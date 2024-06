El abuelo de Susannah dirigió Bengala mientras que la hambruna mató a millones.

Hace 2 horas

Por Kavita Puri, Presentadora, Podcast Tres Millones

BBC

“Me siento una gran vergüenza por lo que sucedió”, me dice Susannah Herbert.

Su abuelo fue gobernador de Bengala, en la India británica, durante la hambruna de 1943 que mató al menos a tres millones de personas.

Ella apenas está descubriendo su papel significativo en la catástrofe y enfrentando un legado familiar complejo.

Cuando la conocí por primera vez, estaba aferrada a una fotografía de 1940. Era Navidad en la residencia del gobernador en Bengala. Era formal, con personas sentadas en filas, con sus mejores galas, mirando directamente a la cámara.

En la parte delantera están los dignatarios: el virrey Linlithgow, una de las figuras coloniales más importantes en la India, y su abuelo Sir John Herbert, gobernador de Bengala.

A sus pies hay un niño, con una camisa blanca y pantalones cortos, calcetines hasta la rodilla y zapatos brillantes. Es el padre de Susannah.

¡Susannah Herbert!

El padre de Susannah, el niño de blanco en esta imagen de 1940, le contó poco sobre su abuelo.

Le había contado algunas historias de su infancia en la India, como el día en que Papá Noel llegó en elefante, pero no mucho más.

Pero se hablaba poco de su abuelo, quien murió a finales de 1943.

Las causas de la hambruna son muchas y complejas. A pesar de que John Herbert era la figura colonial más importante en Bengala, formaba parte de una estructura colonial más amplia. Reportaba a sus jefes en Delhi, quienes a su vez reportaban a los suyos en Londres.

El Dr. Janam Mukherjee, historiador y autor de “Bengala Hambrienta”, me dice que Herbert “fue el funcionario colonial más directamente vinculado a la hambruna porque era el ejecutivo principal de la provincia de Bengala en ese momento”.

Una de las políticas que ejecutó durante la Segunda Guerra Mundial fue conocida como “negación”, donde embarcaciones y arroz -el alimento básico- eran confiscados o destruidos en miles de aldeas. Se hizo debido al temor a una invasión japonesa y el objetivo era negar al enemigo los recursos locales para impulsar su avance hacia la India.

Sin embargo, la política colonial fue catastrófica para la ya frágil economía local. Los pescadores no podían salir al mar, los agricultores no podían llegar a sus parcelas río arriba y los artesanos no podían llevar sus productos al mercado. Críticamente, el arroz no podía ser transportado.

Familia Herbert

Susannah dice que no hay duda de que las políticas de Sir John Herbert, retratado aquí con su esposa Lady Mary en 1940, “contribuyeron enormemente a la escala y al impacto de la hambruna”.

La inflación ya era alta, ya que el gobierno colonial en Delhi estaba imprimiendo dinero para financiar el vasto esfuerzo de guerra en el frente asiático. Los cientos de miles de soldados aliados en Kolkata -entonces Calcuta- estaban presionando los recursos alimenticios.

Las importaciones de arroz a Bengala desde Burma se habían detenido después de que cayó en manos de los japoneses. El arroz se acaparaba, a menudo con fines de lucro. Y un ciclón mortal azotó, acabando con gran parte del cultivo de arroz de Bengala.

Las demandas reiteradas -en medio de la guerra- al gabinete de guerra y al primer ministro Winston Churchill para importaciones de alimentos fueron negadas o atendidas parcialmente en ese momento.

El número de personas que murieron es abrumador. Me preguntaba por qué Susannah, la nieta del gobernador de Bengala, sentía vergüenza muchas décadas después.

Intenta explicarlo. “Cuando era joven, había algo casi glamuroso en tener una conexión con el Imperio Británico”.

Dice que solía tomar prestada mucha de la ropa antigua de su abuelo. “Había pañuelos de seda, con una etiqueta que decía ‘Hecho en la India Británica’.

“Y ahora, cuando los veo en la parte de atrás de un armario, me estremezco y me pregunto, ¿por qué querría siquiera usar estas cosas? Porque las palabras ‘India Británica’ en la etiqueta parecen inapropiadas de usar ahora”.

Familia Herbert

Bufandas con etiquetas de la India Británica no se sienten apropiadas hoy en día, descubre Susannah

Susannah está decidida a saber más sobre la vida de su abuelo en la India Británica y darle un sentido a las cosas.

Está leyendo todo lo que puede sobre la hambruna de Bengala, revisando montones de papeles de sus abuelos en el archivo Herbert en la casa familiar en Gales. Se guardan en una habitación climatizada y un archivista visita una vez al mes.

Comienza a darse cuenta más sobre su abuelo. “No hay duda de que las políticas que implementó y inició contribuyeron enormemente a la escala y al impacto de la hambruna.

“Tenía habilidades, tenía honradez. Y no debería haber sido nombrado para el cargo de dirigir la vida de 60 millones de personas en un rincón lejano del Imperio Británico. Simplemente no debería haber sido nombrado”.

