Duplicación de los ataques incendiarios en las oficinas de reclutamiento ruso sugiere falta de confianza en la promesa de Putin de no movilizar más tropas.

Un aumento en los ataques a las oficinas de reclutamiento militar rusas probablemente sugiere una falta de confianza en la promesa del dictador Vladimir Putin de no anunciar una segunda ola de movilización, según la actualización de inteligencia del 28 de enero del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

El 22 de enero, las autoridades rusas informaron que se habían producido 220 ataques a las oficinas de reclutamiento militar desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Otras estadísticas del medio de comunicación Mediazona informaron de 113 ataques a las oficinas de reclutamiento registrados desde el 26 de julio de 2023. En conjunto, estas estadísticas indican un duplicación de los ataques incendiarios a las oficinas de reclutamiento en los últimos seis meses.

Lea también: Rusia intensifica la producción de armas y se prepara para una guerra prolongada — The Telegraph

Sergey Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), acusa a los responsables de los ataques incendiarios de actuar bajo las órdenes de funcionarios occidentales. Sin embargo, es más probable que el aumento de los ataques se deba a un creciente sentimiento de desafección con la guerra dentro de la población rusa, especialmente entre aquellos que podrían ser blanco de una segunda ola de movilización. Algunos de los acusados de perpetrar tales ataques han sido acusados de terrorismo y traición.

Una mayor movilización contradiría la promesa de Putin en su conferencia de prensa anual del 14 de diciembre de 2023 de que no habría una movilización adicional.

Lea también: Cuatro personas resultan heridas, incluido un adolescente de 17 años, en un ataque con misiles rusos en la región de Járkov

Rusia recluta alrededor de 1,000-1,100 personas por día, o alrededor de 30,000 al mes, dijo Vadym Skibitskyi, subdirector de Inteligencia de Defensa de Ucrania, el 15 de enero.

Anteriormente, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksiy Danilov, dijo que el Kremlin podría lanzar una movilización total después de las elecciones presidenciales de marzo de 2024.

El dictador ruso Vladimir Putin firmó un decreto el 29 de septiembre de 2023 para reclutar a otros 130,000 ciudadanos rusos para el servicio militar.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el 11 de septiembre que comenzaría una movilización forzada masiva de la población en Rusia y los territorios ocupados temporalmente debido a las fuertes pérdidas de Rusia en el frente. La cantidad de personas a reclutar podría oscilar entre 400,000 y 700,000.

El número de personal militar ruso que busca ayuda para desertar de sus unidades casi se ha duplicado desde el verano, informó The Moscow Times el 4 de diciembre, citando datos de “Idite Lesom” (¡Vamos al bosque!), una organización que ayuda a los rusos a evitar participar en la guerra contra Ucrania.

¡Traemos la voz de Ucrania al mundo! ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine