EE. UU. asegura que los ingresos del acuerdo de minerales impulsarán el crecimiento de Ucrania después de la guerra.

El secretario del Tesoro de EE. UU. ha defendido la iniciativa de Donald Trump de alcanzar un acuerdo con Ucrania para desarrollar sus recursos naturales y minerales críticos, diciendo que el plan impulsaría el crecimiento posterior a la guerra en el país y no implicaba ninguna presión económica coercitiva.

Los comentarios de Scott Bessent en un artículo de opinión para el Financial Times se dan en medio de los esfuerzos de los funcionarios de la administración Trump por lograr lo que afirman es una asociación económica con Kiev como parte de su amplio impulso diplomático para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Hasta ahora, los funcionarios ucranianos han rechazado las demandas de EE. UU. para dicho acuerdo, pero los funcionarios estadounidenses están aplicando una intensa presión sobre Kiev en su búsqueda de un trato.

Los funcionarios en Kiev creen que el ataque de Trump contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy esta semana, describiéndolo como un dictador y sugiriendo que Ucrania, no Rusia, comenzó la guerra, son formas de presionar a Kiev para un acuerdo de minerales.

En el artículo de opinión, Bessent detalló algunos de los aspectos de la propuesta de EE. UU. Dijo que los ingresos de Ucrania por “recursos naturales, infraestructura y otros activos” se destinarían a un fondo centrado en la reconstrucción y desarrollo a largo plazo de Ucrania, donde los Estados Unidos tendrían derechos económicos y de gobierno en esas futuras inversiones.

Sin embargo, Bessent no mencionó cuánto de las ganancias de la extracción de minerales se destinaría al fondo o cuánto se pagaría a EE. UU. Trump ha presentado el acuerdo de minerales como una forma de asegurar que Ucrania devuelva la ayuda militar previa de EE. UU.

Un borrador anterior del acuerdo reportado por los medios ucranianos, que los funcionarios ucranianos dijeron que era preciso, establecía que el fondo se establecería “con el gravamen (reclamación legal) de tales ingresos a favor de Estados Unidos”.

También decía que EE. UU. decidiría cuánto del fondo se destinaría a proyectos de reconstrucción.

En su artículo de opinión, Bessent dijo que el acuerdo incluiría “altos estándares de transparencia, responsabilidad, gobernanza corporativa y marcos legales necesarios para atraer la robusta inversión privada para el crecimiento posterior a la guerra en Ucrania” y la participación de Estados Unidos “no dejaría lugar para la corrupción y acuerdos internos”.

El secretario del Tesoro de EE. UU. viajó a Ucrania a principios de este mes en su primer viaje internacional para ofrecer el acuerdo a Volodymyr Zelenskyy, el presidente.

Aunque los funcionarios estadounidenses, incluido Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, han dicho que creen que un acuerdo está cerca, los funcionarios ucranianos son más cautelosos.

“El borrador sobre la mesa necesita más trabajo”, dijo una persona involucrada en las negociaciones. “Vemos muchas obligaciones de Ucrania y cosas muy débiles [ofrecidas] por parte estadounidense, por lo que el borrador, tal como está hoy, no está listo para ser aceptado a nivel presidencial”.

Las negociaciones se prolongaron hasta altas horas de la madrugada por tercer día y continuarán el sábado y probablemente hasta el domingo.

Zelenskyy ha dicho que la propuesta original de Bessent no estaba en interés de Ucrania, ya que exigía el 50 por ciento de los derechos a las tierras raras y minerales críticos del país a cambio de la ayuda militar pasada, y no contenía ofertas de asistencia futura.

Altos funcionarios ucranianos dijeron que habían pasado la última semana elaborando una contraoferta, que discutieron con el enviado especial de EE. UU. para Ucrania, Keith Kellogg, en Kiev el jueves y viernes.

Zelenskyy quiere que la administración Trump proporcione garantías de seguridad en una nueva propuesta antes de que accedan a firmar.

En el artículo de opinión, Bessent dijo que los términos del acuerdo “garantizarían que países que no contribuyeron a la defensa de la soberanía de Ucrania no puedan beneficiarse de su reconstrucción o estas inversiones”.

Bessent también sugirió que EE. UU. no estaba tratando de hacerse con el control de los recursos naturales de Ucrania coercitivamente. “También seamos claros en cuanto a lo que esto no es. Estados Unidos no estaría tomando posesión de activos físicos en Ucrania. Tampoco estaría cargando a Ucrania con más deuda. Este tipo de presión económica, aunque empleada por otros actores globales, no avanzaría en los intereses estadounidenses ni ucranianos”, escribió.