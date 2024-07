EE. UU. bloquea corte británica en territorio británico

Hace 15 minutos

Por Alice Cuddy, BBC News

El gobierno de Estados Unidos ha bloqueado que se lleve a cabo una audiencia de un tribunal británico en un territorio británico, citando preocupaciones de seguridad, según documentos judiciales.

La corte suprema del Territorio Británico del Océano Índico (Biot) debía realizar una audiencia esta semana, a la que asistiría la BBC, para determinar si un grupo de migrantes estaba siendo detenido ilegalmente en la isla de Diego García.

La isla alberga una base militar secreta del Reino Unido y Estados Unidos y el acceso está altamente restringido.

Estados Unidos dijo la semana pasada que estaba “retirando su consentimiento” para que abogados que representan a los migrantes y “miembros de la prensa” -la BBC- tuvieran acceso a la isla, según documentos judiciales.

Dijo que no permitiría a los participantes de la audiencia abordar vuelos militares de Estados Unidos a Diego García, y no proporcionaría transporte, alojamiento ni comida en la isla hasta que sus “preocupaciones de seguridad y operativas sean abordadas adecuadamente”, dice una declaración de la testigo del subcomisionado de Biot, Nishi Dholakia.

Estados Unidos dijo que estaría “dispuesto a reconsiderar” las solicitudes si la visita se pudiera “realizar de una manera” que aborde sus preocupaciones, añade la declaración.

Decenas de migrantes llegaron a la isla en octubre de 2021, diciendo que estaban huyendo de la persecución y tratando de navegar hacia Canadá para solicitar asilo cuando su bote tuvo problemas cerca de Diego García.

La semana pasada por la noche, horas antes de que el juez, abogados del gobierno del Reino Unido y los que representaban a los migrantes, y la BBC se prepararan para abordar vuelos para la primera etapa del viaje, la corte emitió una orden cancelando la audiencia.

Las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos se refieren a una visita al sitio que estaba programada para tener lugar en la isla como parte de la audiencia, que incluiría el campamento de migrantes y varias otras áreas de Diego García.

En comunicaciones el 3 de julio, tituladas “Notificación de los Estados Unidos al Reino Unido de la negación de la visita del 6 al 12 de julio de 2024 del Tribunal Supremo de BIOT a Diego García”, las autoridades estadounidenses dijeron que la visita al sitio “presenta riesgos para la seguridad y la operación efectiva” de la base.

Los documentos judiciales presentados en nombre del comisionado de Biot indican que la evaluación del comandante militar estadounidense en la isla era “confidencial y se basaba en la evaluación de los propios Estados Unidos de sus necesidades de seguridad nacional”.

Tom Short, un abogado de la firma británica Leigh Day que representa a algunos de los migrantes, dijo que la cancelación de la audiencia de esta semana había sido “un golpe devastador para nuestros vulnerables clientes” y pidió que se reprogramara lo antes posible.

Una audiencia virtual judicial el martes a la que asistieron abogados en Londres y los migrantes en Diego García, buscó determinar los próximos pasos en el caso mientras continúan las negociaciones entre los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos.

Gran Bretaña tomó el control de las Islas Chagos, de las cuales Diego García es parte, de su entonces colonia, Mauricio, en 1965. Luego expulsó a su población de más de 1.000 personas para dar paso a la base militar.

Los acuerdos firmados en 1966 permitieron un período inicial de 50 años de uso de territorio estadounidense, más 20 años adicionales. El acuerdo se “renovó” en 2016 y ahora está programado para vencer en 2036, según el sitio web de Biot.

Biot es administrado desde Londres pero se describe como “constitucionalmente distinto” del Reino Unido

Mauricio, que obtuvo la independencia del Reino Unido en 1968, sostiene que las islas son suyas y la más alta corte de la ONU ha dictaminado que la administración del territorio por parte del Reino Unido es “ilegal” y debe finalizar.

La mayoría del personal y los recursos en Diego García están bajo el control de los Estados Unidos, incluyendo la mayoría del alojamiento y transporte en la isla, así como restaurantes y tiendas.

El comandante militar de Estados Unidos puede negar el acceso a áreas operadas o controladas por los militares de Estados Unidos por razones de seguridad.

No está claro cuál es la naturaleza exacta de las preocupaciones de seguridad planteadas por los Estados Unidos, pero se entiende que se relacionan en gran medida con una “visita al sitio” que se estaba llevando a cabo como parte de la audiencia y que iba a incluir el campamento de migrantes y varias otras partes de la isla.

El sitio web oficial de Biot establece que el acceso solo se permite a “quienes tienen conexiones ya sea con la instalación militar o con la Administración del Territorio”.

Diego García ha sido descrito como una base estratégica importante para Estados Unidos. A principios de este año, dos bombarderos B-52 fueron enviados allí para realizar ejercicios de entrenamiento.

En las últimas décadas, aviones estadounidenses han sido enviados desde la base para bombardear Afganistán e Irak.

El gobierno del Reino Unido ha confirmado que vuelos de repatriación aterrizaron en el territorio en 2002 para repostar, aunque el ex director de la CIA, Mike Hayden, ha negado informes de que alguna vez se haya utilizado para albergar e interrogar a sospechosos de terrorismo.

Decenas de tamiles de Sri Lanka llegaron a la isla en octubre de 2021, convirtiéndose en las primeras personas en presentar solicitudes de asilo en Biot. Unas 60 personas, incluidos al menos 16 niños, permanecen allí mientras se libran batallas legales complejas sobre su destino.

Están alojados en tiendas de campaña en un campamento cercado, vigilados por la empresa de seguridad privada G4S.

Ha habido múltiples intentos de suicidio en la isla y se han reportado acosos sexuales y agresiones presuntamente cometidas por migrantes dentro del campamento.

Algunos migrantes han sido trasladados a Ruanda para recibir tratamiento médico después de autolesionarse e intentar suicidarse, y aquellos con reclamos exitosos están esperando que se identifique un “tercer país seguro” para reasentarlos.

Una imagen anteriormente enviada a la BBC por un migrante muestra las tiendas de vivienda en la isla de Diego García

Representantes de la ONU visitaron el campamento a finales del año pasado y reportaron que las condiciones ahí equivalían a una detención arbitraria.

En entrevistas con la BBC, los migrantes han descrito las condiciones en la isla como infernales.

“Somos los loros, estamos en una jaula”, dijo uno el año pasado sobre la falta de libertad.

Durante la audiencia virtual del martes, uno de los migrantes en la isla pareció desmayarse.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho anteriormente a la BBC que la isla no es adecuada para que vivan los migrantes y que está “trabajando incansablemente para procesar las solicitudes de protección de los migrantes y encontrar un tercer país adecuado para aquellos cuyas solicitudes sean aprobadas”.

“En todo momento, el bienestar y la seguridad de los migrantes en Biot han sido nuestra principal prioridad”, dijo a principios de este año.

Un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega de Diego García en octubre de 2001