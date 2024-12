Duna: Actriz Tabu ’empoderada’ por mujeres tomando la delantera.

La carrera de Tabu en la industria abarca varias décadas, con créditos de actuación que incluyen otras producciones occidentales como La vida de Pi y Un chico adecuado. Pero a pesar de todo lo que ha logrado, la actriz dice que está ansiosa por no mirar hacia atrás. “Porque siento que he tartamudeado [si lo hago]. “A veces siento que todavía soy nueva y sigo aprendiendo mucho. “Lo único por lo que me siento extremadamente agradecida y abrumada es que he recibido una tremenda cantidad de amor y respeto de la gente o de mi audiencia.” Y dice que sigue motivada por los tipos de roles que interpreta, como Francesca. “Que debería poder experimentar este personaje de una manera completamente nueva. “Que debería poder presentar este personaje de una manera completamente nueva [para el público]. “El cine tiene más de 100 años, han estado viendo cosas sucediendo, actores y personajes.”