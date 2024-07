Editar widgets de Apple Watch en el Smart Stack.

“

Personalizar el Smart Stack de widgets en tu Apple Watch es una excelente manera de acceder fácilmente a las aplicaciones que más utilizas. Si tienes un rostro de Apple Watch lleno de complicaciones al estilo de Tim Cook, puedes confiar en los widgets en su lugar. Solo necesitas editar los widgets en el Smart Stack de tu Apple Watch para proporcionar el mismo acceso rápido a tus aplicaciones y actividades más utilizadas.

Hoy te mostraré cómo sacar el máximo provecho de tu Smart Stack de widgets en el Apple Watch.

Widgets del Apple Watch: Cómo usarlos y editarlos en watchOS 10

Apple introdujo un nuevo sistema de widgets y el Smart Stack en 2023 con watchOS 10, lo que la compañía llamó “la actualización más grande desde la introducción del Apple Watch”. Los diseñadores de la compañía se propusieron mostrar la información que los usuarios de Apple Watch necesitaban, justo cuando la necesitaban. Puedes acceder rápidamente al Smart Stack de widgets al girar la Corona Digital, deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o utilizando el gesto de doble toque (en Apple Watches compatibles).

“El Smart Stack es un conjunto de widgets que utiliza información como la hora, tu ubicación y tu actividad para mostrar automáticamente los widgets más relevantes en el momento adecuado de tu día”, dice Apple. “Por ejemplo, al comienzo del día, Weather mostrará el pronóstico o, cuando viajas, el Smart Stack mostrará las tarjetas de embarque de Wallet”.

Sin embargo, no necesitas ceder todo el control sobre tus widgets en el Smart Stack a Apple. Puedes personalizar fácilmente las cosas para que tu reloj funcione como tú quieras.

Tabla de contenidos: Widgets del Apple Watch: Cómo usarlos y editarlos en watchOS 10

Accede a tus widgets del Apple Watch

Agrega o elimina widgets del Smart Stack

Personaliza los accesos directos de la aplicación

Organiza tu cara de reloj

Accede a tus widgets del Apple Watch

Abre o pausa el temporizador desde la Actividad en vivo que aparece como un widget.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Nuevo en watchOS 10, los Smart Stacks de widgets son la sección de controles desplazables a la que puedes acceder rápidamente deslizando hacia arriba, girando la Corona Digital o utilizando el gesto de doble toque cuando estás en la cara del reloj. Es una forma rápida de obtener información, ver actividades en vivo y lanzar aplicaciones.

No confundas los widgets con las complicaciones, los controles táctiles en la cara del reloj misma. (Puedes editar esos tocando y manteniendo presionada una cara del reloj, tocando Editar y deslizando hacia la derecha).

Cuando accedes a tu Smart Stack de widgets, verás la fecha de hoy y un reloj en la parte superior de la pantalla. Debajo de eso, verás todas las actividades en vivo que tengas en marcha — un temporizador en funcionamiento, música o podcasts reproduciéndose. Tocar cualquiera de estos es una forma fácil de abrir las aplicaciones en segundo plano. Simplemente desliza hacia arriba, o gira la Corona Digital, para desplazarte por el Smart Stack y ver qué está sucediendo en lugar de encontrar la aplicación y abrirla.

Debajo de las actividades en vivo, verás un widget con tres aplicaciones establecidas. (Por defecto, se configuran para Música, Entrenamiento y Mensajes, pero puedes cambiarlas). En la parte inferior del Smart Stack, verás un botón de Todas las aplicaciones que te lleva a una lista de todas las aplicaciones en tu Apple Watch.

Edita los widgets del Apple Watch: Agrega o elimina widgets del Smart Stack

Por defecto, verás los siguientes widgets en el Smart Stack del Apple Watch:

Calendario

Actividad

Noticias

Clima

Tres aplicaciones (Música, Entrenamiento, Mensajes)

Si deseas agregar o eliminar widgets, debes hacerlo en el Apple Watch. Actualmente, no hay forma de editar la pila desde tu iPhone (a menos que habilites el reflejo del Apple Watch). Para comenzar a editar tus widgets en el Smart Stack, desliza hacia arriba para mostrarlos. Luego, toca y mantén presionado en cualquier parte de la pantalla para comenzar a agregar o eliminar widgets.

Casi todas las aplicaciones de Apple ofrecen un widget para el Apple Watch. Las aplicaciones de terceros que uses también podrían ofrecer widgets.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Toca el botón + grande para agregar un nuevo widget. Verás sugerencias en la parte superior; desplázate hacia abajo para ver la lista completa de widgets disponibles. Toca uno para agregarlo. A diferencia de los widgets en la pantalla de inicio de tu iPhone, no puedes arrastrarlos para establecer un orden. Se mezclarán según lo que sea importante durante el día. Sin embargo, puedes fijar widgets en la parte superior. Para hacerlo, toca el botón de pin amarillo a la derecha del widget.

Para eliminar widgets del Smart Stack del Apple Watch, toca el botón menos rojo a la izquierda. No puedes tener más de ocho widgets, por lo que es posible que necesites eliminar algunos antes de poder agregar los nuevos que desees.

Personalmente, fijé el Clima en la parte superior. Eliminé Noticias y Actividad; añadí la Alarma, Podcasts y Música.

Personaliza los accesos directos de la aplicación del Apple Watch en el Smart Stack

Puedes intercambiar las aplicaciones predeterminadas de Apple — Música, Entrenamiento y Mensajes — por aplicaciones que lanzas con frecuencia.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

En la parte inferior del Smart Stack de widgets encontrarás el único widget que no puedes eliminar — te ofrece un acceso rápido a tres aplicaciones de tu elección. Como se mencionó, se configura de forma predeterminada a Música, Entrenamiento y Mensajes. Si no utilizas esas aplicaciones a menudo, puedes personalizar fácilmente este widget para proporcionar un acceso rápido a tres aplicaciones que uses con regularidad.

Para personalizar esta sección, toca y mantén presionado sobre ella. Luego toca el botón − para eliminar una (o más) de las aplicaciones predeterminadas. Luego toca el botón + para agregar una nueva. En el ejemplo anterior, agregué Calculadora, Control remoto de la cámara y Mensajes.

Mantén una cara de reloj más limpia con un Smart Stack de widgets personalizado

Con los widgets adecuados, puedes limpiar tu cara de reloj. Me gusta la cara de Números.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Editar y personalizar el Smart Stack de widgets en tu Apple Watch puede liberarte de usar una cara de reloj con muchas complicaciones y al mismo tiempo tener todas tus aplicaciones favoritas a mano. Dedica solo un par de minutos agregando y eliminando widgets, y estás listo para comenzar. Luego, todo lo que hagas en tu Apple Watch seguirá siendo fácil de acceder. Todo lo que necesitas hacer es ir a la cara de tu Apple Watch empujando la Corona Digital. Luego puedes ver tus widgets favoritos en el Smart Stack en cualquier momento que desees.

Uso la cara de Números en gris sin ninguna complicación en absoluto. Y sin embargo, gracias a mi Smart Stack de widgets editado, todo sigue ahí, a solo un deslizamiento, un desplazamiento o un doble toque de distancia.

Publicamos originalmente esta publicación sobre cómo editar los widgets del Apple Watch en el Smart Stack el 16 de octubre de 2023. Actualizamos la información.

