Durbin sobre el perdón de Hunter Biden: ‘Si tengo que tener un prejuicio en esta área, es un padre amoroso que quiere proteger a su hijo’

El Sen. Dick Durbin (D-Ill.) el domingo mencionó el trauma pasado en la familia del Presidente Biden al hablar de su reciente indulto a su hijo Hunter Biden.

“Este es un hombre que ama a sus hijos y ha pasado por un verdadero dilema, habiendo perdido a una ex esposa y a un niño en un accidente automovilístico, y viendo a los dos chicos, Beau y Hunter, pasar por serias hospitalizaciones e intentar reconstruir sus vidas,” Durbin le dijo al presentador Jake Tapper en el programa “State of the Union” de CNN.

“Si tengo que tener un prejuicio en esta área, es un padre amoroso que quiere proteger a su hijo, entiendo esa situación, y entiendo la observación de Michael Bennett,” agregó, haciendo referencia a la objeción del Sen. Michael Bennett (D-Colo.) al indulto de Biden.

El presidente argumentó en un comunicado el pasado domingo que las acusaciones contra su hijo, que han incluido tres cargos graves por la compra y posesión de un arma en 2018, surgieron por razones políticas.

“Ninguna persona razonable que examina los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo – y eso está mal,” dijo Biden.

Bennet dijo en una publicación en la plataforma social X el lunes que la “decisión del presidente puso el interés personal por delante del deber y socava aún más la fe de los estadounidenses en que el sistema de justicia es justo e igual para todos.” El demócrata de Colorado fue secundado en su disgusto por el indulto por otros Senadores demócratas, incluidos los Senadores Peter Welch (Vt.), Gary Peters (Mich.), y Tammy Baldwin (Wis.).

La decisión del Presidente Biden de indultar a su hijo marcó un cambio respecto a su posición anterior, ya que el presidente y sus aliados habían dicho que no iba a ofrecer un indulto por más de un año.

“Prometió que no lo haría, y ahora lo está haciendo, pero es un trabajo de amor,” dijo Durbin el domingo.

Enlace de la fuente