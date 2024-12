EE. UU. cree que el periodista Austin Tice está vivo después de desaparecer en Siria en 2012, dice Biden

WASHINGTON — El Presidente Joe Biden dijo el domingo que el gobierno de los Estados Unidos cree que el periodista estadounidense desaparecido Austin Tice, quien desapareció hace 12 años cerca de la capital siria, está vivo y que Washington está comprometido a traerlo a casa después de la destitución de Bashar Assad del poder en Damasco.

“Creemos que podemos recuperarlo,” Biden le dijo a los reporteros en la Casa Blanca, aunque admitió que “no tenemos evidencia directa” de su estado. “Assad debería ser responsable.”

Biden dijo que los oficiales aún deben identificar exactamente dónde se encuentra Tice después de su desaparición en agosto de 2012 en un puesto de control en un área disputada al oeste de Damasco.

President Biden said the US government believes Austin Tice — the American journalist who disappeared in Syria in 2012 — is still alive. Photo by CHRIS KLEPONIS/AFP via Getty Images

Tice went missing near a checkpoint west of Damascus in August 2012. AP

“Hemos seguido comprometidos en devolverlo a su familia,” dijo.

Tice, quien es originario de Houston, ha tenido su trabajo publicado por The Washington Post, periódicos McClatchy y otros medios.

Un video publicado semanas después de la desaparición de Tice lo mostraba con los ojos vendados y retenido por hombres armados, diciendo, “Oh, Jesús.” No se ha sabido nada de él desde entonces. Siria ha negado públicamente que lo tenga cautivo.

Estados Unidos no tiene nueva evidencia de que Tice esté vivo, pero sigue operando bajo esa suposición, según un oficial de EE.UU.

Tice seen blindfolded in an undated video. AP

El oficial, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que EE.UU. continuará trabajando para identificar dónde se encuentra y tratar de traerlo a casa.

Su madre, Debra, dijo en una conferencia de prensa el viernes en Washington que la familia tenía información de una “fuente significativa,” a quien no identificó, que establecía que su hijo estaba vivo.

“Está siendo cuidado y está bien — eso lo sabemos,” dijo ella.

Tice’s parents and other family members at a press conference on Dec. 6, 2024. AP Photo/Jacquelyn Martin

Debra Tice said the family has information from a “significant source” that her son is sitll alive. AP Photo/Jacquelyn Martin

La familia Tice se reunió la semana pasada con funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca.

“A todos en Siria que escuchen esto, por favor recuérdenles que estamos esperando por Austin,” dijo Debra Tice en comentarios que grupos de defensa de rehenes difundieron en redes sociales el domingo. “Sabemos que cuando salga, estará bastante aturdido y necesitará mucho cuidado y dirección. ¡Por favor, diríjanlo a su familia!”