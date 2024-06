El abogado de Justin Timberlake defenderá ‘enérgicamente’ sus intereses

El abogado de Justin Timberlake dice que espera “defender vigorosamente” al cantante después de que fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Timberlake, de 43 años, fue arrestado justo después de la medianoche del lunes por pasar una señal de alto y no mantenerse en el lado derecho de la carretera. El incidente ocurrió en Sag Harbor, en los Hamptons, un destino vacacional popular para celebridades en Nueva York. Fue liberado sin fianza después de ser formalmente acusado, y está programado para comparecer virtualmente en la corte el 26 de julio, confirma la Oficina del Fiscal del Condado de Suffolk. Su fecha de corte programada – 26 de julio – coincide con el inicio de su gira mundial en la Tauron Arena en Cracovia. Cuando los oficiales lo detuvieron, los ojos de Timberlake estaban “inyectados de sangre y vidriosos” y “un fuerte olor a bebida alcohólica emanaba de su aliento”, según un documento de acusación. Su discurso estaba lento y le fue mal en las pruebas de sobriedad de los oficiales, dijo el documento. También se negó a realizar una prueba de alcoholemia, agregó. Previamente ha hablado abiertamente sobre buscar ayuda para el consumo excesivo de alcohol. En el estado de Nueva York, las sanciones por cargos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol incluyen hasta un año de cárcel, una multa de $1,000 (£786) y la suspensión de la licencia de conducir durante al menos seis meses. Un ex miembro de la popular banda de chicos de los años 90 NSYNC, Timberlake es actor, compositor y uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. Timberlake estaba programado para actuar en dos espectáculos en Chicago este fin de semana, seguido de un espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo martes. El ganador de 10 premios Grammy también es conocido por sus papeles en las películas The Social Network y Friends With Benefits.