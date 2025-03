EE. UU. suspende la ayuda militar a Ucrania

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

Estados Unidos está suspendiendo la ayuda militar a Ucrania mientras Donald Trump busca aumentar la presión sobre Volodymyr Zelenskyy para que haga concesiones solo días después de que los dos líderes discutieran públicamente en la Casa Blanca sobre las conversaciones de paz con Rusia.

La decisión de Trump detiene lo que ha sido un suministro consistente de asistencia militar de los Estados Unidos, incluidas armas, a Kiev desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace tres años.

Esto ocurre en medio de la creciente tensión entre Trump y Zelenskyy, ya que el presidente estadounidense intenta presionar a Ucrania para resolver rápidamente el conflicto con Rusia.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes: “El presidente ha sido claro en que se está enfocando en la paz. Necesitamos que nuestros socios también estén comprometidos con ese objetivo. Estamos pausando y revisando nuestra ayuda para asegurarnos de que esté contribuyendo a una solución”.

La decisión de Trump se produjo después de que renovara sus ataques al presidente de Ucrania en las redes sociales y en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca el lunes por la tarde, después de la dramática confrontación en la Oficina Oval el viernes.

“Simplemente creo que debería ser más agradecido, porque este país ha estado con ellos en las buenas y en las malas,” dijo Trump sobre Zelenskyy el lunes. También sugirió que el líder de Ucrania podría dejar el cargo si no logra llegar a un acuerdo con Moscú.

“No debería ser un trato tan difícil de hacer”, agregó el presidente. “Podría hacerse muy rápido. Ahora tal vez alguien no quiera hacer un trato, y si alguien no quiere hacer un trato, creo que esa persona no durará mucho tiempo”.

Tras informes de la congelación que surgieron el lunes, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pareció sugerir que estaba vinculado a un esfuerzo diplomático más amplio. “Queremos llevar a los rusos a una mesa de negociaciones. Queremos explorar si la paz es posible,” dijo en un comunicado, sin mencionar directamente la suspensión.

La decisión de Trump agregará urgencia a los esfuerzos en muchas capitales europeas para reforzar su propio apoyo militar a Kiev, ya que una pausa extendida en la asistencia de EE. UU. podría dar una gran ventaja a las fuerzas rusas en el campo de batalla.

El Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington advirtió el lunes por la noche que la decisión de cortar la ayuda de EE. UU. “socavará directamente el objetivo declarado del presidente Trump de lograr una paz sostenible en Ucrania”.

“Rusia aprovecharía la cesación de la ayuda de EE. UU. a Ucrania para apoderarse de más territorio en Ucrania e intentar agotar el apoyo europeo, el enfoque que Putin ha delineado en su teoría de la victoria,” agregó el ISW.

La decisión de Trump llega después de un fin de semana de intensa actividad diplomática en Europa, incluida una cumbre organizada por el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, y un plan de alto el fuego de un mes propuesto por Emmanuel Macron, presidente de Francia, para intentar forjar un acuerdo en mejores términos para Kiev.

La decisión de Trump de detener la ayuda de EE. UU. a Ucrania llega en vísperas de su discurso ante una sesión conjunta del Congreso, la primera de su segundo mandato.

El presidente ha estado intentando llegar a un acuerdo con Kiev que le daría a Estados Unidos acceso a minerales críticos ucranianos, pero el acuerdo, que los funcionarios estadounidenses ven como una pieza clave para el respaldo de Washington a Ucrania, fue pospuesto después del enfrentamiento en la Casa Blanca.

Sin embargo, Brian Fitzpatrick, un congresista republicano de Pensilvania, dijo el lunes que habló con Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelenskyy, y creía que la firma del acuerdo era inminente.

Fitzpatrick escribió en X antes del anuncio: “Estamos 100% recuperando este tren. Este acuerdo de minerales se firmará en breve, lo que llevará a una sólida asociación económica a largo plazo entre Estados Unidos y Ucrania, y que en última instancia y naturalmente llevará a asistencia en seguridad.”

“Europa tendrá que intensificar y hacer su parte, y habrá mandatos para que hagan precisamente eso,” agregó.

Los demócratas atacaron inmediatamente la suspensión de la ayuda militar y pidieron que se revierta.

“La decisión de Donald Trump de pausar unilateralmente la financiación para Ucrania es imprudente, indefendible y una amenaza directa para nuestra seguridad nacional,” dijo Brendan Boyle, un congresista demócrata de Pensilvania.

“El mundo está observando y no podemos permitir que las acciones imprudentes de Trump socaven nuestro compromiso con nuestros aliados y con la democracia misma.”