Dueño de 7-Eleven rechaza oferta de compra de $38.7 mil millones de rival.

El dueño japonés de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven ha rechazado una oferta de adquisición de $38bn (£29.2bn) de un rival canadiense.

En una carta dirigida al propietario de Circle K, Alimentation Couche-Tard (ACT), Seven & i Holdings dijo que la oferta de la compañía canadiense “infravaloraba gravemente” a la empresa y estaba llena de riesgos regulatorios.

El propietario de 7-Eleven añadió, sin embargo, que sigue abierto a negociaciones y listo para considerar una propuesta mejor.

ACT no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de BBC News.

“El Comité Especial cree que su propuesta está oportunamente cronometrada y subestima gravemente nuestro camino independiente y las acciones adicionales que vemos para realizar y desbloquear valor para los accionistas”, decía la carta de Seven & i, refiriéndose a un comité especial que formó para considerar la oferta.

La oferta de ACT llega en un momento de debilidad significativa del yen japonés frente al dólar estadounidense, lo que hace a Seven & i más accesible para compradores extranjeros.

“Su propuesta no reconoce adecuadamente los múltiples y significativos desafíos que enfrentaría tal transacción por parte de las agencias de aplicación de la ley de competencia de los Estados Unidos”, agregaba la carta de Seven & i.

7-Eleven es la cadena de tiendas de conveniencia más grande del mundo, con 85,000 puntos de venta en 20 países y territorios.

El alcance de ACT en los Estados Unidos y Canadá se duplicaría a más de 20,000 sitios si se llegara a un acuerdo.