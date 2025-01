Ejército israelí afirma haber atacado lanzacohetes de Hezbollah en Líbano.

El ejército israelí dijo el jueves que golpeó lanzacohetes de alcance medio de Hezbollah en un sitio militar perteneciente al movimiento proiraní de Hezbollah en el sur del Líbano. El ejército dijo que también golpeó lanzacohetes de Hezbollah adyacentes a un sitio militar en el área de Nabatieh, en el sur del Líbano. El ejército israelí dijo que como parte de los entendimientos entre Israel y el Líbano, antes del ataque se envió una solicitud a las Fuerzas Armadas Libanesas para neutralizar los lanzadores que representaban una amenaza para los civiles israelíes y las tropas de las FDI. “Los lanzadores fueron golpeados solo después de que la solicitud no fue atendida por las Fuerzas Armadas Libanesas”, dijo el ejército israelí. Hasta ahora no ha habido comentarios del ejército libanés. Fuentes de seguridad libanesas en el sur del Líbano dijeron que los ataques aéreos israelíes golpearon colinas en la región de Iqlim al Tuffah en el sur del Líbano y peinaron áreas en las afueras de la aldea sureña libanesa de Bint Jbeil. No hubo información inmediata sobre víctimas. Un frágil alto el fuego entre Israel y la milicia proiraní de Hezbollah ha estado en vigor durante más de un mes. Se supone que las tropas terrestres de Israel se retirarán gradualmente del Líbano bajo el acuerdo. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones. Según Israel, sigue tomando medidas militares contra amenazas en el sur del país vecino, lo cual está permitido bajo el acuerdo de alto el fuego.