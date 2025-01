Duduzile Zuma-Sambudla: La hija de Jacob Zuma enfrentará cargos en Sudáfrica por disturbios de julio de 2021.

Mientras que no ha comentado directamente sobre los cargos, Zuma-Sambudla compartió una nota críptica en X que simplemente decía: “Te vemos”. Esto no es la primera vez que su nombre ha sido mencionado en conexión con los disturbios de 2021, que se consideran uno de los episodios más sangrientos en la Sudáfrica post-apartheid. Zuma renunció como presidente en 2018 después de nueve años en el cargo, plagado de acusaciones de corrupción, que afirmó eran parte de una conspiración política. Tres años después, fue condenado a 15 meses de prisión por desacato al tribunal después de negarse a declarar ante una comisión que investigaba la corrupción durante su presidencia. Protestas estallaron después de que se entregara para cumplir su condena. Durante los disturbios, Zuma-Sambudla fue franca en X, compartiendo frecuentemente imágenes de la destrucción y el caos, acompañadas por la leyenda: “KZN, te vemos”. Utilizó esta frase a menudo a lo largo de la violencia. En una publicación que ahora ha sido borrada, compartió un video de alguien disparando un rifle automático a un cartel del presidente Cyril Ramaphosa. En 2022, un portavoz de la unidad de élite de la policía, Hawks, Brig Thandi Mbambo, dijo a los medios locales que no la estaban investigando directamente, pero que había sido mencionada en declaraciones de fuentes. En respuesta a esto, Zuma-Sambudla dijo en X, externo: “¡No tengo miedo! ¡No seré intimidada! ¡He vencido a los perros, ahora salen los amos! ¡Te vemos!” Al mismo tiempo, la Fundación Jacob Zuma, externo, dijo en un comunicado que los hijos del expresidente estaban siendo atacados. El año pasado, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos (SAHRC) publicó un informe que decía que los disturbios fueron un “evento cuidadosamente orquestado”. Pero dijo que no pudo encontrar una conexión directa con el arresto de Zuma. En 2023, un exguardia de seguridad fue condenado a 12 años de prisión por su papel en los disturbios mortales. Fue la primera persona en ser procesada por los disturbios. El presidente Cyril Ramaphosa, que sucedió a Jacob Zuma en 2018, describió la violencia como un “intento de insurrección”. Más de 200 centros comerciales fueron saqueados y se estimaba que se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo durante los disturbios, que duraron varios días. El año pasado, el MK de Zuma compitió contra su antiguo partido, el ANC, en las elecciones, obteniendo el 15% de los votos para convertirse en el tercer partido más grande del país.