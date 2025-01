EE.UU. impone sanciones a un cercano asistente de Viktor Orban en Hungría.

Su partida llega días antes de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y el presidente electo tiene una visión mucho más positiva de Viktor Orban que la administración Biden, viéndolo como un aliado político cercano. Mientras que los megáfonos mediáticos del Ministro Rogan intentarán convertir esto en una historia sobre la política partidista o un agravio a la soberanía, la decisión de hoy es realmente lo contrario. No es Estados Unidos quien amenaza la soberanía de Hungría, sino más bien el ecosistema cleptocrático que el Ministro Rogan ha ayudado a construir y dirigir, y del que ha beneficiado personalmente. La declaración del embajador fue inmediatamente atacada por el Ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijjarto. “Esta es la venganza personal del embajador que fue enviado a Hungría por la fallida administración de EE. UU., pero se fue sin éxito y en desgracia”, escribió Szijjarto en Facebook. “Qué bueno es que en pocos días los Estados Unidos sean liderados por personas que ven a nuestro país como un amigo y no como un enemigo.” Un ex embajador de EE. UU. en Hungría, David Cornstein, también salió en defensa de Rogan: “El movimiento del saliente embajador David Pressman es un ejemplo de la postura hostil de la actual administración estadounidense hacia Hungría, hasta la última hora.” La pregunta para la próxima presidencia de Trump, y su embajador elegido en Budapest, Matt Whitaker, es si revertirán inmediatamente las sanciones contra Antal Rogan. La respuesta no es tan obvia como podría parecer. Rogan también supervisa los servicios secretos internos, y ha habido indicaciones de varios países de la OTAN de que Hungría ya no es digna de confianza con información sensible debido a las estrechas relaciones del gobierno de Orban con Vladimir Putin de Rusia. Y a pesar de todas las expresiones de indignación por la decisión de imponer sanciones al jefe de gabinete de Orban, varios altos cargos del establecimiento de Fidesz han estado molestos en privado durante mucho tiempo por el estilo de vida de Rogan y otros, por el poder que ejerce y por su alejamiento de los valores conservadores y cristianos que el partido proclama tan enérgicamente.