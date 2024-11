Ejecutivo de Sanofi dice que el trabajo remoto quita la “serendipia” de los empleados

“

Sanofi ha logrado la difícil tarea a la que se enfrentan los gerentes de todo el mundo: llevar a sus empleados de vuelta a la oficina con el menor problema posible.

Es un logro impresionante para una empresa que el año pasado dijo que iba “con todo en IA”. El gigante farmacéutico francés de $50 mil millones de dólares, Sanofi, está convirtiendo rápidamente sus operaciones en un modelo AI-first. Miles de empleados utilizan su aplicación automatizada plai, impulsada por la startup alemana Aily Labs, a diario.

Los gerentes de la empresa pueden identificar la capacidad de fabricación en plantas de todo el mundo y programar rápidamente reuniones con colegas utilizando sus agentes de IA, reduciendo las barreras de comunicación en las operaciones multinacionales de Sanofi.

Sin embargo, a pesar de toda esta digitalización global, la empresa ha reforzado la necesidad de contacto cara a cara para impulsar la innovación.

‘Serendipias’ en la oficina

Los empleados de Sanofi trabajan en la oficina tres días a la semana bajo un modelo híbrido, típicamente yendo los martes, miércoles y jueves.

Hablando con Fortune en París, el director digital de Sanofi, Emmanuel Frenehard, dijo que este cambio era vital para llevar la innovación a la empresa después de que los empleados mantuvieran las cosas en marcha durante la convulsión de la pandemia de COVID-19.

Proporcionando garantías de que la IA era un complemento de trabajo en lugar de un sustituto, Frenehard reiteró el valor de los humanos en el futuro del trabajo, pero solo si pueden trabajar juntos en persona.

“Esta tecnología es un facilitador. La tecnología no va a reemplazarnos. La tecnología no va a ocupar nuestro espacio. La tecnología va a complementarnos. Así que realmente necesitas a los humanos para poder seguir dirigiendo eso”, dijo Frenehard a Fortune.

“Y necesitas algo muy especial, que los humanos han llamado serendipias”, agregó.

“Cuando trabajas desde casa, cada parte de tu día está programada porque así es mi calendario. No hay momentos de ‘Oye, ¿has pensado en eso?’”

“¿Cuántas grandes invenciones se programaron? ¿Cuántos grandes momentos de innovación se programaron? No lo fueron. Son conversaciones, son desafíos. Y por lo tanto, es muy difícil lograr eso [trabajando desde casa].

“Ahora vuelves a la oficina, porque para mantener algo en marcha cuando estás remoto en una de nuestras mayores crisis existenciales, lo haces.

“Para crear nuevas innovaciones, encuentro que es en parte difícil, y así que le dijimos a la gente, vamos a darte flexibilidad, pero martes, miércoles, jueves, estarán juntos porque ahí es donde serán más productivos”.

Frenehard dijo que cuando Sanofi implementó este cambio, muy pocos candidatos abandonaron el proceso de contratación.

“Pero creo que éramos contrarios”, dijo. “Creo que los contrarios se están volviendo la norma”.

De hecho, una serie de empresas han apretado el paso a sus fuerzas laborales que se volvieron remotas durante la pandemia. Varias empresas grandes se han unido a Sanofi en pedir a los empleados que regresen a la oficina de forma híbrida.

Otros, sin embargo, incluyendo a Amazon y al desafiante del iPhone, Nothing, han pedido a sus empleados que regresen a la oficina cinco días a la semana o se enfrenten al despido. La noticia generalmente no ha sido bien recibida por los empleados.

Una justificación común para estos mandatos de RTO entre los jefes es las innovaciones intangibles que vienen de la colaboración en persona. La explicación elocuente de Frenehard sobre estas tendencias puede explicar por qué los empleados de Sanofi han estado listos para regresar sin mucho fanfarria.

El impulso de contratación de IA de Sanofi

Debido a su transformación en IA, la naturaleza del talento que Sanofi busca ha cambiado hacia la contratación de científicos de datos e ingenieros. Eso hace que la empresa compita con grupos tecnológicos en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Hay una razón en particular, dice Frenehard, por la que los codiciados trabajadores tecnológicos, a los que según él no ha tenido problemas para reclutar, no se vieron desanimados por el mandato de RTO de Sanofi.

“Puedes trabajar para un banco digital o un fondo. Puedes trabajar para TikTok, eso puede ser divertido. O puedes trabajar y realmente ver el impacto que tienes en la vida de las personas”, dijo Frenehard.

“Encontrar esa voz en el público nos llevó algo de tiempo. Pero no tenemos problemas para reclutar en este momento, porque desde COVID, en nuestra industria hay una mejor comprensión de que la salud es importante. Hay una mejor comprensión de que los medicamentos salvavidas son muy importantes”.

