Egipcios acusados en naufragio mortal son liberados de la cárcel griega después de que el tribunal desestimara el caso.

NAFPLIO, Grecia (AP) — Un grupo de egipcios encarcelados durante casi un año a la espera de juicio por un naufragio mortal fueron liberados el miércoles, un día después de que un tribunal griego desestimara el caso en su contra argumentando que no tenía jurisdicción para juzgarlo.

Nueve egipcios fueron acusados de ser parte de la tripulación del Adriana, un barco pesquero masivamente sobrepoblado que se hundió cerca de Grecia en junio pasado con aproximadamente 700 personas a bordo mientras navegaba de Libia a Italia. Solo sobrevivieron 104 personas – todos hombres, en su mayoría de Siria, Egipto y Pakistán – y se recuperaron 82 cuerpos.

Los nueve, que habían estado en custodia preventiva desde su rescate el año pasado, habían sido acusados de ser miembros de una red de contrabando de migrantes y se les acusaba de haber causado el naufragio. Enfrentaban varias cadenas perpetuas si eran condenados.

Pero un tribunal en la ciudad griega sureña de Kalamata dictaminó el martes que no tenía jurisdicción para juzgar el caso, ya que el naufragio ocurrió en aguas internacionales, ninguno de los involucrados estaba intentando ingresar a Grecia, el barco no estaba registrado en Grecia y no había ciudadanos griegos a bordo.

El equipo de defensa de los egipcios argumentó que los nueve no eran miembros de la tripulación del trawler condenado, sino que habían sido pasajeros pagantes que fueron identificados erróneamente como tripulantes por otros nueve supervivientes, y que estaban siendo utilizados como chivos expiatorios por las autoridades ansiosas por poner toda la culpa de la tragedia en la tripulación del barco.

Ocho de los nueve fueron liberados de una cárcel afuera de la ciudad sureña de Nafplio el miércoles por la noche. Fueron trasladados a una comisaría en la ciudad, donde permanecerían bajo custodia durante la noche a la espera de más trámites. No estaba claro de inmediato cuándo serían completamente liberados de la custodia.

El noveno acusado sería liberado de una cárcel diferente.

La masiva pérdida de vidas en el hundimiento del Adriana en las primeras horas del 14 de junio de 2023, renovó la presión sobre los gobiernos europeos para proteger las vidas de los migrantes y solicitantes de asilo que intentan alcanzar el continente. La agencia de protección de fronteras europea Frontex dice que las detecciones de fronteras ilegales en las fronteras de la UE aumentaron durante tres años consecutivos hasta 2023, alcanzando el nivel más alto desde la crisis migratoria de 2015-2016, impulsado en gran medida por las llegadas por mar.

Las circunstancias exactas de cómo se hundió el Adriana aún no están claras. El trawler navegaba en aguas internacionales pero dentro del área de operaciones de búsqueda y rescate de Grecia, y un barco patrullero de la guardia costera y barcos mercantes que pasaban estaban cerca de la embarcación durante varias horas. Las autoridades griegas dijeron que la tripulación del trawler rechazó repetidamente ofertas de ayuda, insistiendo en que querían continuar hacia Italia.

Varios supervivientes han dicho que el barco se hundió después de que la guardia costera griega intentara remolcarlo, una acusación que las autoridades griegas han negado vehementemente. Una investigación del Tribunal Naval sobre el hundimiento aún está en curso.

Hablando en el juzgado después de que se desestimara el caso el martes, Dimitris Choulis, uno de los abogados del equipo de defensa de los nueve egipcios, dijo que la atención debería centrarse en cómo se hundió el Adriana.

“El tribunal hoy tuvo que ser muy valiente para emitir esta decisión, y decir que estas personas no son los contrabandistas,” dijo Choulis.

El abogado culpó a la guardia costera griega y a las políticas migratorias de Europa por la tragedia, y dijo que era esencial “asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir.”