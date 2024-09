Economistas echan agua fría sobre la nueva propuesta de impuestos de Harris para pequeñas empresas.

Los economistas conservadores están echando agua fría sobre la nueva propuesta de la vicepresidenta Kamala Harris para reducir los costos iniciales de puesta en marcha de nuevas pequeñas empresas como parte de su plataforma económica “Economía de Oportunidades”.

Harris presentó la semana pasada nuevas propuestas fiscales para pequeñas empresas destinadas a reducir la carga de costos relacionada con iniciar un nuevo negocio. Entre las propuestas, se incluyó un incremento sustancial en la deducción fiscal estándar para los costos iniciales de puesta en marcha de pequeñas empresas, de $5,000 a $50,000. “Esencialmente es un recorte de impuestos para comenzar una pequeña empresa”, dijo la vicepresidenta durante un discurso anunciando la nueva propuesta. “Vamos a ayudar a que más pequeñas empresas e innovadores despeguen”.

Mientras tanto, Harris también ha expresado su apoyo a aumentar las tasas impositivas marginadas tanto para corporaciones como para individuos, lo cual, según los economistas conservadores, disminuiría el beneficio recibido por el aumento en diez veces de la deducción de puesta en marcha.

Mientras los expertos económicos de derecha argumentan que la última propuesta fiscal de Harris se vería disminuida por sus planes de aumentar los impuestos en otras áreas y no haría mucho por ayudar a los propietarios de negocios sin experiencia a comenzar su primera empresa, Roger Hochschild, partidario de Harris y ex CEO de Discover Financial Services, dice que el movimiento será “esencial para impulsar un mayor crecimiento económico”.

