Durbin pide al DOJ que aclare el alcance del poder militar del presidente antes de la inauguración de Trump.

Sen. Dick Durbin (D-Ill.), el principal demócrata en el Comité Judicial del Senado, está instando al Departamento de Justicia (DOJ) a rescindir varios opiniones internas relacionadas con los poderes militares de un presidente mientras solicita una clarificación sobre el uso doméstico de las fuerzas estadounidenses. La carta al Fiscal General Merrick Garland llega menos de dos semanas antes de que el presidente electo Trump asuma el cargo y pide al Departamento de Justicia que aclare los límites de la autoridad del presidente en varios frentes. La carta, obtenida por The Hill, se refiere a un conjunto de opiniones elaboradas por la Oficina de Consejo Legal (OLC), que alberga a los propios asesores legales del departamento y establece pautas sobre diversos asuntos legales. Durbin pidió a la oficina que difundiera sus opiniones sobre el alcance de los presidentes para usar militarmente en el país, una solicitud que surge a raíz de que Trump ha dicho que usará las fuerzas armadas para llevar a cabo la mayor operación de deportación que el país ha visto. “Solicito al Departamento de Justicia que publique públicamente opiniones y manuales relacionados con el uso doméstico del ejército de los EE. UU. Durante décadas, la OLC ha emitido orientación sobre las circunstancias en las que el Presidente puede desplegar al ejército dentro de los Estados Unidos, así como lo que los miembros del servicio pueden hacer cuando están desplegados”, escribió, señalando que algunos de esos documentos no se han hecho públicos. “El pueblo estadounidense tiene derecho a saber cómo el Poder Ejecutivo interpreta la autoridad constitucional y estatutaria del Presidente para usar militarmente en el país. La necesidad de transparencia con respecto a estas interpretaciones legales es particularmente urgente hoy dado el riesgo de despliegue militar interno para reprimir protestas o llevar a cabo deportaciones masivas.” El Departamento de Justicia reconoció la recepción de la carta pero se negó a comentar. El Departamento de Justicia es un enfoque principal de aquellos preocupados por una segunda administración de Trump. Trump ha designado a la ex Fiscal General de Florida, Pam Bondi, para ser Fiscal General, mientras designa a otros puestos clave en el DOJ para ser ocupados por su equipo de defensa personal de sus juicios criminales. También ha nombrado a lealista Kash Patel, quien escribió un libro con una lista de “gángsteres del gobierno” que, según él, deben ser responsabilizados, para dirigir el FBI. La carta de Durbin también pregunta a Garland que retire cinco memorandos de la OLC que de lo contrario podrían guiar al equipo de Trump, diciendo que los memos “contienen conclusiones que son inconsistentes con las prerrogativas constitucionales del Congreso con respecto a la guerra, el rol del Congreso en la celebración de tratados, y / o la responsabilidad del Presidente bajo la Cláusula de Cuidado” para asegurarse de que las leyes se cumplan fielmente. Una opinión de 1989 que aprueba la capacidad del FBI para aprehender a personas en el extranjero permitiría a un presidente “anular” la prohibición de la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza, dijo Durbin. Otra opinión trata sobre el poder del presidente de retirarse de tratados, con la OLC bajo Trump determinando que los presidentes no tienen que notificar al Congreso de tales movimientos. Pero Durbin dijo que tal consejo socava una disposición aprobada en el proyecto de ley de política de defensa del año pasado que requiere que cualquier suspensión o retiro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sea aprobado por una mayoría de dos tercios del Senado o por un acto del Congreso. Trump ha vacilado en sus sentimientos sobre la OTAN, reflexionando sobre retirarse de la alianza militar durante su primer mandato, a pesar de que tan recientemente como el martes sugirió que los países miembros deberían gastar el 5% de su producción económica en gastos militares en lugar del actual 2%. En la misma conferencia de prensa, Trump tampoco descartó el uso de la fuerza militar en Groenlandia, un miembro de la OTAN, y Panamá. Otros dos escritos de la OLC tratan sobre la capacidad del presidente para usar el ejército sin el consentimiento del Congreso, redactados en el apogeo de la respuesta de EE. UU. al 11-S. Durbin dijo que estos documentos son “inconsistentes con la propia doctrina de poderes de guerra de la OLC, que reconoce que la ‘guerra en el sentido constitucional’ requiere autorización del Congreso.” Una opinión final que justifica el asesinato de 2020 del General iraní Qassem Soleimani también debería ser retirada, argumenta Durbin, ya que tampoco coincide con la guía de la OLC sobre solicitar la aprobación del Congreso para declarar la guerra. “El Congreso y el Poder Ejecutivo pueden tener opiniones divergentes en algunos aspectos sobre la separación de poderes entre ellos. Sin embargo, estas opiniones son preocupantes excepciones incluso según los estándares de la propia doctrina legal del Poder Ejecutivo. De hecho, no parece que la OLC se haya basado en estas opiniones en otros memorandos legales públicamente disponibles”, escribió Durbin al argumentar que deberían ser retirados. Enlace de fuente.