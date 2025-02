Ed Sheeran detenido por la policía de la India en Bengaluru.

El incidente tuvo lugar antes de su concierto programado de Matemáticas Tour en NICE Grounds en Bengaluru. Los fans criticaron la intervención de la policía en línea, con uno diciendo: “Vivimos en una tío-crática. Y no hay nada que a los tíos les guste más que detener a los jóvenes de divertirse”, refriéndose a la cantidad de reglas vagas que rigen el uso de espacios públicos en la India. Sin embargo, PC Mohan, un diputado local del partido gobernante BJP, dijo “incluso las estrellas globales deben seguir las reglas locales – ¡sin permiso, no hay actuación!” Sheeran está en la India por segundo año consecutivo en una gira de 15 días, habiendo tocado ya en Pune, Hyderabad y Chennai y con más conciertos programados para Shillong en el noreste de la India y la capital Delhi. En su show de Bengaluru, Sheeran sorprendió a los fans cantando dos exitosas canciones locales en telugu con la cantante Shilpa Rao en el escenario. Anteriormente colaboró con el cantante y actor indio Diljit Dosanjh durante el concierto de éste último en Birmingham el año pasado. Mientras está en la India también colaboró con la músico de sitar Megha Rawoot en una versión de su exitosa canción “Shape of You”. La demanda de conciertos de música en vivo ha estado aumentando en la India, con la gira más grande de Sheeran por el país llegando poco después del reciente concierto de Dua Lipa en Mumbai y la gira de Coldplay por varias ciudades. Con ingresos disponibles en aumento, India es un jugador emergente en la “economía de conciertos”, según un reciente informe del Banco de Baroda, con conciertos en vivo que están valorados en $700-900 millones (£550-730 millones).