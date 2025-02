Duke vs. Illinois probabilidades, predicción, línea: selecciones de baloncesto universitario 2025, mejores apuestas del 22 de febrero según un modelo comprobado.

Los No. 3 Duke Blue Devils (23-3, 15-1 ACC) se enfrentarán a una prueba de fin de temporada no conferencial cuando se enfrenten a los Illinois Fighting Illini (17-10, 9-8 Big Ten) el sábado por la noche en el Madison Square Garden. Duke está en una racha de tres victorias y viene de ganar por 80-62 en Virginia el lunes, manteniendo su liderazgo en la clasificación de la ACC. Illinois viene de dos derrotas seguidas ante equipos del top-15, cayendo al séptimo lugar en la Big Ten. Este es el primer encuentro entre los Blue Devils y los Illini desde 2020, cuando Illinois ganó 83-68.

El horario está programado para las 8 p.m. ET el sábado en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Duke es favorito por 9.5 puntos en las últimas probabilidades de Duke vs. Illinois, mientras que el total está en 157.5 puntos, según el consenso de SportsLine. Antes de hacer cualquier selección entre Illinois vs. Duke, querrás ver las predicciones de baloncesto universitario del modelo de SportsLine.

El modelo simula cada juego de baloncesto universitario de División 1 10,000 veces. Entra en la Semana 16 de la temporada 2024-25 en un rol de apuestas de 213-158 (+1675) en todas las selecciones de baloncesto universitario mejor calificadas desde 2023. Cualquiera que siga en casas de apuestas y en aplicaciones de apuestas podría haber visto grandes retornos.

El modelo se ha centrado en Duke-Illinois. Puedes ir a SportsLine para ver sus selecciones. Aquí hay varias líneas de apuestas de baloncesto universitario para el juego:

Duke vs. Illinois spread: Duke -9.5

Duke vs. Illinois over/under: 157.5 puntos

Duke vs. Illinois money line: Duke -446, Illinois +341

Duke vs. Illinois selecciones: Ver selecciones aquí

Duke vs. Illinois streaming: FuboTV (Pruébalo gratis)

Por qué Duke puede cubrir

Duke se encamina hacia una semilla No. 1 en el Torneo de la NCAA, ganando todos los juegos de conferencia excepto uno hasta ahora esta temporada. Los Blue Devils vienen de una victoria por 80-62 en Virginia, con la destacada actuación del novato Cooper Flagg, que tuvo un récord personal de 14 rebotes. Flagg es candidato a Jugador Nacional del Año, promediando 19.7 puntos y 7.7 rebotes por juego.

Es acompañado en cifras dobles por el compañero novato Kon Knueppel (13.2 ppg) y el escolta junior Tyrese Proctor (12.0). Los Blue Devils jugarán sin la transferencia de Syracuse Maliq Brown, que se dislocó el hombro izquierdo contra Virginia. Duke ha cubierto el spread en cuatro de sus últimos seis juegos, mientras que Illinois solo ha cubierto una vez en sus últimos cinco juegos. Ver qué equipo elegir aquí.

Por qué Illinois puede cubrir

Illinois ha estado lidiando con una racha de lesiones y enfermedades, que han contribuido a siete derrotas en los últimos 12 juegos. Los Illini recientemente tuvieron un brote de gripe, limitando al centro sophomore Tomislav Ivisic a solo 21 minutos contra Wisconsin el martes. Ivisic necesitará una gran actuación el sábado por la noche, ya que el alero novato Morez Johnson Jr. está marginado después de romperse la muñeca contra Michigan State el sábado pasado.

Los Illini todavía tienen a un par de novatos de élite en el base Kasparas Jakucionis y el alero Will Riley, que tienen potencial de selección de lotería. Riley ha anotado en cifras dobles en siete juegos seguidos desde el banquillo, promediando 15.8 puntos, 5.0 rebotes y 4.8 asistencias en sus últimos cinco partidos. Illinois ha cubierto el spread en 14 de sus últimos 20 partidos de sábado. Ver qué equipo elegir aquí.

Cómo hacer selecciones de Duke vs. Illinois

El modelo ha simulado Illinois vs. Duke 10,000 veces y los resultados están listos. El modelo se inclina por el Under, y también ha generado una selección de spread que acierta en más del 50% de las simulaciones. Solo puedes ver la selección en SportsLine.

Entonces, ¿quién gana entre Duke vs. Illinois, y qué lado del spread acierta más del 50% del tiempo? Visita SportsLine ahora para ver en qué lado del spread de Illinois vs. Duke necesitas saltar, todo desde el modelo en una racha de 213-158 en selecciones de baloncesto universitario mejor calificadas, y descúbrelo.