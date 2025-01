EE. UU. suspende aranceles después de que Colombia acepta vuelos de deportación.

La Casa Blanca ha celebrado el acuerdo con Colombia como una victoria para el enfoque duro de Trump, después de que los dos líderes del país intercambiaron amenazas en las redes sociales el domingo. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que había “superado el estancamiento” con los EE.UU. solo unas horas después de que Petro publicara una larga publicación en X condenando lo que llamó “bloqueo” de Trump. Petro había negado previamente la entrada a los vuelos de deportación militar de los EE.UU., diciendo que los migrantes deberían ser devueltos “con dignidad y respeto”. En respuesta, Trump anunció “medidas retaliatorias urgentes y decisivas” en una publicación en su sitio de redes sociales Truth Social, incluyendo aranceles y sanciones de visa. Petro respondió en X con una publicación anunciando sus propios aranceles y celebrando el patrimonio de Colombia. “Tu bloqueo no me asusta, porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo”, dijo. En horas, ambas partes parecían haber resuelto la disputa, y la Casa Blanca dijo que Colombia había aceptado “todas las demandas del presidente Trump”. Los aranceles propuestos por Trump habían sido “totalmente redactados” y aún se implementarán si Colombia no cumple con este acuerdo, según la Casa Blanca. Trump también había anunciado sanciones de visa e inspecciones mejoradas a los colombianos en la frontera. Estas permanecerán en vigor “hasta que el primer grupo de deportados colombianos sea devuelto con éxito”, dijo la Casa Blanca. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que el país “seguiría recibiendo a los colombianos que regresen como deportados, garantizándoles condiciones decentes, como ciudadanos sujetos a derechos”. El avión presidencial de Petro había sido preparado para facilitar el regreso de los colombianos que habrían llegado al país antes en los vuelos militares bloqueados, añadió. Murillo viajará a Washington para reuniones de alto nivel en las próximas horas, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.