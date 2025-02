Ejecutivo de Santander investigado penalmente en Brasil

“

El nuevo jefe de contabilidad de Santander está bajo investigación penal en Brasil por presunta malversación de fondos mientras trabajaba como ejecutivo senior en el mayor banco del país.

Documentos revisados por el Financial Times muestran que fiscales federales brasileños instruyeron a la policía este mes para investigar a Alexsandro Broedel Lopes, antiguo director financiero de Itaú Unibanco.

La Fiscalía Federal de São Paulo remitió el caso a la policía después de realizar investigaciones preliminares sobre la supuesta criminalidad, según muestran los documentos.

Esto sigue a las acusaciones de Itaú de que Broedel se benefició personalmente de las tarifas que pagó a un consultor externo que contrató en nombre del banco mientras trabajaba allí.

Broedel no ha sido acusado de ningún delito, y la policía federal de Brasil dijo que no confirmaba ni comentaba posibles investigaciones en curso. La oficina del fiscal federal dijo que no podía confirmar la investigación.

Broedel se unió a Santander en octubre y está previsto que asuma el cargo de director de contabilidad del grupo español en los próximos meses, lo que lo convertirá en miembro del equipo de dirección del banco.

Obtuvo las aprobaciones necesarias de los reguladores, dijo Santander. Esto incluye pasar la prueba “idóneo” del Banco Central Europeo para altos directivos.

La revelación de una investigación policial se produce después de que Itaú, el mayor banco de Brasil en términos de activos totales, presentara dos demandas civiles contra Broedel y otros en diciembre y enero haciendo acusaciones de malversación de fondos similares a las que ahora está investigando la policía.

El banco también llevó las acusaciones a la atención del fiscal, según los documentos vistos por el FT.

Después de investigaciones iniciales, durante las cuales escuchó las representaciones de los abogados de Broedel, el fiscal decidió que era necesaria una investigación policial sobre el ejecutivo para “determinar los hechos”, muestran los documentos.

Santander dijo que Broedel era un “destacado ejecutivo senior” que “asumiría el cargo de director de contabilidad más adelante este año”, y agregó que estaban “monitoreando cualquier desarrollo”. El prestamista español había dicho anteriormente que Broedel comenzaría como director de contabilidad a principios de 2025.

En un comunicado al FT proporcionado por Santander, un portavoz de Broedel describió las acusaciones de Itaú como “infundadas y sin sentido”.

“Alexsandro Broedel siempre ha actuado de manera ética y transparente en todas sus actividades durante sus 12 años en el banco”, decía el comunicado.

Según el informe del fiscal, que envió a la policía, y la presentación del tribunal de reclamación civil, Itaú ha alegado que Broedel desvió fondos del banco a través de un acuerdo con un consultor externo que contrató en nombre del prestamista.

Itaú aseguraba que Broedel terminó recibiendo el 40 por ciento de las tarifas que pagó al consultor, después de que el dinero se transfiriera a través de una serie de entidades. En total, se alega que Broedel recibió ilegalmente R$4,86 millones ($834,000), según la demanda civil.

Itaú afirmaba que no podía encontrar registros adecuados para 16 de los 40 contratos con el consultor y afirmaba que podrían ser ficticios y que el trabajo podría no haberse llevado a cabo.

Según los documentos, Broedel también presuntamente no informó al equipo de cumplimiento interno de Itaú que él y el consultor externo eran socios en una empresa llamada Broedel Consultores Associados.

En su informe enviado a la policía, el fiscal dijo que Broedel le había dicho que las sumas que recibió del consultor eran préstamos.

Sin embargo, el informe del fiscal cuestionaba por qué las transferencias se realizaron a través de empresas en lugar de directamente por el consultor y por qué la relación entre los dos hombres no se declaró a Itaú. El informe también señalaba la cronología de los pagos, planteando dudas sobre la “proximidad de las transferencias en relación con los pagos realizados por el banco”.

Broedel renunció a Itaú en julio para aceptar el puesto en Santander y fue puesto en período de jardín por el banco brasileño. Itau más tarde lo despidió tras descubrir las acusaciones en su contra, según la demanda civil.

La junta directiva de Santander aprobó el nombramiento de Broedel como director de contabilidad del grupo en junio, antes de que salieran a la luz las acusaciones.

El portavoz de Broedel dijo: “El consultor mencionado por Itaú Unibanco llevaba décadas prestando servicios al banco, mucho antes de que Broedel fuera invitado a unirse al consejo de Itaú. Los servicios mencionados eran conocidos por Itaú Unibanco y requeridos por diferentes áreas del banco.

“Es profundamente extraño que Itaú Unibanco plantee sospechas sobre presuntas malas prácticas solo después de que Broedel hubiera renunciado a su cargo en el banco para aceptar un puesto global en uno de sus principales competidores. Alexsandro Broedel tomará las medidas legales adecuadas en este caso”.

Una persona cercana a Santander describió la investigación policial como una “fase preliminar para determinar si puede llevarse a cabo un enjuiciamiento penal”, añadiendo que eso no significa que se procederá con la acusación.

Itaú se negó a hacer comentarios.

