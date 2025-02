Editor público del Washington Post: Bezos se ha mantenido al margen. ¿Y si eso cambia?

Regístrese en The Media Today, el boletín diario de CJR.

Además de los vampiros impulsados únicamente por el dinero que buscan absorber los últimos resquicios de ingresos del periodismo, hay principalmente dos tipos de personas adineradas que compran periódicos y revistas. Aquellos, como Rupert Murdoch, que los adquieren con la intención explícita de utilizarlos como megáfonos políticos. Y aquellos que los compran por el prestigio cultural que proporcionan: una inversión cuasi filantrópica en una institución cívica, una forma ligeramente más benigna de construir buena voluntad política.

Hasta ahora, la compra del Washington Post por Jeff Bezos ha caído en la segunda categoría. El precio de venta del periódico en 2013 de $250 millones era calderilla para Bezos, lo que minimiza el peligro de que se retire después de ver los costos del periodismo. Y la propiedad de una institución tan respetada le proporcionó instantáneamente una serie de beneficios sociales: el halo de ser un buen ciudadano, un nuevo tipo de credibilidad en la conversación nacional y una excusa para comprar la mansión más grande en Washington, DC. Compró el segundo periódico más influyente de América de la misma manera que alguien más compraría una entrada para una cena benéfica. No costó mucho, hace que la gente piense que eres agradable y es una razón para salir de casa.

Bezos le ha dado al periódico los recursos para ser más grande y mejor, y, según la mayoría de los informes, prácticamente se ha mantenido alejado de los asuntos de la redacción, además de aparecer un día para presentar una bicicleta al ex editor Marty Baron. El jefe de Amazon nunca ha sido una persona políticamente explícita, excepto en la medida en que apoya todo lo que le ayuda a mantenerse rico y a conquistar el mundo con su forma robótica de ultracapitalismo. Pero no está dispuesto a pasar su tiempo en el teléfono acosando a los editores del Post sobre decisiones de cobertura. Cuando tienes un patrimonio neto cercano a los $200 mil millones, tu tiempo es demasiado valioso para eso.

No hay garantía, sin embargo, de que eso siempre sea así. Nadie tan central en los temas políticos y económicos fundamentales de una nación—desigualdad, poder corporativo, el futuro del trabajo—como Jeff Bezos puede mantenerse alejado del lodazal del discurso público para siempre. Cada semana que pasa parece traer una nueva historia sobre Amazon: controversias antimonopolio, controversias de censura, controversias de la guerra cultural en la derecha y controversias sobre los derechos laborales en la izquierda. Más recientemente, la campaña sindical en un almacén de Amazon en Alabama trajo un diluvio de cobertura mediática, gran parte de la cual (con precisión) presentaba a Bezos mismo como un villano de dibujos animados que lucha contra los derechos de los trabajadores mal pagados desde lo alto de una pila de dinero.

El Post, naturalmente, cubre todas estas cosas. De hecho, Jay Greene del Post fue el primer reportero en describir la propaganda anti-sindical que Amazon estaba publicando dentro de los baños en el almacén de Alabama, un detalle que realmente hace que Jeff Bezos parezca un sociópata. Esto solo es suficiente para demostrar que todavía existe una sana barrera entre la redacción y el propietario. La pregunta que el personal del periódico y sus lectores deben considerar es: A medida que la escrutinio de los medios sobre Amazon se vuelve cada vez más intenso y hostil, ¿llegará un momento en que Bezos se canse y decida utilizar el resplandeciente medio de comunicación de élite a su disposición para responder?

Discutir esta pregunta con matices no es fácil. El periódico siempre dirá que Bezos no interfiere. Bezos mismo siempre dirá que no interfiere. Facciones del público en la derecha y en la izquierda siempre sostendrán que la propiedad de Bezos corrompe inherentemente la cobertura del periódico. (De hecho, el periodismo del Post parece estar tan libre de la corrupción inherente del capitalismo como cualquier periodismo en América puede estarlo.) Todas estas posiciones permanecerán arraigadas, incluso cuando la verdad pueda cambiar con el tiempo. A medida que la campaña sindical alcanzaba su punto álgido, la cuenta oficial de Twitter de Amazon comenzó repentinamente a discutir con críticos de una manera algo desquiciada, lo que al parecer fue provocado por la insistencia de Bezos en que la empresa sea más “agresiva” contra las críticas. Todos los expertos en relaciones públicas del mundo sabían que era una estupidez, y la empresa finalmente tuvo que retractarse de algunos de sus comentarios. Pero demuestra que Bezos no es, a pesar de todas las apariencias, un robot. Y puede estallar.

Los ricos leen su propia prensa y no les gusta que las cosas que poseen funcionen directamente en contra de sus intereses. Estos dos hechos significan que la independencia editorial del Post nunca debe darse por sentada. Dudo que alguna vez haya algo tan vulgar como una llamada de Bezos directamente al editor del periódico. Pero cuando ambas partes saben que el destino económico del periódico y de todos sus empleados está completamente en manos de un solo hombre, se pueden enviar señales inequívocas, si Bezos elige enviarlas.

Entonces, ¿cómo deben saber los lectores del periódico cuándo preocuparse? Bueno, si el Post deja de publicar historias sobre cómo Amazon dificulta que sus empleados puedan orinar en paz, eso será una señal de alerta. El estándar de la Integridad Editorial de la Orina debe ser mantenido.

Hamilton Nolan es un colaborador de CJR que también escribe regularmente para The Guardian, In These Times y Defector. Está escribiendo un libro sobre el movimiento laboral estadounidense.