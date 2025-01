El 32.1% del portafolio de $295 mil millones de Warren Buffett está invertido en 4 acciones de Inteligencia Artificial (IA)

Haber invertido $1,000 en Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) cuando Warren Buffett se convirtió en su CEO en 1965, te habría dado $42.5 millones hoy en día. La misma inversión en el S&P 500 habría crecido solo hasta $343,000 en el mismo período, lo que resalta la increíble habilidad de Buffett para elegir acciones. Nunca encontrarás a Buffett persiguiendo las últimas tendencias del mercado de valores, ni siquiera una tan poderosa como la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, cuatro de las tenencias existentes dentro del portafolio de $297 mil millones de Berkshire en acciones cotizadas en bolsa están utilizando la IA para potenciar sus negocios heredados.

Berkshire compró acciones de Domino’s Pizza (NASDAQ: DPZ) durante el tercer trimestre de 2024 (finalizado el 30 de septiembre), por lo que es una adición relativamente nueva al portafolio. Es la cadena de pizza más grande del mundo, sirviendo a más de 1 millón de clientes al día desde sus 21,000 tiendas en 90 países. Domino’s utiliza la tecnología extensamente para mejorar la eficiencia, lo que se traduce en costos más bajos y mayores ganancias. La compañía ha implementado un algoritmo de IA para identificar patrones en el comportamiento del cliente, por lo que sabe cuándo empezar a hacer pizzas, incluso antes de que se complete oficialmente un pedido en su sitio web. Eso significa que los clientes reciben su comida más rápido que nunca. Con el tiempo, Domino’s quiere que la IA se encargue de todo, desde la gestión de inventario hasta la programación de personal, por lo que esto es solo el comienzo de una revolución tecnológica en la empresa. Ganarse la aprobación de Buffett y su equipo no fue fácil el año pasado, porque Berkshire fue un vendedor neto de acciones en general. Domino’s fue una de las cinco nuevas incorporaciones al portafolio del conglomerado, lo que podría ser una señal muy optimista para el gigante de la pizza.

Amazon (NASDAQ: AMZN) es la compañía de comercio electrónico más grande del mundo. También domina la industria de la informática en la nube y tiene una presencia creciente en la publicidad digital y el streaming. La IA no es solo una herramienta para Amazon, va a ser una parte central de toda su organización. La compañía ya utiliza la IA en su motor de recomendaciones para mostrar a los clientes productos que es probable que compren. Y desarrolló un asistente de IA llamado Rufus para ayudar a los clientes con sus decisiones de compra. Incluso los centros de cumplimiento de Amazon dependen de la IA, además de las flotas de robots autónomos, una nueva tecnología llamada Project Private Investigator utiliza IA y visión por computadora para identificar productos defectuosos antes de que sean enviados a los clientes. Por otro lado, está la plataforma de nube Amazon Web Services (AWS), que se está convirtiendo en un destino preferido para los desarrolladores que buscan construir software de IA. AWS está trabajando para dominar las tres capas principales de servicios en la nube de IA: infraestructura (centros de datos y chips), modelos de lenguaje grandes (LLMs), y software. Durante el tercer trimestre de 2024, la dirección dijo que los ingresos de IA dentro de AWS crecieron un porcentaje de tres dígitos año tras año, y actualmente está creciendo tres veces más rápido que el negocio de la nube en la misma etapa de su ciclo de vida. Berkshire compró acciones de Amazon en 2019, pero Buffett a menudo ha expresado arrepentimiento por no haber identificado el potencial de la compañía mucho antes. Aun así, la posición de su compañía vale más de $2.3 mil millones, por lo que Berkshire se beneficiará en gran medida si Amazon sigue siendo un líder en la carrera de IA.

Coca-Cola (NYSE: KO) es la compañía de bebidas más grande del mundo, con personas en 200 países consumiendo 1.9 mil millones de servicios de sus bebidas todos los días. Lograr ese nivel de escala no sería posible sin tecnología, y Coca-Cola se mantiene fiel a su historia como innovador invirtiendo fuertemente en IA. En abril de 2024, la empresa se comprometió a gastar $1.1 mil millones en cinco años en la plataforma de nube Azure de Microsoft, donde accederá a un portafolio de servicios de IA para mejorar sus cadenas de suministro, productividad y marketing. En cuanto al marketing, Coca-Cola ya ha utilizado la IA en varias campañas. Lanzó Create Real Magic durante el período festivo reciente, que permitía a los usuarios generar globos de nieve digitales con temática navideña en el sitio web de la empresa. Antes de eso, utilizó la IA para crear una versión promocional de su soda insignia llamada Coca-Cola Y3000, que capturaba cómo podría saber la bebida en el año 3000 basándose en montones de datos de clientes. Berkshire adquirió 400 millones de acciones de Coca-Cola entre 1988 y 1994, a un costo total de $1.3 mil millones. Nunca vendió una sola acción, y hoy en día, esa participación vale más de $25 mil millones. Es probable que Buffett nunca anticipara que la IA se convertiría en una parte tan importante del futuro de Coca-Cola, pero Berkshire se beneficiará del valor que crea, no obstante.

Apple (NASDAQ: AAPL) representaba alrededor del 50% del valor total del portafolio de Berkshire a principios de 2024, pero Buffett y su equipo decidieron tomar parte de las ganancias del conglomerado vendiendo más de la mitad de la posición. Apple sigue siendo la mayor tenencia de Berkshire, sin embargo, con una ponderación del 22.7% en su portafolio. La dirección ha estado preparándose para la revolución de la IA desde hace un tiempo. Su estrategia comenzó con el hardware, porque la empresa tuvo que diseñar nuevos chips y componentes para sus últimos iPhones, iPads y computadoras Mac que fueran lo suficientemente potentes para soportar la tecnología. Con esos componentes ya en su lugar, la compañía pudo lanzar su software Apple Intelligence el año pasado, que introdujo una gran cantidad de nuevas funciones de IA. Estas incluyen nuevas herramientas de escritura que permiten a los usuarios resumir rápidamente correos electrónicos y mensajes de texto y luego generar respuestas salientes. Apple Intelligence también puede priorizar las notificaciones para los usuarios según sus preferencias, ahorrándoles tiempo. Incluso el asistente de voz Siri recibió un cambio de imagen, ya que ahora aprovecha el conocimiento y las capacidades de ChatGPT de OpenAI. Hay más de 2.2 mil millones de dispositivos Apple activos en todo el mundo, por lo que la compañía podría eventualmente convertirse en el mayor distribuidor de IA para los consumidores. Por lo tanto, a pesar de la venta masiva el año pasado, Berkshire aún podría tener un rendimiento extremadamente bueno a largo plazo con su participación restante.

Antes de comprar acciones de Domino’s Pizza, considera esto: el equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que ellos creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Domino’s Pizza no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar rendimientos enormes en los próximos años. Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $863,081! Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento total promedio de Stock Advisor es del 894%: un rendimiento superior al mercado en comparación con el 176% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores acciones. ¡Aprende más! Rendimientos de Stock Advisor hasta el 21 de enero de 2025

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Domino’s Pizza y Microsoft. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 con un precio de ejercicio de $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 con un precio de ejercicio de $405 en Microsoft. The Motley Fool posee una política de divulgación. El 32.1% del portafolio de $295 mil millones de Warren Buffett está invertido en 4 acciones de inteligencia artificial (IA) fue publicado originalmente por The Motley Fool