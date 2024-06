Echa un vistazo al interior de la casa flotante de 65 pies en Londres de esta pareja por $2,236 al mes

“

Como ciudadana dual de EE.UU. y el Reino Unido, Maisy Dewey siempre soñó con vivir en Londres.

Su madre es estadounidense y su padre nació y creció en Londres. Los padres de Dewey vivieron entre Londres y EE.UU. antes de establecerse finalmente en Nueva Jersey, donde ella creció. Ella y sus hermanas solían volar regularmente a la capital de Inglaterra durante las vacaciones escolares y de verano para visitar a su abuela, quien todavía vive allí.

En 2022, la joven de 25 años y su prometido, Harrison Kent, habían estado viviendo en Filadelfia durante dos años.

“Queríamos estar un poco más cerca de nuestras familias, pero siempre le dije, ‘cuando quieras mudarte a Londres, estoy dispuesta'”, cuenta la diseñadora gráfica a CNBC Make It. “Él solo había estado una vez antes”.

Alrededor de esa época, Kent comenzó a investigar escuelas para obtener su maestría en diseño de muebles. En noviembre de 2022 fue aceptado en su programa de maestría soñado, el Kingston University Masters of Product & Furniture Design, en Londres, y la pareja decidió cruzar el charco.

“Fue una de esas cosas que sabíamos que si no lo hacíamos ahora nunca lo íbamos a hacer”, dice Dewey. “Es un privilegio tener varios pasaportes y no quería que mis 20 años terminaran sin haber vivido realmente en el Reino Unido a tiempo completo”.

Dewey y Kent vivían en Filadelfia con su perro, Kipper, cuando decidieron mudarse a Londres.

Los preparativos para su mudanza trasatlántica comenzaron poco después.

Los dos empezaron a tener ventas de garaje todos los fines de semana antes de su mudanza en agosto de 2023 y vendieron casi todas sus pertenencias, recaudando aproximadamente $3,000 para financiar su mudanza.

“Fue bueno saberlo con tanta antelación porque tuvimos mucho tiempo para hacerlo bien”, dice Dewey.

Pero encontrar su hogar perfecto en Londres mientras todavía vivían en Filadelfia resultó ser más difícil de lo esperado. Enviaban consultas antes de ir a dormir y para cuando se despertaban ya les habían informado que los lugares ya estaban ocupados.

Con su mudanza inminente, Dewey y Kent decidieron alquilar temporalmente y seguir buscando una vivienda más permanente desde Londres.

Después de varios meses de búsqueda, la pareja pensó que habían encontrado su hogar ideal. Pero justo antes de ir a verlo, el agente inmobiliario les informó que ya lo habían tomado.

El agente luego les dijo que tenía otro espacio junto al agua para mostrarles. Cuando le dijeron que una propiedad frente al agua probablemente estaba fuera de su presupuesto, aclaró que estaba en el agua, no sobre ella. Pronto, iban camino a ver una casa flotante amarrada.

Dewey y Kent fueron las primeras personas en vivir en la casa flotante después de haber sido renovada.

Aunque estaban escépticos sobre vivir en una casa flotante, especialmente siendo los dueños de un dálmata de 2 años, Kipper, Dewey y Kent mantuvieron la mente abierta.

“Inmediatamente ambos nos dimos cuenta de que era mejor de lo que esperábamos. Recientemente ha sido renovado, así que íbamos a ser las primeras personas en vivir en él”, dice Dewey. “[Fue] un golpe de suerte total”.

La barcaza de 65 pies de largo y de haz ancho cuenta con una sala de estar, dos dormitorios, un baño completo y una cocina.

La casa flotante tiene dos dormitorios, una cocina y área de sala de estar.

La pareja firmó un contrato de arrendamiento de dos años en noviembre de 2023 a una tarifa de aproximadamente $2,200 al mes. Sus costos iniciales incluyeron un depósito de seguridad de poco más de $2,500, según documentos revisados por CNBC Make It.

“Sentimos que estamos viviendo en un libro de imágenes para niños”, dice Dewey. “Agrega un elemento tan divertido a la vida. Ya soy una persona que pasa mucho tiempo en casa y siento que vivir en la casa flotante realmente me ha conquistado”.

Vivir en una casa flotante conlleva algunas responsabilidades únicas, como la necesidad de rellenar su tanque de agua cada pocos días con agua del grifo suministrada por el muelle. Es un cambio que están felices de aceptar a cambio de vivir en un lugar con tanto espacio al aire libre como espacio interior.

“Después del trabajo, llevaré una pequeña silla de playa arriba de la barcaza y simplemente me sentaré allí arriba y leeré”, dice ella. “A veces cenamos allí arriba”.

Dewey utiliza el segundo dormitorio como una oficina en casa.

Otro beneficio de vivir en la casa flotante es el sentido de comunidad y camaradería entre los residentes de las otras embarcaciones en la zona.

“Creo que las personas más amigables de todo Londres viven justo en nuestro muelle”, dice ella. “Siempre estamos charlando con nuestros vecinos y todos siempre están pendientes los unos de los otros”.

Aunque la pareja vivió en una casa en Filadelfia antes de mudarse a Londres, Dewey dice que la casa flotante se siente más espaciosa y segura que cualquier otro lugar en el que haya vivido antes.

“Definitivamente he tenido mi parte de apartamentos que he alquilado donde simplemente no era lo correcto”, dice ella. “Aquí, se siente como en casa para mí, Harry y Kipper”.

La casa flotante también tiene un baño completo.

La pareja ha estado viviendo en su casa flotante durante más de seis meses. No se ven dejándola pronto.

“Creo que definitivamente vamos a intentar quedarnos aquí todo el tiempo que podamos”, dice ella. “¡Dejaríamos la barcaza a patadas y gritos si tuviéramos que hacerlo!”

