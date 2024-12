Ejecutivo de Jack in the Box vende acciones por $34,593 según Investing.com

“

Ryan Lee Ostrom, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Marketing Digital de Jack in the Box Inc. (NASDAQ:), recientemente vendió 707 acciones de la empresa, según una presentación reciente ante la SEC. La transacción, fechada el 4 de diciembre de 2024, vio acciones vendidas a un precio promedio de $48.93, totalizando $34,593.

La venta fue parte de una transacción rutinaria para cubrir obligaciones fiscales asociadas con la adquisición de unidades de acciones restringidas, según lo establecido en la política automática de venta para cubrir. Tras esta venta, Ostrom posee directamente 27,744 acciones.

Anteriormente, el 2 de diciembre de 2024, Ostrom adquirió 10,505 acciones de la empresa a través de unidades de acciones restringidas, sin intercambio de efectivo debido a la naturaleza del premio. Estas unidades están sujetas a un cronograma de adquisición y un requisito de retención hasta que se cumplan ciertos criterios de propiedad de acciones.

En otras noticias recientes, Jack in the Box superó las estimaciones de ganancias en su informe del cuarto trimestre del año fiscal 2024, con ganancias por acción de $1.16, pero quedó corto en ingresos con $349.3 millones. La compañía atribuyó esto a un crecimiento más débil en las ventas en tiendas de Jack in the Box y la marca Del Taco. Además, TD Cowen ha mantenido su calificación de Mantener en las acciones de Jack in the Box, a pesar de reducir sus proyecciones de ganancias por acción para la empresa para 2025 y 2026.

En respuesta a estos resultados, RBC Capital Markets redujo su precio objetivo para Jack in the Box de $70.00 a $65.00, mientras que Goldman Sachs redujo su precio objetivo a $43.00 desde $47.00. Ambas firmas señalaron posibles desafíos por delante, incluyendo el aumento de salarios en California y el impacto de la reciente introducción por parte de McDonald’s (NYSE:) de su plataforma McValue.

A pesar de estos desafíos, Jack in the Box ha realizado avances significativos en la expansión digital, la penetración en nuevos mercados y el desarrollo de restaurantes, con más del 14% de las ventas de la empresa siendo digitales y acuerdos firmados para 464 nuevos restaurantes. La compañía proyecta unas ganancias operativas por acción entre $5.05 y $5.45 para el año fiscal 2025. Estos desarrollos recientes reflejan una evaluación cuidadosa de las perspectivas financieras de la empresa en los próximos años.

