes como su nuevo CEO. Recientemente, ambos hermanos se sentaron juntos para una conversación con Fortune. Esta es su primera entrevista en los medios sobre su relación y las lecciones que aprendieron en sus caminos hacia el liderazgo.

Fortune: Peter, volvamos al otoño de 1985. Estabas negociando bonos en J.P. Morgan. Empezaste a sentirte mal y tus resfriados persistieron. ¿Qué pasó entonces?

Peter Staley: Bueno, dos años después del trabajo, miré, con un novio secreto a mi lado, la primera película de televisión sobre el VIH/SIDA, llamada An Early Frost. Tenía un resfriado, y el actor que moría de SIDA en esta película, Aidan Quinn, tenía neumonía por PCP y tosía mucho. Mi novio me bromeó y dijo, “Suena exactamente como él”, con mi tos. Dije, “Está bien, está bien, iré al médico”. Descubrí que era VIH positivo.

No solo eras VIH positivo. Fuiste diagnosticado con el complejo relacionado con el SIDA.

Peter: Correcto.

¿Eso es diferente del SIDA o lo mismo?

Peter: Es diferente. Es una categoría que ya no se usa, pero estaba destinada a personas que estaban en cierto modo antes del SIDA, que estaban inmunodeprimidas. Los CDC luego cambiaron la definición para decir que cualquier persona que caiga por debajo de las 200 células CD4 tiene un diagnóstico de SIDA. Yo estaba en 107 en 1987, 1988. Y cuando tenías menos de 200 células CD4 como yo, generalmente significa que tenías alrededor de dos años. Simplemente luché por intentar extender eso.

¿Creías en ese momento que podías luchar lo suficiente para extender eso, o pensabas que tenías dos años?

Peter: No sabía. Solo sabía que iba a luchar muy duro y no pensar demasiado en los dos años. Compartmentalicé bastante efectivamente.

¿Cómo llegaste a contarle a tu hermano sobre tu enfermedad?

Peter: Fue dentro de los 10 días posteriores al diagnóstico. Sabía que tenía que construir un sistema de apoyo a mi alrededor, que no podía hacer esto solo. Fui a casa ese Día de Acción de Gracias y tracé un plan para salir del closet con mi familia.

Este es el Día de Acción de Gracias de 1985.

Peter: Así es. Decidí hablar con ellos uno por uno. Empecé con quien pensé que sería más fácil de decir, quien podría acostumbrarse a ello, y luego pasé a quien pensé que iba a ser más difícil. Pensé que mi madre iba a ser la más difícil, así que obtuvo el último lugar. Pero Jes consiguió el penúltimo.

LOS STALEYS EN CUBIERTA: Jes, sentado, con Peter frente a él, junto con el hermano mayor Chris y la hermana Janet en las Islas Vírgenes Británicas a principios de los años 70. Cortesía de la Familia Staley

¿Jes, esto te sorprendió?

Jes Staley: Bueno, el diagnóstico de VIH fue una sorpresa total. En ese momento, era una notificación de muerte. Y eso fue impactante porque nunca había tenido a alguien tan cercano a nuestra familia o parte de nuestra familia inmediata llegar a algo tan peligroso y aterrador como esto. Y luego, cuando Peter y yo hablamos, él dijo que pensaba que yo era la persona más homofóbica de la familia. Creo que en parte fue porque ambos estábamos en Wall Street, y Wall Street en ese momento, sabes, el único grupo minoritario que estaba disponible para todos era la comunidad homosexual. Así que se podía usar un término despectivo y eso no era un problema. Él estaba viviendo en un escritorio de bonos, entonces…

Peter: Escuchaba la palabra F 20 veces al día.

Jes: Recuerdo que se podía usar la palabra “marica” y cosas así hasta realmente, 2000, 2001. Pero cuando salió del closet, no fue una salida silenciosa, discreta del armario. Fue una explosión de energía y ser franco y directo. Fue una gran oportunidad para que intentara compensar la homofobia que él veía en mí, para intentar abrazar lo que Peter estaba enfrentando. Y luego fueron años viendo a alguien mostrar niveles sorprendentes de coraje contra obstáculos insuperables. Solo ver a Peter pasar por todo ese proceso y lo que sus amigos estaban pasando, fue el comienzo de una larga marcha que cambió mi vida, y creo que cambió el mundo de alguna manera.

Entonces, Peter, después de haberle contado a tu familia que eras VIH positivo en 1985, ¿en qué estabas pensando en el trabajo?

Peter: Todos en la familia dijeron, “¿Qué podemos hacer?” La primera tarea de Jes [risas] fue qué hacer acerca de J.P. Morgan. ¿Debería decirle a alguien? ¿Cómo manejamos esto? Porque quiero seguir viviendo mi vida. No quiero renunciar al trabajo. Él dijo, “Creo que sé de alguien con quien podemos hablar en confianza”. Él había tenido un jefe en Brasil, William Oullin, que era gay y estaba bastante alto en el banco. Y Jes me puso en contacto. El consejo de William fue para que yo me mantuviera callado al respecto.

¿Por qué…?

Peter: El banco no estaba preparado. Habría sido explosivo. Y podría haber perdido mi trabajo. Así que hice un año loco en el que era un operador de bonos en el armario de día y un activista del SIDA de noche. Cuando iba a las manifestaciones, sostenía el cartel frente a mi cara para no salir en las noticias nacionales. Me convertí en el jefe de recaudación de fondos, como una forma de ayudar sin salir en las noticias. Eventualmente, esa vida dual me costó, y mi recuento de CD4 se desplomó. Me di cuenta de que el reloj estaba corriendo. Así que entré en la oficina de mi jefe una mañana y le conté todo y dije, “Voy a partir a la licencia por discapacidad ahora mismo. Este es mi último día aquí, y soy un activista de tiempo completo contra el SIDA a partir de mañana.”