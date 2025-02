Ed Sheeran detenido por la policía india en Bengaluru.

Yahoo está utilizando inteligencia artificial para generar conclusiones de este artículo. Esto significa que la información puede no coincidir siempre con lo que está en el artículo. Reportar errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave

El cantante Shape of You, Ed Sheeran, tuvo su actuación en la calle en Bangalore, India, recientemente detenida por funcionarios de la policía india. El incidente llamó significativamente la atención en Internet, lo que llevó al cantante a comentar sobre su experiencia. Sheeran está actualmente en India para la giro internacional de su exitosa gira Matemáticas. Aquí están todos los detalles sobre el incidente y lo que las autoridades tenían que decir al respecto.

Qué le ocurrió a Ed Sheeran en Bangalore?

Un video del renombrado cantante Ed Sheeran tocando en la calle Church Street en la ciudad india de Bangalore y siendo abruptamente detenido por las autoridades recientemente se volvió viral en X (anteriormente Twitter), desencadenando un amplio debate en línea.

Según un informe de NBC News, Sheeran estaba interpretando su canción Shape of You con una camiseta blanca y pantalones cortos verdes cuando de repente fue confrontado por un oficial de policía indio. El video muestra a los acompañantes de Sheeran interviniendo para detener al oficial, pero el oficial desconectó el micrófono. Esto llevó al cantante a encogerse de hombros y dejar el área.

Sin embargo, poco después del incidente, Sheeran publicó una declaración por escrito en su historia de Instagram, afirmando su postura y aclarando la situación.

“Tuvimos permiso para tocar en la calle, por cierto. Por lo tanto, tocar en ese lugar específico estaba planeado previamente; no fue que simplemente aparecimos repentinamente. Todo bien, sin embargo.”

Aunque Sheeran mantuvo que su equipo tenía permiso para tocar en la calle por parte de las autoridades de Bangalore, el comisionado adjunto de policía de Bangalore Central afirmó lo contrario. En su declaración a ANI, publicada por el medio en X, DCP Shekar T. Tekkannanavar dijo:

“Un miembro de los organizadores del evento vino a verme para solicitar permiso para la actuación callejera en Church Street. Me negué a dar permiso porque Church Street se llena mucho.”

Además añadió que esta fue la razón por la que su oficial pidió a Sheeran “que desocupara el lugar.”

Originalmente reportado por Ishita Verma en Comingsoon.

El artículo Ed Sheeran Detenido Por Cantar En La Calle Por La Policía India En Bangalore apareció primero en Obligatorio.