En el archivo familiar encontró una carta de Lady Mary, su abuela, escrita a su esposo en 1939, al enterarse de que le habían ofrecido el cargo de gobernador. Es una carta de pros y contras. Claramente ella no deseaba que fueran, aunque escribe que aceptaría cualquier decisión que él tomara.

“Las lees [las cartas] con perspectiva, las lees sabiendo lo que el escritor y el lector no sabían. Si pudieras llegar al pasado, le dirías: no lo hagas. No te vayas, no vayas a la India. No harás un buen trabajo”.

A lo largo de los meses que he estado siguiendo el viaje de Susannah Herbert al pasado, ha tenido muchas preguntas detalladas sobre su abuelo.

Ha estado ansiosa por conocer a Janam Mukherjee, el historiador, para preguntarle directamente. Se encuentran en junio.

Janam admite que nunca imaginó que estaría sentado frente a la nieta de John Herbert.

Susannah quiere saber por qué su abuelo, un diputado provincial y whip del gobierno, fue nombrado en primer lugar, cuando prácticamente no tenía experiencia en política india, más allá de un breve período en Delhi como joven oficial.

“Es parte y parcela del colonialismo y se deriva de una idea de supremacía”, explica Janam.

“Algún diputado que no tiene experiencia colonial, que no tiene capacidades lingüísticas, que no ha trabajado en un sistema político fuera de Gran Bretaña, simplemente puede ir y habitar en la casa del gobernador en Kolkata y tomar decisiones sobre toda una población de personas sobre las que no sabe nada”.

Mientras Herbert no era popular entre los políticos indios elegidos en Bengala, incluso sus superiores en Delhi parecían dudar de su competencia, incluido el virrey Linlithgow.

“Linlithgow lo llamó el más débil de los gobernadores en India. De hecho, estaban interesados en destituirlo, pero temían cómo podría ser recibido”, dice Janam.

“He visto que tanto para Janam como para Susannah hay una conexión personal. Janam y Susannah tenían padres en Kolkata que eran pequeños niños al mismo tiempo pero vivían vidas completamente diferentes. Ambos han fallecido ahora. Susannah al menos tiene fotografías.

Para Janam, no había fotos de su padre cuando era niño. “Entonces, lo que sabía era de sus pesadillas y de las pocas historias que me contaba sobre su experiencia en la infancia, en una zona de guerra colonizada.

“Vengo de un sentido de tratar de pensar en la vida muy dañada de mi padre y entender cómo eso me afecta como su descendiente”.

Y luego dice algo que no esperaba.

“Mi abuelo también trabajó para la policía colonial. Por lo que mi abuelo mismo fue cómplice con el sistema colonial de muchas maneras. Así que hay estas similitudes interesantes en nuestras motivaciones de comprensión”.

Al menos tres millones de personas murieron en la hambruna de Bengala y no hay un memorial, o incluso una placa, en ningún lugar del mundo en su honor.

Susannah al menos puede señalar un memorial de su abuelo.

“La iglesia donde adoramos tiene una placa en su honor”. Explica que es en ausencia de una tumba. No está segura de dónde están sus restos, quizás en Kolkata.

La palabra “honor” es una palabra que Susannah solía describir a su abuelo, incluso reconociendo sus fracasos.

“Aunque encuentro relativamente fácil aceptar que la historia es mucho más complicada de lo que nos contaron originalmente, todavía me resulta difícil imaginar a John Herbert […] actuando de manera deshonrosa”.

Janam tiene una opinión diferente. “Estas cuestiones de intención nunca me han interesado de muchas maneras. Estoy mucho más interesado en el curso histórico de los acontecimientos porque creo que las intenciones siempre pueden ocultar lo que sucede”.

Susannah sugiere que es difícil imaginar que su abuelo actuara de manera deshonrosa, pero Janam dice que está más interesado en estudiar los eventos históricos que las intenciones.

Ochenta años después, esto sigue siendo complicado y crudo. Me pregunto si meses despúes de su investigación, ¿Susannah todavía siente que la “vergüenza” es la emoción correcta para describir cómo se siente?

Me dice que ha cambiado su opinión. “Creo que la palabra vergüenza lo centra mucho en mis sentimientos. No se trata solo de mí y lo que pienso.

“Es parte de un proyecto mayor, supongo, de comprensión y transmisión de la comprensión de cómo llegamos a donde estamos. Nosotros? Me refiero a Gran Bretaña, me refiero, a este país”.

Janam está de acuerdo en que “como descendiente de un funcionario colonial, no creo que haya ninguna vergüenza en el plano intergeneracional. Creo que es la vergüenza de Gran Bretaña.

“Quiero decir, la gente murió de hambre en Bengala. Así que creo que hay motivo para una reflexión histórica tanto a nivel individual como colectivo”.

Susannah está reflexionando sobre su legado. Quiere compartir sus hallazgos con su familia ampliada y no está segura de cómo los recibirán.

Espera que sus hijos la ayuden a trabajar a través de las montañas de documentos en el archivo familiar en Gales.

También están lidiando con un legado personal complejo, mientras Gran Bretaña intenta descubrir qué hacer con esta parte difícil de su historia de guerra y pasado colonial.